Piaggio Việt Nam tham dự Đối thoại Cấp cao ASEAN – Ý: Củng cố hợp tác kinh tế và chiến lược đầu tư

Piaggio Việt Nam vừa tham dự Đối thoại Cấp cao lần thứ 9 về Quan hệ Kinh tế ASEAN – Ý, sự kiện được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị & Triển lãm tỉnh Bình Dương từ ngày 12–13/11. Chương trình do UBND TP.HCM, The European House – Ambrosetti (TEHA) và Hiệp hội Ý – ASEAN phối hợp cùng Ban Thư ký ASEAN và Becamex triển khai, với mục tiêu thúc đẩy hợp tác chiến lược, mở rộng tiềm năng đầu tư giữa hai bên.

Lễ khai mạc có sự hiện diện của lãnh đạo TP.HCM và đoàn đại biểu cấp cao từ Ý, gồm Đại sứ Italy tại Việt Nam Marco della Seta, Tổng Lãnh sự Italy Alessandra Tognonato cùng các tổ chức thương mại và cộng đồng doanh nghiệp Italy tại khu vực ASEAN. Chủ đề của năm 2025 – "ASEAN – Ý vì tăng trưởng: củng cố tri thức, chia sẻ năng lực, kiến tạo thế hệ lãnh đạo tương lai" – được triển khai qua 5 phiên thảo luận về hợp tác kinh tế, phát triển bền vững, công nghệ cao và chuyển đổi số.

Piaggio Việt Nam – được thành lập từ năm 2007 với 100% vốn nước ngoài – hiện là trung tâm sản xuất, xuất khẩu và điều phối chuỗi cung ứng của Tập đoàn Piaggio tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Nhà máy tại Phú Thọ đồng thời là nơi đặt Trung tâm R&D duy nhất của Tập đoàn tại châu Á, phụ trách phát triển sản phẩm và đảm bảo chất lượng cho các thị trường trọng điểm.

Phát biểu tại sự kiện, ông Gianluca Fiume, Tổng Giám đốc Piaggio Việt Nam kiêm Chủ tịch Piaggio Châu Á – Thái Bình Dương, nhấn mạnh chiến lược phát triển dài hạn gắn với "Con người" – được xem như "thương hiệu thứ 5" của Piaggio. Ông cho biết các khoản đầu tư sắp tới của Tập đoàn sẽ tiếp tục đặt trọng tâm vào đội ngũ nhân sự và cộng đồng tại ASEAN, nhằm kết hợp tinh hoa công nghệ và bản sắc thiết kế Ý để tạo ra những sản phẩm mang dấu ấn "Made in Italy".

Với hành trình 18 năm tại Việt Nam, Piaggio đã trở thành mô hình FDI tiêu biểu của Ý, đóng vai trò cầu nối quan trọng trong mối quan hệ kinh tế giữa hai khu vực. Sự có mặt của doanh nghiệp tại Đối thoại Cấp cao năm nay tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành với tiến trình hợp tác bền vững giữa ASEAN và Ý, cũng như củng cố vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu của Tập đoàn.

Tập đoàn Piaggio hiện có hơn 6.600 nhân viên, phân phối sản phẩm tại hơn 100 quốc gia và sở hữu 8 nhà máy trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Danh mục thương hiệu gồm Vespa, Piaggio, Aprilia, Moto Guzzi, Ape và Piaggio Commercial, cùng hệ sinh thái công nghệ robot của Piaggio Fast Forward tại Boston (Mỹ).