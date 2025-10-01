Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phường có vị trí đắc địa ở TPHCM muốn hình thành trung tâm thương mại tự do

01-10-2025 - 07:20 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Từ những lợi thế sẵn có của địa phương, lãnh đạo phường Sài Gòn bày tỏ mong muốn hình thành một vài trung tâm thương mại tự do. Nơi đây chủ yếu miễn thuế, giảm thuế hoặc cho phép sử dụng ngoại tệ để mua sắm nhằm thu hút khách nước ngoài, thu hút ngoại tệ.

Chiều 30/9, Đảng ủy phường Sài Gòn, TPHCM tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường lần thứ 5, sơ kết công tác quý III năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Được - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, đánh giá cao những kết quả mà phường Sài Gòn đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2025, nhất là trong việc triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, đi vào phục vụ nhân dân đạt hiệu quả. Ông đề nghị phường tiếp tục phát huy, làm hình mẫu cho xã, phường khác.

Phường có vị trí đắc địa ở TPHCM muốn hình thành trung tâm thương mại tự do- Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngô Tùng

Theo ông Nguyễn Văn Được, các phường, xã trên địa bàn TPHCM có tình trạng vừa thừa vừa thiếu cán bộ, tồn đọng hồ sơ, giải quyết công việc còn lúng túng, ngán ngại. Ông dẫn chứng công tác giải phóng mặt bằng đang gặp ách tắc, nhất là đối với các tuyến đường quan trọng.

Có địa phương có cán bộ chuyên môn cấp phòng nhưng chủ tịch xã không dám quyết; có địa phương có chủ tịch xã có chuyên môn nhưng thiếu cán bộ cấp phòng, khiến công tác giải phóng mặt bằng chậm lại. “Giải phóng mặt bằng chậm lại thì công trình, dự án chậm lại, khiến đầu tư công chậm lại và tốc độ tăng trưởng của thành phố cũng chậm lại, ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển 2 con số”, ông Được phân tích.

Thời gian tới, Chủ tịch Nguyễn Văn Được đề nghị phường Sài Gòn phải là phường đi đầu, kiểu mẫu trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi số, vận hành hiệu quả Trung tâm phục vụ hành chính công.

Ông đánh giá phường Sài Gòn thừa hưởng nhiều “lợi thế đặc địa” mà không phải địa phương nào cũng có, điển hình như di tích lịch sử cách mạng, hệ thống trung tâm mua sắm, khách sạn cao cấp. Đây cũng là những tiền đề thuận lợi để địa phương phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Phường có vị trí đắc địa ở TPHCM muốn hình thành trung tâm thương mại tự do- Ảnh 2.

Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn Nguyễn Tấn Phát.

Ông Nguyễn Tấn Phát - Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn cho biết, trong các chương trình trọng tâm sắp tới, phường muốn hình thành một vài trung tâm thương mại tự do, chủ yếu miễn thuế, giảm thuế hoặc cho phép sử dụng ngoại tệ để mua sắm nhằm thu hút khách nước ngoài, thu hút ngoại tệ.

“Đây là cách kích cầu, tăng trưởng duy nhất dựa trên hạ tầng có sẵn tại phường với 10 trung tâm thương mại, 6 siêu thị lớn”, ông Phát nói.

Cũng theo ông Phát, phường có điều kiện quản lý đô thị thông minh nhờ hệ thống hạ tầng đầy đủ. Do vậy, ông mong lãnh đạo thành phố tạo điều kiện để địa phương thực hiện thành công điều này.

Phường có vị trí đắc địa ở TPHCM muốn hình thành trung tâm thương mại tự do- Ảnh 3.

Du khách tham quan, mua sắm tại một địa điểm nổi tiếng trên địa bàn phường Sài Gòn. Ảnh: Ngô Tùng

Trong 9 tháng đầu năm 2025, phường Sài Gòn đã giải quyết 13.528/14.430 hồ sơ thủ tục hành chính, tỷ lệ hồ sơ trả đúng hẹn đạt 100%. 100% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố và liên thông, đồng bộ với Cổng dịch vụ công quốc gia.

Theo Ngô Tùng

Tiền phong

