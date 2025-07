Phú Quốc lọt top điểm đến cao cấp của Travel + Leisure

Mới đây, tạp chí du lịch uy tín hàng đầu thế giới Travel + Leisure đã công bố giải thưởng Luxury Awards Asia Pacific 2025 (tạm dịch: Giải thưởng Du lịch Cao cấp của khu vực Châu Á-Thái Bình Dương 2025). Đây là giải thưởng thường niên của Travel + Leisure, tôn vinh các điểm đến cao cấp nổi bật tại khu vực được đánh giá là có tốc độ tăng trưởng du lịch nhanh nhất thế giới. Để được vinh danh, điểm đến phải đạt tiêu chuẩn cao cấp từ chất lượng dịch vụ, hệ sinh thái nghỉ dưỡng – giải trí, đến dấu ấn thương hiệu và mức độ cá nhân hóa mọi trải nghiệm cho khách hàng.

Tại hạng mục Những hòn đảo tuyệt vời nhất khu vực, Phú Quốc là đại diện duy nhất của Việt Nam được xướng tên, đứng thứ 3 trong top 10, sau Bali (Indonesia) và Koh Samui (Thái Lan) – 2 cái tên đã quá quen thuộc với du khách quốc tế. Thành tích này nối dài chuỗi thắng lợi của đảo Ngọc trên các bảng xếp hạng quốc tế trong 2 năm trở lại đây.

Hai năm liên tiếp liên tục được vinh danh trong các bảng xếp hạng toàn cầu khiến Phú Quốc khó có thể được xem là một "ngôi sao đang lên" trong bản đồ du lịch khu vực, mà thực sự đã trở thành một điểm đến đẳng cấp của thế giới. Không khó để lý giải cho điều này, khi đảo ngọc của Việt Nam xứng đáng là một trong những điểm đến toàn diện của khu vực, nơi mà một khi đã đặt chân đến, du khách có thể tìm thấy mọi thứ cho một kỳ nghỉ hoàn hảo.

Trong các hòn đảo của Việt Nam, Phú Quốc có diện tích lớn nhất, nổi tiếng với các bãi biển đẹp như Bãi Kem, Bãi Sao với màu cát trắng mịn như kem, thiên nhiên ôn hòa và biển êm, nước trong vắt. Ngoài cảnh quan thiên nhiên, đảo Ngọc còn được xem là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất Việt Nam do sở hữu nhiều hệ sinh thái giải trí mang tính biểu tượng, các trải nghiệm văn hóa – lịch sử thú vị, những lựa chọn nghỉ dưỡng đa dạng từ bình dân đến siêu sang.

Hệ sinh thái Sun Paradise Land ở Nam đảo Phú Quốc được hình thành trong 2 năm trở lại đây, giúp du khách trải nghiệm các công trình kỷ lục. Đó là tuyến cáp treo 3 dây dài nhất thế giới tới đảo Hòn Thơm, Cầu Hôn – công trình biểu tượng du lịch mới của Việt Nam với thiết kế "không chạm" duy nhất tại thế giới – từng được CNN vinh danh, hay show diễn đa phương tiện Kiss of the Sea đạt kỷ lục Guinness thế giới… Ngoài ra, hòn đảo còn chiêu đãi du khách với pháo hoa nghệ thuật hàng đêm và các chợ đêm "không ngủ", giúp du khách có một hành trình trải nghiệm xuyên suốt từ ngày tới đêm.

Hàng ngàn du khách xem show Kiss of the Sea mới được chứng nhận kỷ lục Guinness tại Thị trấn Hoàng Hôn

Và cũng chỉ trong 3 năm 2021 – 2023, Phú Quốc đã gia tăng 15% về số lượng khách sạn 5 sao. Với sự xuất hiện của JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay vào năm 2016 – khu nghỉ dưỡng 5 sao đầu tiên của hòn đảo, chỉ sau 10 năm, hòn đảo đã có khoảng 45 khu nghỉ dưỡng 5 sao đang hoạt động, được vận hành bởi các thương hiệu quốc tế hàng đầu như Marriott, Hilton, Accor, Rosewood… Sự đổ bộ này đã làm thay đổi diện mạo của hòn đảo, từ một nơi vô danh thành hòn đảo sang trọng mà khách giàu có muốn tới.

PGS. TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, nhận định: Tần suất nhận được các giải thưởng, danh hiệu của Phú Quốc hiếm nơi nào bằng. Trong 10 năm trở lại đây, số giải thưởng liên tục mà đẳng cấp rất cao. "Điều đó xác nhận thực lực, trình độ của Phú Quốc, cũng như xác nhận quyết tâm của đất nước để cho Phú Quốc vươn lên trong cuộc đua tranh toàn cầu, mà đua tranh này để vươn lên hạng nhất rất nhanh, chứ không phải chỉ đua tranh vươn lên từng bước một", ông Thiên nói.

Sẽ ngày càng đẳng cấp hơn

Việc được vinh danh trong các bảng xếp hạng quốc tế như một điểm đến cao cấp mới của khu vực chỉ là "màn chào sân" đầy tự hào. Trong tương lai, đảo ngọc của Việt Nam sẽ tiếp tục bứt phá và có thể sánh ngang với các "ông lớn" khác trong bản đồ du lịch thế giới. Theo ý kiến của nhiều doanh nghiệp du lịch hàng đầu thế giới, với tiềm năng và phong độ mà Phú Quốc đang có được, hòn đảo này nên được so sánh với những biểu tượng du lịch mang tầm thế giới như Hawaii hay Maldives. "Khi hạ tầng như đường sá và các điểm du lịch hoàn thiện, chúng ta sẽ được chứng kiến sự xuất hiện của ‘Hawaii của phương Đông’", ông Hong Jung Min, Giám đốc điều hành Công ty Hanatour Việt Nam, chia sẻ đầy kỳ vọng.

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Vào ngày 1/7/2025, Phú Quốc chính thức được nâng cấp trở thành đặc khu kinh tế trực thuộc tỉnh An Giang – bước ngoặt quan trọng đưa hòn đảo này lên một tầm cao mới. Đặc khu được áp dụng các cơ chế, chính sách đột phá, gỡ bỏ những rào cản hành chính thông thường, giúp các dự án triển khai nhanh, minh bạch, chi phí thấp và hiệu quả cao hơn.

Không chỉ vậy, hòn đảo hoang sơ ngày nào nay đã trở thành điểm đến thứ 3 của Việt Nam đăng cai Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vào năm 2027.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc và Sun PhuQuoc Airways sẽ sẵn sàng đón những vị khách cao cấp tại APEC 2027

Đáng chú ý nhất là dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, cánh cửa đón thế giới đến với đảo Ngọc, với tổng mức đầu tư là 22,000 tỷ đồng. Một nhà ga VIP riêng biệt sẽ được xây dựng, với các tiêu chuẩn cao nhất dành cho lãnh đạo cấp cao, nguyên thủ quốc gia và các sự kiện ngoại giao quan trọng. Cùng với đó, hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways cũng sẽ đồng hành phục vụ APEC 2027, đảm bảo kết nối thuận tiện, đẳng cấp cho các đoàn đại biểu quốc tế.

Không chỉ là công trình đơn lẻ, Cảng hàng không mở rộng và Sun PhuQuoc Airways sẽ được kết nối chặt chẽ với hệ sinh thái du lịch – nghỉ dưỡng – giải trí sẵn có của Phú Quốc, tạo nên một chuỗi trải nghiệm khép kín sánh ngang với các hub du lịch nổi tiếng thế giới như Singapore.

Hòn đảo cũng chuẩn bị đón sự đổ bộ của loạt thương hiệu nghỉ dưỡng "siêu sang" tại đảo Hòn Thơm, với những khách sạn "flagship" như The Luxury Collection Hon Thom, Rixos Phu Quoc, Ritz Carlton Reserve Hon Thom… hứa hẹn hút những tệp khách du lịch giàu có nhất thế giới. Trong đó đáng chú ý là Ritz Carlton Reserve là thương hiệu đẳng cấp cao nhất của The Ritz Carlton với chỉ 7 resort (bao gồm cả khu nghỉ dưỡng tại Hòn Thơm) trên toàn cầu, hay The Luxury Collection tọa lạc tại tòa tháp Khát vọng – được kỳ vọng trở thành một tòa nhà cánh buồm thứ 2 của thế giới.

Tòa nhà Khát Vọng - Aspira Tower dự kiến hoàn thành năm 2027 tại Hòn Thơm.

Những cơ hội mới không chỉ đưa Phú Quốc trở thành trung tâm du lịch và kinh tế tầm cỡ quốc tế, mà còn mang lại giá trị bền vững cho du khách tìm kiếm trải nghiệm đẳng cấp và cho nhà đầu tư đón đầu tiềm năng tăng trưởng. Phú Quốc đang từng bước hiện thực hóa tầm nhìn trở thành một trong những nơi đáng đến, đáng sống và đáng đầu tư hàng đầu thế giới.