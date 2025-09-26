Phước Đông New City: Sổ hồng riêng, an tâm đầu tư từ 1,9 tỷ!

Phước Đông New City – công chứng trong ngày, trao sổ tận tay

Theo báo cáo của Hiệp hội bất động sản Việt Nam, trong Quý 1 năm 2025, nguồn cung toàn thị trường bất động sản nhà ở đạt 27.000 sản phẩm, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, có 14.500 sản phẩm chào bán mới, chỉ bằng khoảng 1/2 quý trước nhưng tăng gấp 3 so với quý 1 năm 2024.

Nguồn cung bất động sản nhà ở đang ghi nhận tín hiệu khởi sắc, khi số dự án được cấp phép mới trong năm 2024 tăng 18%. Song song đó, nhờ các biện pháp tháo gỡ vướng mắc pháp lý từ phía cơ quan quản lý Nhà nước, hàng trăm dự án từng đình trệ đã được tái khởi động và đẩy nhanh tiến độ.

Tuy nhiên, vấn đề đáng quan tâm là hiện cả nước vẫn có khoảng 2.000 dự án đang "đắp chiếu" vì vướng mắc pháp lý.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản vẫn tiềm ẩn nhiều biến động và rủi ro, cả nhà đầu tư lẫn người mua ở đều trở nên thận trọng hơn trong việc lựa chọn dự án. Xu hướng chung cho thấy họ chỉ sẵn sàng "xuống tiền" với những sản phẩm có tiềm năng rõ ràng, được phát triển bởi các chủ đầu tư uy tín, năng lực tài chính vững vàng cùng pháp lý minh bạch.

Biến thách thức của thị trường thành cơ hội, Phước Đông New City, dự án nhà ở tọa lạc tại Khu công nghiệp Phước Đông (tỉnh Tây Ninh), trở thành lựa chọn sáng giá khi sở hữu ưu điểm vượt trội về giá trị pháp lý. Đây được xem là yếu tố then chốt, đóng vai trò quyết định trong việc bảo đảm tính thanh khoản và tạo đà gia tăng giá trị bền vững cho tài sản theo thời gian.

Theo chủ đầu tư Sài Gòn VRG và đơn vị phát triển Minh Phú Land, dự án Phước Đông New City đã hoàn tất toàn bộ thủ tục pháp lý, với 100% sản phẩm được cấp sổ hồng riêng cho từng căn, có thể sang tên công chứng trong ngày nếu khách hàng sẵn sàng.

Công trình đã được hoàn công đầy đủ, tuân thủ đúng quy hoạch 1/500, đồng thời được chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp giấy phép xây dựng theo đúng quy định pháp luật.

Khách hàng trong lễ bàn giao nhà tại Khu đô thị Phước Đông New City (Ảnh: Minh Phú Land).

Khác với nhiều dự án còn nằm trên giấy, Phước Đông New City đã xây dựng hoàn thiện nhà ở và bàn giao thực tế cho khách hàng. Bên cạnh đó, dự án cũng nhận được sự hỗ trợ từ ngân hàng trong việc thẩm định và vay vốn.

Người mua hoàn toàn có thể yên tâm sở hữu và đầu tư lâu dài một cách an toàn.

Cơ hội "ôm trọn" nhà phố giá rẻ

Ngoài ưu điểm về pháp lý minh bạch, Phước Đông New City còn nổi bật về chính sách giá rẻ hiếm có trong phân khúc nhà phố.

Trong đợt mở bán đầu tiên, dự án đã tạo nên sức hút đặc biệt khi toàn bộ 79 căn nhà phố được khách hàng "chốt đơn" chỉ trong một buổi sáng. Ở giai đoạn 2, chủ đầu tư tiếp tục giới thiệu ra thị trường 75 căn với số lượng giới hạn.

Điểm khác biệt là thay vì bàn giao nhà thô với mức giá khoảng 1,7 tỷ đồng như giai đoạn trước, lần này mỗi căn nhà phố được hoàn thiện cùng nội thất cơ bản và chào bán ở mức 1,9 tỷ đồng.

Ở giai đoạn 2, chủ đầu tư bàn giao nhà hoàn thiện cùng nội thất cơ bản, đi kèm với chính sách giá ưu đãi (Ảnh: Minh Phú Land).

Như vậy, chỉ cần chi thêm khoảng 200 triệu đồng, người mua đã sở hữu ngay ngôi nhà hoàn thiện cơ bản, tiết kiệm từ 200–300 triệu đồng so với chi phí tự hoàn thiện thường dao động 300–400 triệu đồng trên thị trường. Bên cạnh đó, khách hàng còn được tặng thêm tủ bếp kịch trần (full trần).

Trước bối cảnh quỹ đất ngày càng hạn hẹp, giá bất động sản không ngừng tăng cao, các sản phẩm giá rẻ hầu như dần biến mất khỏi thị trường. Vì vậy, Phước Đông New City dễ dàng trở thành "đích ngắm" sáng giá của nhà đầu tư và người mua ở thực trong thời điểm này.

Tiềm năng sinh lời hấp dẫn và chính sách bán hàng đột phá

Sau khi sáp nhập với tỉnh Long An (cũ), Tây Ninh kế thừa dư địa phát triển kinh tế – đô thị rộng lớn, kết nối trực tiếp với TP.HCM và biên giới Campuchia.

Tây Ninh đang nổi lên như một điểm đến giàu tiềm năng, thu hút hàng trăm nghìn lao động nhờ sự hiện diện của 6 khu công nghiệp quy mô lớn, hơn 2.200 doanh nghiệp hoạt động. Cùng với đó, dòng vốn đầu tư vào bất động sản, du lịch và thương mại cũng liên tục chảy mạnh về địa phương này, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế – xã hội.

Đáng chú ý, theo quy hoạch 2025–2030, khu vực Phước Đông – Trảng Bàng sẽ trở thành trung tâm đô thị – công nghiệp – dịch vụ trọng điểm phía Nam Tây Ninh.

Khu đô thị Phước Đông New City sở hữu nhiều ưu điểm vàng, thúc đẩy tiềm năng sinh lời trong tương lai gần (Ảnh: Minh Phú Land).

Khi địa phương ngày càng có nhiều "bệ phóng" phát triển, cũng là lúc Phước Đông New City dễ dàng sở hữu tiềm năng tăng giá trong tương lai gần.

Dự án nằm gọn trong lòng Khu công nghiệp Phước Đông hơn 3.285 ha. Đây là nơi quy tụ nhiều tập đoàn, công ty trong và ngoài nước, cùng với khoảng 80.000 kỹ sư, công nhân đang sinh sống và làm việc.

Vì thế, dự án cũng được hưởng lợi từ hạ tầng công nghiệp sôi động, hệ thống đường xá, điện nước hoàn thiện, đi kèm với các tiện ích đầy đủ như bệnh viện, trường học, quán ăn, khu mua sắm... mở ra tiềm năng lớn cho hoạt động kinh doanh và đầu tư dài hạn.

Nằm ngay điểm giao thoa "kim cương" của TP.HCM, Bình Dương và tỉnh Tây Ninh, Phước Đông New City thừa hưởng lợi thế từ mạng lưới giao thông liên vùng, với hạ tầng di chuyển thuận tiện về TP.HCM thông qua Quốc lộ 22 và tuyến cao tốc TP.HCM – Mộc Bài đang được triển khai.

Dự án tọa lạc tại vị trí chiến lược, tiếp giáp các trục giao thông trọng điểm, với mặt tiền ĐT782 và liền kề ĐT784, giúp kết nối nhanh chóng đến xã Phước Thạnh, phường Trảng Bàng, xã Đức Hòa cũng như cửa khẩu Mộc Bài.

Cư dân Phước Đông New City còn có khả năng kết nối nhanh, đa vùng, đồng thời đón đầu làn sóng FDI và dòng vốn đầu tư đang dịch chuyển về khu vực (Ảnh: Minh Phú Land).

Khu dân cư Thuận Lợi - Phước Đông New City còn mang đến hàng loạt chính sách bán hàng hấp dẫn như "Booking 0 đồng", "Flash sale" với mức chiết khấu cao, chính sách mua sỉ, voucher khách hàng thân thiết…

Khách hàng chỉ cần thanh toán 30% để nhận nhà (tương đương với khoảng 579 triệu đồng), phần còn lại ngân hàng hỗ trợ tài chính 70-80% với thời gian lên đến 30 năm và ưu đãi ân hạn gốc lên đến 24 tháng. Đặc biệt, các căn hoàn thiện nội thất còn được cam kết thuê lại 7–9 triệu đồng/tháng, kéo dài 12 tháng, giúp nhà đầu tư yên tâm khai thác dòng tiền và tối ưu lợi nhuận bền vững.

Thông tin liên hệ Phước Đông New City: Công ty CP Đầu tư Địa ốc Minh Phú (MinhPhuLand)

Địa chỉ: Số 5 Đường Số 1, KDC CityLand, Phường Hạnh Thông, TP.HCM

Văn phòng đại diện: Khu đô thị Phước Đông New City, Xã Hưng Thuận, Tỉnh Tây Ninh

Website: https://phuocdongnewcity.vn/