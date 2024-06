Phú Tài (PTB) giải thể loạt nhà máy tại các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Nông

Ngày 11/6, CTCP Phú Tài (Mã: PTB) thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh CTCP Phú Tài - Nhà máy chế biến đá Granite tại tỉnh Khánh Hoà để thực hiện tái cơ cấu tổ chức các đơn vị thành viên.



Trước đó, hồi tháng 4, PTB cũng thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh CTCP Phú Tài - Nhà máy chế biến đá ốp lát Diên Tân, Khánh Hòa và chi nhánh CTCP Phú Tài - Nhà máy chế biến đá Bazan, Granite tại tỉnh Đắk Nông , tháng 11/2023 thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh Xí nghiệp khai thác đá tại Đắk Nông - Chi nhánh Công ty CP Phú Tài với cùng lý do như trên.

Theo báo cáo tài chính, tính đến ngày 31/3/2024, PTB đang sở hữu 18 công ty con; 3 công ty liên kết và 13 đơn vị trực thuộc.

Quý 1/2024, doanh thu thuần của PTB đạt hơn 1.437 tỷ đồng, tăng gần 2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt gần 90 tỷ, tăng 44% so với cùng kỳ.



Theo PTB, nguyên nhân doanh thu và hợp nhuận sau thuế hợp nhất tăng so với cùng kỳ do sản lượng tiêu thụ ngành đá và gỗ tăng. Bên cạnh đó, chi phí tài chính, lãi vay giảm và lãi chênh lệch tỷ giá ngoại tệ đã góp phần tăng lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ.



Tính đến ngày 31/3,/2024, tổng tài sản của PTB đạt 5.148 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả hơn 2.383 tỷ đồng, giảm hơn 4% so với hồi đầu năm; trong đó, tổng nợ vay đạt 1.592 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PTB đã tăng 25% kể từ đầu năm và đang có giá 74.000 đồng/cp.