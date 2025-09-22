Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh tái xuất với ca khúc nhạc phim giờ vàng VTV do Phương Oanh đóng chính

"Gió ngang khoảng trời xanh" đang phát sóng giờ vàng VTV và nhận được sự quan tâm rất lớn của khán giả truyền hình với sự tham gia của bộ ba nữ chính Phương Oanh, Việt Hoa và Quỳnh Kool. Bên cạnh nội dung phim, khán giả cũng rất quan tâm tới ca khúc chính xuất hiện ở đầu phim được thể hiện với phong cách mới lạ qua tiếng hát quen thuộc của ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh. "Khép lại dở dang" là sáng tác mới do Lilly Nguyễn viết lời và Hồ Hoài Anh làm nhạc cho phim và cũng là ca khúc được Nguyễn Ngọc Anh chọn để phát hành MV.

Nguyễn Ngọc Anh là giọng hát quen thuộc của các ca khúc chủ đề cho các phim trên VTV, đặc biệt là dòng phim tâm lý tình cảm. Nữ ca sĩ đất Mỏ từng thể hiện ca khúc trong phim: "Bí mật Eva", "Người đàn bà thứ hai" và "Hãy nói lời yêu".... Dù vậy cô không dám nhận biệt danh "nữ hoàng nhạc phim" và coi đó là danh xưng xa xỉ. Nguyễn Ngọc Anh chỉ muốn khán giả nhớ tới mình như một ca sĩ hát nhạc phim có cảm xúc, phù hợp với phim truyền hình.

MV” Khép lại dở dang" do Tuấn Phan làm đạo diễn mang nhiều chất tự sự của nhân vật chính, một cô gái đã bước qua tuổi trưởng thành và trải qua vấp ngã, đổ vỡ trong cuộc sống nhưng còn đầy đủ sự hồn nhiên trong sáng. MV có sử dụng những hình ảnh của bộ phim đang phát sóng giờ vàng VTV ‘’Gió ngang khoảng trời xanh’’ và Nguyễn Ngọc Anh cũng muốn ca khúc này đánh dấu sự trở lại của mình với thị trường âm nhạc sau thời gian tập trung cho gia đình và các chương trình kỷ niệm lớn.

Dù là giọng hát trữ tình quen thuộc với khán giả hàng chục năm qua nhưng ban đầu nhiều khán giả không nhận ra ca sĩ thể hiện là Nguyễn Ngọc Anh do cô chọn cách hát rất mới lạ và trẻ trung, thậm chí nhiều chỗ người nghe có cảm giác không rõ lời.

"Cách thể hiện khúc này có sự giám sát 100% của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, thậm chí một số từ có thể khán giả nghe không rõ lời nhưng đó là ý đồ của 2 anh em. Bởi đôi lúc âm nhạc nhiều tác phẩm không cần quá rõ, nó mang màu sắc và tinh thần như vậy sẽ phù hợp, thể hiện được ngôn ngữ âm nhạc rõ hơn. Nói như vậy không phải là chúng tôi không chú trọng tới việc hát rõ lời nhưng đôi khi hát rõ lời quá sẽ giảm tâm trạng của bài hát, đặc biệt là với nhạc nhẹ", Nguyễn Ngọc Anh chia sẻ.

Nữ ca sĩ cho biết cô không muốn thu lại một bản nào khác vì nhạc sĩ Hồ Hoài Anh rất kỹ trong việc thể hiện màu sắc âm nhạc và đó là kiểu hát tác giả muốn hướng tới cho ca khúc này. Hồ Hoài Anh cùng Ngọc Anh vào phòng thu, dạy cô hát và hướng dẫn thu âm thế nào để cho ra bản thu hoàn hảo nhất và cô tuân thủ yêu cầu của nhạc sĩ.

Hồ Hoài Anh cho biết "Khép lại dở dang" là ca khúc theo phong cách Pop đơn thuần nhưng Pop bây giờ rộng và có nhiều âm sắc, cách triển khai khác với trước. Anh cho biết bài hát này được tác giả Lilly Nguyễn viết lời đặc biệt dành riêng cho Nguyễn Ngọc Anh và cả nội dung bộ phim "Gió ngang khoảng trời xanh".

Nam nhạc sĩ cho biết anh mất khá nhiều thời gian để phối khí một bài phù hợp với giọng hát của Nguyễn Ngọc Anh. “Nguyễn Ngọc Anh là ca sĩ đã làm nghề khá lâu nên làm thế nào để tìm cách viết một bài đủ "đô" cho ca sĩ này nhưng vẫn có thể dễ dàng gần gũi với xu hướng mới bây giờ hơn khiến tôi và bạn Lilly Nguyễn mất khá nhiều thời gian. Bên cạnh việc muốn chuyển thành hình thức âm nhạc mới mẻ trẻ trung hơn thì làm sao để không làm mất đi lực vốn có của ca sĩ này là yếu tố then chốt vì Nguyễn Ngọc Anh được xếp vào ca sĩ có thực lực, có giọng hát và kỹ thuật", nhạc sĩ Hồ Hoài Anh chia sẻ.

Sau khi ra mắt MV ‘’Khép lại dở dang’’, ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh sẽ bắt tay cùng ê kíp hoàn thiện những công đoạn cuối cùng cho album mới sẽ được ra mắt vào cuối tháng 10 tới. Điều đặc biệt là nhạc sĩ Hồ Hoài Anh cũng tham gia sáng tác 3 bài hát cho Nguyễn Ngọc Anh ở sản phẩm mới lần này. Album mới ngoài sự góp giọng của ca sĩ Tô Minh Đức - ông xã của Nguyễn Ngọc Anh còn có sự tham gia đặc biệt của divo Tùng Dương - người mà Nguyễn Ngọc Anh rất yêu mến và nể phục về giọng hát lẫn con người.