Phương tiện tăng gấp 2 - 3 lần, cửa ngõ Hà Nội và cao tốc ùn tắc kéo dài

Từ sáng sớm nay, trên các tuyến đường hướng ra các cửa ngõ Hà Nội như Pháp Vân, Thanh Xuân, Trung Hòa, Mai Dịch, QL5 kéo dài hướng đi Đông Anh... lượng phương tiện đều tăng cao, gây ùn ứ kéo dài.

Tại khu vực phía Nam, nút giao Pháp Vân ùn tắc; các lối lên đường trên cao Vành đai 3 để lên cao tốc cũng ùn tắc.

Để qua được đường trên cao và một số tuyến đường như Giải Phóng, Ngọc Hồi, Nguyễn Hữu Thọ... tiếp cận cao tốc hay QL1A, nhiều phương tiện phải di chuyển mất cả giờ đồng hồ.

Tại cửa ngõ phía Bắc, sáng nay, ùn tắc vẫn xảy ra trên QL5 kéo dài hướng từ Long Biên đi Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia. Ảnh chụp QL5 kéo dài đoạn qua cầu Đông Trù.

Với đoạn cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, trong chiều tối qua và sáng nay ùn tắc xảy ra tại đoạn qua nút giao Vạn Điểm.

Một số vụ tai nạn, va chạm trên cao tốc trong chiều qua và sáng nay cũng là nguyên nhân làm ùn tắc xảy ra.

Trao đổi với PV Tiền Phong sáng nay, lãnh đạo Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Đội 3), Phòng 6, Cục CSGT cho biết, lượng phương tiện tăng cao trên cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình bắt đầu từ chiều qua (30/8), lưu lượng xe tăng gấp đôi, gấp 3 ngày thường. CSGT đã trực 100% quân số và tại các nút giao đều có người, phương tiện túc trực để theo dõi và điều tiết giao thông.

Theo lãnh đạo Đội 3, Phòng 6 Cục CSGT, cao điểm dịp nghỉ lễ Quốc khánh, Cục CSGT đã phối hợp với công an các địa phương thực hiện phương án phân luồng từ xa cho xe ra, vào Hà Nội . "Nếu dịp này cao tốc xảy ra ùn tắc kéo dài, CSGT sẽ thực hiện đóng cao tốc cục bộ để tránh việc ùn tắc trên diện rộng xảy ra", lãnh đạo Đội 3, Phòng 6 Cục CSGT thông tin.