Phương Oanh tổ chức sinh nhật ấm áp tình thân cho Shark Bình, thái độ của 2 con riêng nói lên tất cả

Mới đây, Phương Oanh đã đăng tải đoạn clip ghi lại hình ảnh bữa tiệc sinh nhật của Shark Bình vào tháng trước. Nữ diễn viên viết: "Khi người ấy của tôi order một sinh nhật ấm áp tình thân và nhiều cảm xúc".



Phương Oanh sánh đôi bên chồng trong tiệc sinh nhật.

Tiệc sinh nhật của Shark Bình có sự góp mặt của gia đình, người thân, đồng nghiệp, đối tác. Trong đó, 2 con riêng của Shark Bình cũng đến dự tiệc sinh nhật bố với nụ cười nở trên môi. Hình ảnh Phương Oanh - Shark Bình chụp ảnh cùng các con chung, con riêng khiến nhiều người ngưỡng mộ, khen ngợi nam doanh nhân đã cưới đúng người. Điều này cho thấy mối quan hệ trong gia đình Phương Oanh - Shark Bình rất vui vẻ, hòa thuận.

Phương Oanh - Shark Bình chụp hình cùng các con trong tiệc sinh nhật.

Shark Bình dành lời âu yếm cho vợ: "Phần tóm tắt thật tuyệt vời, lòng biết ơn chính là nền tảng của mọi loại đạo đức, yêu em".

Phương Oanh tổ chức một sinh nhật ấm áp, nhiều cảm xúc dành cho Shark Bình.

Vợ chồng Phương Oanh thể hiện tình cảm trong bữa tiệc.

Phương Oanh và Shark Bình đăng ký kết hôn vào tháng 6/2022. Tới tháng 7, họ tổ chức lễ ăn hỏi. Cặp đôi dự định tổ chức đám cưới vào tháng 11/2022 tuy nhiên đám cưới phải hoãn lại do Phương Oanh đang mang thai ở những tháng đầu, không đảm bảo sức khỏe.

Sau khi kết hôn với Shark Bình, Phương Oanh ở tại một biệt thự tại Hà Nội. Dù mang bầu, cô vẫn chăm chỉ làm việc, nấu ăn đãi người thân yêu trong gia đình.

Phương Oanh thường vào bếp nấu những món ngon đãi cả gia đình.

Shark Bình cũng nhiều lần khen ngợi tài năng bếp núc của vợ và cho biết dù đi công tác nhưng vẫn nhớ những bữa cơm nhà của Phương Oanh. Nam doanh nhân từng nói: "Sau một ngày làm việc 16-17 tiếng, giờ mới được ăn cơm đoàn, không ngon bằng cơm vợ nấu".

Phương Oanh tâm sự thêm: “Xong nhìn người ăn ngon miệng, tấm tắc gật gù nó đã gì đâu. Người nấu thích nấu, người ăn thích ăn nó tạo ra cái cảm xúc gây nghiện thật sự. Ai công nhận với Ỉn (tên thân mật của Phương Oanh - PV) vậy không?” .

Tháng 5/2024, cô hạ sinh cặp song sinh Jimmy và Jenny bằng phương pháp sinh mổ. Nữ diễn viên được khen ngợi vì vừa khéo léo chăm con, lại chu toàn công việc. Phương Oanh và Shark Bình thường xuyên thể hiện những cử chỉ tình cảm ngọt ngào, lãng mạn dành cho nhau trên mạng xã hội. Cặp đôi thường để lại những bình luận đầy yêu thương dưới bài đăng của nhau và không ngại khoảnh khắc khóa môi khi chụp ảnh hay quay clip.

Phương Oanh hòa hợp với gia đình chồng và các con riêng của chồng.

Không những thế, Phương Oanh còn được khen ngợi bởi cách đối đãi thân tình, chân thành với các con riêng của chồng. Trước khi đến với nữ diễn viên Quỳnh Búp Bê, Shark Bình từng trải qua một cuộc hôn nhân và có hai con riêng.

Nam doanh nhân cho biết, các con sẽ luân phiên ở cùng anh và mẹ ruột trong tuần. Phương Oanh được khen ngợi là mẹ kế “điểm 10” khi đối xử tốt và hòa hợp với các con riêng của chồng. Đầu năm nay, doanh nhân này chia sẻ loạt ảnh sum họp bên mẹ ruột, vợ và các con. Trong khung hình, Phương Oanh cùng hai con diện áo dài nổi bật, trong khi bé Mây (Phương Châu) - con gái riêng của Shark Bình - xuất hiện thân thiết bên cạnh nữ diễn viên.

Khoảnh khắc này càng cho thấy mối quan hệ gắn bó, gần gũi giữa Phương Oanh và các con riêng của chồng. Được biết, hai người con của Shark Bình rất yêu quý Phương Oanh, bé Mây thường xuyên bày tỏ tình cảm với cô, còn bé Zin vui mừng khi bố và cô chính thức trở thành vợ chồng.

Gia đình hạnh phúc của Phương Oanh - Shark Bình.

Từng vướng không ít ồn ào, thị phi, nhưng giờ đây Phương Oanh đã chứng minh rằng cô là người xứng đáng được Shark Bình lựa chọn để cùng xây dựng hạnh phúc. Từ những khoảnh khắc ngọt ngào bên chồng, đến sự khéo léo, tận tâm trong việc chăm sóc các con riêng của Shark Bình, cho đến việc chu toàn gia đình và công việc sau khi sinh cặp song sinh, nữ diễn viên cho thấy bản thân vừa đảm đang vừa biết vun vén tình cảm.

Mối quan hệ hòa thuận, ấm áp giữa Phương Oanh, Shark Bình và các con không chỉ khiến công chúng ngưỡng mộ mà còn khẳng định rằng tình yêu và sự chân thành chính là nền tảng bền vững cho hạnh phúc gia đình.