Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
HerChoice
HerChoice
xem chi tiết

Phụ nữ muốn mặc đẹp, sang trọng và trẻ trung, nhất định phải nhớ 7 điều cực đơn giản

02-09-2025 - 19:06 PM | Lifestyle

Phụ nữ muốn mặc đẹp, sang trọng và trẻ trung, nhất định phải nhớ 7 điều cực đơn giản

Trong môi trường công sở, trang phục không chỉ phản ánh gu thẩm mỹ cá nhân mà còn thể hiện sự chuyên nghiệp và tinh tế.

Với phụ nữ, việc lựa chọn và phối đồ mỗi ngày đôi khi trở thành “bài toán khó” giữa tính thời trang và sự phù hợp nơi làm việc. Dưới đây là những gợi ý giúp phái đẹp xây dựng phong cách thanh lịch, hiện đại mà vẫn giữ được sự thoải mái.

1. Nắm vững quy tắc cơ bản: tối giản và tinh tế

Một trong những nguyên tắc quan trọng nhất khi lựa chọn trang phục công sở chính là sự tối giản. Thay vì chọn những thiết kế quá cầu kỳ, phụ nữ công sở nên ưu tiên những kiểu dáng cơ bản, dễ phối hợp, ví dụ như sơ mi trắng, quần tây ống đứng hay chân váy bút chì.

Gam màu trung tính như trắng, đen, be, ghi hoặc xanh navy luôn là “vũ khí” an toàn, mang lại cảm giác thanh lịch và chuyên nghiệp. Khi đã có nền tảng với các màu cơ bản, bạn có thể thêm điểm nhấn bằng phụ kiện hoặc một vài item màu sắc nổi bật hơn như đỏ đô, xanh olive hay pastel nhẹ nhàng.

Phụ nữ muốn mặc đẹp, sang trọng và trẻ trung, nhất định phải nhớ 7 điều cực đơn giản- Ảnh 1.

2. Sơ mi – biểu tượng bất biến của sự thanh lịch

Sơ mi là lựa chọn hàng đầu trong tủ đồ công sở của mọi phụ nữ. Một chiếc sơ mi trắng cổ điển kết hợp cùng quần âu hay chân váy bút chì luôn tạo nên hình ảnh gọn gàng và chuyên nghiệp.

Để làm mới phong cách, bạn có thể chọn những chiếc sơ mi cách điệu với cổ nơ, tay phồng nhẹ hoặc chi tiết bèo nhún tinh tế. Tuy nhiên, cần tránh các thiết kế quá rườm rà hoặc chất liệu quá mỏng, dễ tạo cảm giác thiếu trang trọng.

3. Chân váy và đầm công sở – nữ tính nhưng không kém phần hiện đại

Nếu quần âu mang lại sự mạnh mẽ thì chân váy và đầm lại giúp tôn lên nét nữ tính. Chân váy bút chì ôm nhẹ, dài đến gối luôn là lựa chọn an toàn, đặc biệt khi phối cùng áo sơ mi hoặc blazer. Với những ai thích sự thoải mái hơn, chân váy chữ A hoặc midi cũng là gợi ý không kém phần thanh lịch.

Phụ nữ muốn mặc đẹp, sang trọng và trẻ trung, nhất định phải nhớ 7 điều cực đơn giản- Ảnh 2.

Đầm công sở thường được thiết kế tối giản, chiết eo nhẹ để tôn dáng. Một chiếc đầm liền màu trơn, dáng suông hoặc wrap dress sẽ phù hợp trong nhiều hoàn cảnh, từ họp hành đến gặp gỡ đối tác.

4. Blazer – “chiếc chìa khóa” nâng tầm phong cách

Một chiếc blazer vừa vặn có thể biến set đồ đơn giản thành trang phục chuyên nghiệp và sang trọng. Đây là item không thể thiếu trong tủ đồ của phụ nữ công sở hiện đại.

Blazer màu trung tính như đen, be, hoặc ghi dễ kết hợp với hầu hết các loại váy và quần. Nếu muốn tạo điểm nhấn, bạn có thể thử blazer kẻ caro hoặc màu pastel nhẹ, vừa trẻ trung vừa không mất đi sự lịch thiệp.

5. Giày và phụ kiện – điểm nhấn không thể bỏ qua

Trang phục công sở sẽ trở nên hoàn thiện hơn khi được kết hợp cùng giày và phụ kiện phù hợp. Giày cao gót mũi nhọn hoặc giày bệt da bóng là lựa chọn phổ biến, giúp tổng thể thêm tinh tế. Những ai di chuyển nhiều có thể ưu tiên giày kitten heels (gót thấp) để vừa thoải mái vừa giữ được vẻ thanh lịch.

Phụ nữ muốn mặc đẹp, sang trọng và trẻ trung, nhất định phải nhớ 7 điều cực đơn giản- Ảnh 3.

Phụ kiện nên được chọn theo nguyên tắc “ít nhưng tinh”. Một chiếc đồng hồ thanh mảnh, vòng cổ đơn giản hay khuyên tai nhỏ xinh là đủ để tạo điểm nhấn. Ngược lại, các loại trang sức quá to bản hoặc nhiều chi tiết lấp lánh dễ khiến tổng thể mất đi sự chuyên nghiệp.

6. Chất liệu – yếu tố quyết định sự tinh tế

Không chỉ kiểu dáng, chất liệu cũng là yếu tố làm nên sự sang trọng của trang phục công sở. Những loại vải như cotton cao cấp, lụa, lanh hoặc tweed mang lại cảm giác vừa thoải mái vừa tôn dáng. Đặc biệt, cần tránh các chất liệu dễ nhăn hay quá mỏng, vì sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh chuyên nghiệp.

Phụ nữ muốn mặc đẹp, sang trọng và trẻ trung, nhất định phải nhớ 7 điều cực đơn giản- Ảnh 4.

7. Xây dựng tủ đồ capsule – ít mà đủ

Thay vì mua quá nhiều quần áo nhưng khó phối, phụ nữ công sở nên hướng tới “tủ đồ capsule” – tức là một bộ sưu tập nhỏ gọn nhưng có tính ứng dụng cao. Chỉ cần 3–4 chiếc sơ mi cơ bản, 2–3 chiếc quần âu, vài chân váy, một bộ blazer chất lượng và 2–3 đôi giày phù hợp, bạn đã có thể thoải mái phối hợp để tạo ra nhiều set đồ khác nhau.

8. Phong thái mới là điểm nhấn cuối cùng

Dù lựa chọn trang phục thế nào, yếu tố quan trọng nhất vẫn là phong thái. Sự tự tin, thái độ chuyên nghiệp cùng cách cư xử tinh tế chính là “chiếc áo” đẹp nhất mà phụ nữ công sở có thể khoác lên mình. Trang phục chỉ là nền tảng, còn thần thái mới là yếu tố quyết định bạn có thực sự tỏa sáng hay không.

Phụ nữ muốn mặc đẹp, sang trọng và trẻ trung, nhất định phải nhớ 7 điều cực đơn giản- Ảnh 5.

 Thanh lịch trong môi trường công sở không có nghĩa là gò bó hay nhàm chán. Chỉ cần hiểu rõ những nguyên tắc cơ bản và biết cách linh hoạt trong phối hợp, phụ nữ hoàn toàn có thể vừa chuyên nghiệp, vừa phong cách. Một bộ trang phục chỉn chu không chỉ giúp bạn ghi điểm trong mắt đồng nghiệp, đối tác mà còn góp phần mang lại sự tự tin, sẵn sàng cho mọi thử thách nơi công việc.

Phụ nữ từ 20 đến 45 tuổi nhất định phải nhớ: Nguyên tắc “vàng” để da dẻ luôn mịn màng

Thùy Linh

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ảnh nét căng và clip trọn vẹn Khối nghệ sĩ diễu hành 2/9: Quá đẹp, quá rạng rỡ, quá tự hào!

Ảnh nét căng và clip trọn vẹn Khối nghệ sĩ diễu hành 2/9: Quá đẹp, quá rạng rỡ, quá tự hào! Nổi bật

Hé lộ cảnh phim không được ra rạp gây tiếc nuối nhất Mưa Đỏ, biết lý do cắt thẳng tay không ai có thể phản bác

Hé lộ cảnh phim không được ra rạp gây tiếc nuối nhất Mưa Đỏ, biết lý do cắt thẳng tay không ai có thể phản bác Nổi bật

Chiến sĩ vừa có 5 giây đỉnh cao trên VTV

Chiến sĩ vừa có 5 giây đỉnh cao trên VTV

18:34 , 02/09/2025
Sống ở căn hộ hướng nắng sáng với nắng chiều – cái nào tốt hơn cho sức khỏe và tâm trạng?

Sống ở căn hộ hướng nắng sáng với nắng chiều – cái nào tốt hơn cho sức khỏe và tâm trạng?

18:12 , 02/09/2025
Người xưa truyền lại: Đặt chậu cây ở góc này trong nhà thì tiền bạc lúc nào cũng đầy

Người xưa truyền lại: Đặt chậu cây ở góc này trong nhà thì tiền bạc lúc nào cũng đầy

18:02 , 02/09/2025
5 thiết kế cực tinh tế giúp nhà người Nhật nhỏ mấy cũng không thấy chật chội: Top 3 nhiều gia đình Việt nên áp dụng

5 thiết kế cực tinh tế giúp nhà người Nhật nhỏ mấy cũng không thấy chật chội: Top 3 nhiều gia đình Việt nên áp dụng

17:53 , 02/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên