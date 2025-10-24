Phú Quốc sẽ có tuyến Metro gần 9.000 tỷ đồng

Sáng 24/10, HĐND tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 4 (chuyên đề).

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh An Giang đã biểu quyết thông qua 4 nghị quyết, đặc biệt thông qua chủ trương đầu tư Dự án tuyến tàu điện đô thị đoạn 1, theo phương thức đối tác công - tư (PPP), với tổng mức đầu tư dự kiến gần 9.000 tỷ đồng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang - Nguyễn Thanh Nhàn phát biểu tại phiên họp.

UBND tỉnh An Giang cho biết, dự án Metro Phú Quốc đoạn 1 góp phần hình thành hệ thống giao thông công cộng hiện đại, thân thiện môi trường trên đặc khu Phú Quốc. Khi đi vào hoạt động, tuyến tàu điện sẽ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và du khách một cách thuận lợi, nhanh chóng, đáp ứng kịp thời yêu cầu tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại đặc khu.

Tuyến tàu điện đoạn 1 tại đặc khu Phú Quốc có chiều dài 17,7 km, bố trí 5 - 7 nhà ga và 1 depot bảo dưỡng, khai thác đoàn tàu 3 - 5 toa, tốc độ thiết kế 70 - 100 km/giờ.

An Giang đặt mục tiêu khởi công dự án trong quý 4 năm nay và hoàn thành đưa vào khai thác trong quý 2/2027.

Dự án sử dụng khoảng 34ha đất, gồm khu vực sân bay Phú Quốc, dọc theo các tuyến đường ĐT.973 - ĐT.975, Đại lộ APEC và Trung tâm Hội nghị APEC.

Dự án thực hiện theo hình thức hợp tác công - tư, loại hợp đồng BOT (Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao), tổng mức đầu tư gần 9.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn Nhà nước tham gia tối đa 70% (hơn 6.264 tỷ đồng), phần vốn còn lại do nhà đầu tư thu xếp. Trong phần vốn ngân sách nhà nước, ngân sách trung ương hỗ trợ 70%, phần còn lại do địa phương đối ứng.

Hợp đồng khai thác để nhà đầu tư thu hồi vốn tối đa 40 năm kể từ khi đưa tuyến Metro đưa vào sử dụng.

Nhà đầu tư dự án sẽ được lựa chọn theo hình thức “trường hợp đặc biệt”.

Khi hoàn thành, tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 sẽ kết nối các trục giao thông trọng điểm từ sân bay quốc tế Phú Quốc đến Đại lộ APEC và Trung tâm Hội nghị APEC, góp phần giảm tải phương tiện cá nhân, hạn chế tai nạn giao thông và phát thải khí nhà kính.

Không chỉ phục vụ APEC 2027, công trình còn được kỳ vọng trở thành bước khởi đầu cho định hướng phát triển đô thị xanh, thông minh tại Phú Quốc, tạo cú hích cho ngành dịch vụ - du lịch và tạo thêm việc làm cho người dân địa phương.

Các đại biểu đã biểu quyết thống nhất thông qua dự thảo nghị quyết. Ảnh: Nhật Huy

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang - Nguyễn Thanh Nhàn cho biết, 4 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp có ý nghĩa rất quan trọng. Các nghị quyết góp phần thúc đẩy hiện đại hóa hạ tầng giao thông theo hướng thông minh, xanh. Đồng thời thể chế hóa chủ trương phân cấp, phân quyền giữa cấp tỉnh và cấp xã, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Theo ông Nhàn, các nghị quyết được thông qua không chỉ giải quyết các vấn đề trước mắt, còn mở ra định hướng phát triển lâu dài cho địa phương.

Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang đề nghị, các ban của hội đồng, đại biểu tiếp tục phát huy vai trò giám sát trong quá trình triển khai nghị quyết. Trong đó, kịp thời phản ánh, đề xuất tháo gỡ khó khăn, bất cập từ thực tiễn, bảo đảm các nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.