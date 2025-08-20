Phương Anh Đào U40 nhan sắc vẫn say đắm lòng người, bí quyết đến từ môn thể thao cực dễ thực hiện

Sau thành công của bộ phim Mai, diễn viên Phương Anh Đào ngày càng được chú ý không chỉ bởi khả năng diễn xuất tinh tế mà còn bởi vẻ đẹp rạng rỡ, vóc dáng gọn gàng dù đã bước sang tuổi 33. Trong loạt ảnh tập luyện yoga mới đây, nữ diễn viên khiến công chúng ngỡ ngàng khi khoe làn da căng mịn, đường nét thanh thoát cùng thần thái tràn đầy sức sống.

Phương Anh Đào thực hiện động tác yoga với dáng ngồi gập người trên thảm tập. Diện trang phục thể thao giản dị với áo dài tay ôm sát và quần legging, cô khoe vóc dáng cân đối, làn da trắng mịn cùng gương mặt rạng rỡ. Ở tuổi ngoài 30, nhan sắc của Phương Anh Đào được nhận xét ngày càng mặn mà, vừa trẻ trung vừa cuốn hút, khiến nhiều khán giả “say đắm lòng người”.

Phương Anh Đào chăm tập yoga

Phương Anh Đào thừa nhận bản thân thuộc tạng người dễ tăng cân, do đó việc giữ dáng luôn là thử thách lớn. Để duy trì hình thể săn chắc, cô kết hợp nhiều bộ môn thể thao như gym, boxing, leo núi và đặc biệt là yoga. Chính sự kiên trì tập luyện giúp cô không chỉ kiểm soát cân nặng mà còn duy trì cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai.

Không dừng lại ở lợi ích về vóc dáng, yoga còn là “liệu pháp tinh thần” giúp nữ diễn viên vượt qua giai đoạn khủng hoảng. Cô từng chia sẻ, có thời điểm gần như rơi vào trầm cảm, tinh thần kiệt quệ, cơ thể thiếu sức sống. Yoga đã giúp cô cải thiện từng ngày, lấy lại năng lượng tích cực

Theo các chuyên gia thể chất, yoga không chỉ giúp cải thiện độ dẻo dai, giữ gìn vóc dáng mà còn hỗ trợ giảm căng thẳng, nâng cao sức khỏe tinh thần. Trường hợp của Phương Anh Đào là minh chứng rõ ràng khi cô không chỉ lấy lại sự tự tin mà còn truyền cảm hứng đến nhiều phụ nữ trẻ về lối sống lành mạnh và cân bằng.