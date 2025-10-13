Phú Quốc đặt mục tiêu đón lượng khách quốc tế lớn vào dịp cuối năm

Đặc biệt, Đặc khu Phú Quốc tiếp tục khẳng định vị thế "thủ phủ du lịch" của vùng khi ghi nhận hơn 6,5 triệu lượt khách, tổng thu 31.138 tỷ đồng. Riêng lượng khách quốc tế đến Phú Quốc chiếm tới 97% tổng lượng khách quốc tế của toàn tỉnh - con số ấn tượng cho thấy sức hút mạnh mẽ của đảo Ngọc trên bản đồ du lịch khu vực.

Theo dự báo của ngành Du lịch An Giang, những tháng cuối năm 2025 và mùa đông 2025 - 2026 sẽ là giai đoạn bùng nổ lượng khách quốc tế đến Phú Quốc, đặc biệt với sự quay trở lại của thị trường khách Nga và các nước thuộc khối CIS (Cộng đồng các quốc gia độc lập). Ngoài ra, "đảo ngọc" cũng kỳ vọng đón làn sóng du khách mới từ Trung Đông, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ cùng các thị trường trọng điểm khác.

Phú Quốc hiện sở hữu đầy đủ các lợi thế để trở thành điểm đến hàng đầu khu vực châu Á: thiên nhiên hoang sơ, bờ biển tuyệt đẹp, văn hóa - ẩm thực phong phú, cùng khí hậu ôn hòa quanh năm. Hòn đảo này không chỉ là thiên đường nghỉ dưỡng mà còn phù hợp với các loại hình du lịch mạo hiểm, du lịch trải nghiệm. Với hệ thống resort, khách sạn cao cấp, giá cả hợp lý, môi trường an toàn và nhiều đường bay thẳng quốc tế, Phú Quốc đang trở thành lựa chọn lý tưởng của du khách toàn cầu.

Phú Quốc được vinh danh trong top 3 hòn đảo đẹp nhất thế giới và đứng đầu châu Á (Ảnh: Trương Anh Dũng)

Mới đây, Phú Quốc tiếp tục được vinh danh trong Top 3 hòn đảo đẹp nhất thế giới và đứng đầu châu Á, theo bình chọn của độc giả tạp chí du lịch danh tiếng Condé Nast Traveler (Mỹ) trong khuôn khổ giải thưởng Reader's Choice Awards 2025. Đây là bảng xếp hạng uy tín hàng đầu thế giới, có lịch sử hơn 30 năm.

Phó Chủ tịch UBND Đặc khu Phú Quốc - Ngô Minh Trí - cho biết, địa phương đang triển khai đồng loạt nhiều dự án hạ tầng trọng điểm nhằm duy trì đà tăng trưởng và chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao APEC. Trong đó có chỉnh trang đô thị, mở rộng sân bay, xây dựng các tuyến đường mới, và hình thành trung tâm nghỉ dưỡng quy mô lớn. Đặc biệt, Phú Quốc đã áp dụng chính sách miễn visa 30 ngày cho du khách quốc tế, góp phần tạo điều kiện thuận lợi thu hút khách đến lưu trú dài ngày.

Du khách tham quan vùng biển An Thới tại Phú Quốc (Ảnh: Sở Du lịch An Giang)

Cùng với đó, tỉnh An Giang đang hoàn thiện "Đề án xây dựng Phú Quốc thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế", dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 10/2025.

Ngoài ra, nhiều hoạt động nghiên cứu, phát triển sản phẩm du lịch mới cũng đang được triển khai, như khảo sát mô hình du lịch đêm tại Phú Quốc, mở rộng loại hình trải nghiệm, ẩm thực, mua sắm và giải trí để đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách.

Ngay từ đầu năm 2025, Phú Quốc đã tổ chức hàng loạt sự kiện quảng bá quy mô lớn nhằm thu hút khách trong và ngoài nước, nổi bật như: Ngày hội Du lịch - Ẩm thực Phú Quốc 2025, Festival Nước mắm Phú Quốc truyền thống trăm năm lần thứ I, đón các đoàn Famtrip trong nước và quốc tế, cũng như chào đón nhiều siêu tàu du lịch quốc tế cập cảng.

Song song đó, còn có các hội thảo chuyên đề như "Hành động vì một Phú Quốc xanh, không phát thải" và "Tiêu chuẩn Halal - Dịch vụ thân thiện với du khách Hồi giáo", mở ra chiến lược đón đầu thị trường du lịch Halal tỷ đô, hướng đến phát triển bền vững và thân thiện môi trường.