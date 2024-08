Phụ nữ sau tuổi 50 chăm ăn 10 thực phẩm này thường xuyên sẽ giúp trẻ ra 10 tuổi

Chế độ ăn uống giúp bạn trẻ hơn 10 tuổi

"Ăn những thực phẩm giàu chất béo bão hòa, muối hoặc đường sẽ khiến làn da của bạn trông già hơn 10 tuổi. Ngược lại, ăn một chế độ ăn uống ít chất béo, natri và đường, với lượng lớn trái cây, hạt, rau củ, protein nạc sẽ giúp bạn nhận được nhiều lời khen về vẻ ngoài trẻ trung của mình", Angela Caglia (chuyên gia trị liệu da mặt và chống lão hóa nổi tiếng tại Mỹ) chia sẻ.

Đặc biệt, những ai muốn duy trì làn da trẻ trung, rạng rỡ sau tuổi 50 rất cần tìm kiếm những thực phẩm kích thích sản sinh collagen.

Ăn thường xuyên những loại thực phẩm này giúp thúc đẩy làn da khỏe mạnh, mềm mại và rạng rỡ.

Hãy đọc tiếp để khám phá một số loại thực phẩm được các chuyên gia sức khỏe khuyên dùng để làm chậm quá trình lão hóa, bao gồm cả những thực phẩm thúc đẩy sản sinh collagen… ngay cả khi bạn đã qua tuổi 50 nhé!

Phụ nữ sau tuổi 50 chăm ăn 10 thực phẩm này thường xuyên giúp trẻ ra 10 tuổi

1. Việt quất

Ăn nhiều việt quất là một cách tuyệt vời để mang đến cho làn da của bạn vẻ ngoài trẻ trung hơn. Angela Caglia giải thích lợi ích của loại quả giàu dinh dưỡng này: "Bất chấp kích thước nhỏ bé, chúng chứa một lượng lớn các hợp chất chống oxy hóa, là lá chắn bảo vệ bạn khỏi các gốc tự do gây lão hóa".

Việc ngăn ngừa hoàn toàn sự hình thành nếp nhăn khi tuổi tác tăng lên là điều không thể. Tuy nhiên, việc giữ nước và ăn nhiều loại trái cây giàu chất dinh dưỡng là điều không hề khó. Chúng chính là chìa khóa để duy trì vẻ ngoài rạng rỡ.

Một loại quả hỗ trợ tổng hợp collagen, đồng thời chứa nhiều chất chống oxy hóa có lợi cho làn da, giúp duy trì vẻ ngoài trẻ trung, chính là việt quất.

TS Emmanuel Loucas (chuyên khoa Da liễu tại Bệnh viện Mount Sinai, Mỹ) cho biết, việt quất chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ da khỏi những tác động hàng ngày từ môi trường và bên trong cơ thể.

Chúng cũng rất giàu vitamin A và C, trong đó vitamin C chống lại sự phân hủy collagen. Việt quất còn có tính chống viêm mạnh. Trong khi viêm là nguyên nhân gây nhiều bệnh về da, bao gồm lão hóa do ánh nắng mặt trời, chàm, mụn trứng cá...

2. Anh đào

Anh đào chứa chất chống oxy hóa, giàu vi chất dinh dưỡng cũng như vitamin A và C, sắt, axit folic, canxi.

Chất chống oxy hóa sở hữu đặc tính chống lão hóa mạnh mẽ. Trong đó, vitamin A, C đã được chứng minh là có đặc tính bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời.

3. Lòng trắng trứng

Lòng trắng trứng chứa collagen và các axit amin khác có lợi cho da. Collagen là thành phần chính trong việc ngăn ngừa nếp nhăn và rãnh nhăn sâu. Người ta tin rằng, nguồn cung cấp collagen tự nhiên từ lòng trắng trứng có thể hỗ trợ quá trình tổng hợp collagen tự nhiên của cơ thể, nhất là vùng da quanh mắt, trên mặt.

4. Quả bơ

Bơ có thể coi là siêu thực phẩm cho làn da luôn rạng rỡ. Chúng rất giàu vitamin E và chất béo tốt. Bạn có thể ăn bơ để giúp bảo vệ bản thân khỏi lão hóa và tổn thương do ánh nắng mặt trời.

Vitamin A trong bơ giúp sửa chữa collagen của da. Chúng là nguồn chất béo không bão hòa đơn tốt nên cũng giúp bạn no lâu, giảm cân.

5. Cà chua

Cà chua là những thành phần tuyệt vời có thể được sử dụng trong nhiều công thức nấu ăn khác nhau. Chúng cũng được coi là một siêu thực phẩm tuyệt vời có lợi cho da vì giàu beta carotene và vitamin C.

Lycopene trong cà chua còn giúp da tự bảo vệ khỏi tác hại của tia cực tím và tăng gấp đôi sản sinh collagen.

6. Bắp cải xoăn

Loại rau này có thể không ngon miệng với nhiều người. Tuy nhiên, nó rất giàu chất chống oxy hóa chống lại các gốc tự do gây lão hóa da.

Giàu chất xơ, kali lại dồi dào vitamin C, vitamin B6, bắp cải xoăn được ví là "thuốc giải độc" cho da của bạn.

7. Hạnh nhân

Hạnh nhân giàu vitamin E chống oxy hóa, có thể giúp bảo vệ tế bào khỏi tác hại của các gốc tự do, do ô nhiễm, tia cực tím từ mặt trời và các yếu tố khác gây ra.

Chúng cũng chứa kẽm, góp phần dưỡng da khỏe mạnh từ sâu bên trong.

8. Collagen

Collagen là protein quan trọng và phong phú nhất trong cơ thể, giữ cho cơ thể khỏe mạnh và trẻ trung trong thời gian dài.

Sau tuổi 50, hàm lượng collagen trên cơ thể sụt giảm nghiêm trọng. Bổ sung những loại collagen phù hợp sẽ giúp chị em níu giữ thanh xuân trong tầm tay.

9. Cá hồi

Cá là một nguồn protein tuyệt vời, cung cấp axit amin để cơ thể chúng ta tạo ra collagen.

Da cá còn là nguồn collagen dồi dào. Trong đó, cá hồi còn là nguồn axit béo omega-3 tuyệt vời, có thể tăng cường hình thành collagen, chống viêm, giúp da khỏe mạnh, tươi trẻ từ sâu bên trong.

10. Bông cải xanh

Bông cải xanh không chỉ giúp giảm cân nhờ hàm lượng chất xơ cao. Nó còn được biết đến bởi khả năng cải thiện hàng rào bảo vệ da và duy trì vẻ ngoài trẻ trung.

Loại rau này chứa đầy chất chống oxy hóa, các hợp chất giúp tăng cường các enzyme trong gan, chống lại các độc tố có hại cho làn da và cơ thể.