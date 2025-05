Phương Oanh kết thân với món nước chống nắng, trắng da làm từ 3 loại quả đầy collagen của người Việt, visual dịp nghỉ lễ khiến nhiều người ngẩn ngơ

Vào kỳ nghỉ lễ vừa qua, diễn viên Phương Oanh gây sốt mạng xã hội khi đăng tải loạt ảnh diện hanbok tại cố cung Gyeongbokgung. Vẻ đẹp rạng ngời cùng làn da căng mịn, sáng khỏe của mẹ 2 con khiến nhiều người trầm trồ: "Như hoàng hậu bước ra từ phim cổ trang Hàn Quốc". Không chỉ thần thái, làn da trắng hồng không tì vết của cô cũng trở thành tâm điểm bàn luận.

Những hình ảnh mới nhất của Phương Oanh được cập nhật trên trang cá nhân sau chuyến du lịch Hàn Quốc vừa qua.

Trước đó không lâu, bà xã Shark Bình "bật mí" bí quyết giữ làn da trẻ lâu, sáng khỏe chính là loại nước uống detox do cô tự tay làm từ quất, chanh vàng và chanh leo - 3 loại quả quen thuộc nhưng chứa kho báu vitamin và chất chống oxy hóa.

Khi kết hợp cùng mật ong nguyên chất và đường phèn, món nước không chỉ giải khát mà còn giúp làm sáng da, hỗ trợ giữ dáng và tăng sinh collagen - yếu tố quan trọng giúp da căng bóng, đàn hồi.

Món nước từ 3 loại quả chứa "collagen tự nhiên" giúp trắng da, căng mịn của Phương Oanh

Để làm món nước này, Phương Oanh chuẩn bị:

- Nguyên liệu gồm: Quất, chanh vàng, chanh leo, mật ong nguyên chất, đường phèn.

- Cách làm: Rửa sạch tất cả nguyên liệu, để ráo nước. Cắt nhỏ quất, chanh vàng và chanh leo, loại bỏ hạt để tránh vị đắng. Trộn đều với mật ong và đường phèn, đợi đường tan rồi chia hỗn hợp vào hũ nhỏ, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Khi dùng, có thể pha cùng đá lạnh, soda hoặc nước ấm tùy theo mùa.

Phương Oanh chia sẻ món nước quen thuộc đầy ắp collagen.

1. Chanh vàng

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), chanh vàng chứa hàm lượng vitamin C cao gấp 1,5 lần chanh xanh.

Vitamin C là thành phần thiết yếu giúp tổng hợp collagen - loại protein tạo nên cấu trúc đàn hồi của da. Chúng còn giúp làm sáng da, mờ vết nám, tàn nhang bằng cách ức chế quá trình hình thành melanin. Nhờ đó, da đều màu, trắng sáng và ít bị lão hóa hơn.

2. Quất

Quất là loại trái cây giàu vitamin C, A và flavonoid - các chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Theo Medical News Today, flavonoid giúp bảo vệ da khỏi tổn thương do tia UV và các gốc tự do, đồng thời thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào da mới.

Ngoài ra, quất còn hỗ trợ tiêu hóa, giúp cơ thể thải độc nhanh chóng, từ đó gián tiếp cải thiện độ sáng và độ mịn của làn da.

3. Chanh leo

Chanh leo chứa nhiều polyphenol, flavonoid và vitamin A, C - những hợp chất có tác dụng trung hòa gốc tự do, chống lại các dấu hiệu lão hóa sớm. Các dưỡng chất trong chanh leo còn giúp duy trì độ đàn hồi cho da, hỗ trợ tái tạo tế bào, mang lại làn da khỏe mạnh từ bên trong.

Ngoài ra, đồ uống còn có mật ong nguyên chất nổi tiếng với công dụng dưỡng ẩm, kháng khuẩn, giữ da khỏe mạnh, phục hồi tổn thương và tái tạo lớp biểu bì, giữ da luôn mềm mại. Đường phèn có vị ngọt dịu, dễ uống, giúp thanh nhiệt, giảm viêm, nhuận phế, đặc biệt phù hợp để giải nhiệt trong những ngày nắng nóng.

Bên cạnh những liệu trình chăm sóc da cầu kỳ, tốn kém, Phương Oanh duy trì được làn da rạng rỡ bằng chính công thức detox đơn giản này tại nhà. Cô thường làm sẵn để cả nhà cùng dùng, vừa đẹp da, vừa tốt cho tiêu hóa và tăng đề kháng.

Với các nguyên liệu dễ tìm, cách làm đơn giản và hiệu quả rõ rệt, công thức nước uống này là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn làm đẹp từ bên trong. 1 ly mỗi ngày giúp thanh lọc cơ thể, sáng da, giữ dáng và nuôi dưỡng sự tươi trẻ lâu dài.

(Nguồn ảnh: Facebook)