Phường đông dân nhất Việt Nam đã có 688 ha đất mới, vẫn quyết tăng diện tích thêm gần 4.000 ha đất

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Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Rạch Giá là phường có hơn 250.000 dân, đông nhất cả nước hiện nay. Phường Rạch Giá thuộc tỉnh An Giang được sáp nhập từ 9 phường của TP. Rạch Giá trước đây, có diện tích tự nhiên là 45,53 km2, quy mô dân số là 250.661.

Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang cho biết, việc mở rộng không gian đô thị bằng các dự án lấn biển đã trở thành thương hiệu nổi tiếng riêng có của phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Kỳ tích lấn biển đó đến nay đạt diện tích khoảng 688 ha, góp phần quan trọng cho đô thị bên bờ biển Tây trở thành trung tâm kinh tế biển của vùng cực Nam đất nước.

Hơn 25 năm qua, Rạch Giá đã triển khai thành công nhiều dự án lấn biển quy mô lớn, làm thay đổi hoàn toàn diện mạo bờ biển phía Tây. Các dự án lấn biển đã và đang triển khai đến năm 2025 như khu đô thị lấn biển (mở rộng thị xã Rạch Giá cũ) 420 ha, khu đô thị Phú Cường - Hoàng Gia 68,7 ha, khu đô thị Phú Quý 99,9 ha và khu đô thị mới lấn biển Tây Bắc 99,4 ha.

Chủ tịch HĐND phường Rạch Giá cho biết, từ cuối thập niên 1990, tỉnh đã triển khai dự án lấn biển tại thị xã Rạch Giá (Kiên Giang cũ), là một trong những dự án tiên phong lấn biển ở Việt Nam. Đây không chỉ là việc mở rộng quỹ đất mà còn là tiền đề để Rạch Giá vươn mình trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh, góp phần phát triển hệ thống đô thị - kinh tế của tỉnh An Giang. Đặc biệt, kỳ tích lấn biển đã mang lại những thay đổi thực chất cho đời sống nhân dân, thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư, tạo ra các trung tâm mua sắm, dịch vụ du lịch và giải trí chất lượng cao.

Định hướng của Rạch Giá là liên kết chặt chẽ với Phú Quốc và Hà Tiên để hình thành “tam giác đô thị động lực”, đóng vai trò đầu tàu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế biển cho tỉnh và toàn vùng.

Quỹ đất tự nhiên của Rạch Giá trước đây bị hạn chế bởi địa hình và kênh rạch, khiến quy hoạch mở rộng đô thị gặp khó. Việc lấn biển đã tạo ra không gian mới để quy hoạch chỉnh trang đô thị, xây dựng các khu dân cư, khu thương mại, dịch vụ, không gian công cộng, công viên ven biển… cho phường.

Những cung đường ven biển, dự án đường 3/2 nối dài, cầu 3/2 không chỉ thay đổi diện mạo đô thị mà còn kết nối Rạch Giá với các vùng kinh tế trọng điểm. Cảng hành khách Rạch Giá nằm trong khu vực lấn biển trở thành đầu mối giao thông biển quan trọng, kết nối đất liền với các điểm du lịch nổi tiếng như Phú Quốc, Nam Du, Hòn Sơn… Các công trình ngăn mặn, giữ ngọt, ứng phó biến đổi khí hậu như cống Sông Kiên, Kênh Nhánh, Kênh Cụt đã được đầu tư vừa phục vụ sản xuất nông nghiệp, vừa bảo vệ đô thị bền vững.

Theo quy hoạch đến năm 2040, diện tích lấn biển của phường Rạch Giá dự kiến sẽ tăng lên khoảng 3.960 ha. Điểm nhấn đặc biệt trong giai đoạn này là phát triển các đảo nhân tạo với tổng diện tích khoảng 2.800 ha. Cụ thể các đảo nhân tạo chiến lược, gồm: Khu đô thị sân bay 1.080 ha, khu đô thị thương mại - dịch vụ - sân Golf 694 ha, khu đô thị dịch vụ du lịch 576 ha, khu đô thị dịch vụ Lạc Hồng 450 ha. Các khu đô thị lấn biển và đảo nhân tạo trong tương lai sẽ là chìa khóa để hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế tổng hợp, hiện đại bên bờ biển Tây Tổ quốc.