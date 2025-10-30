Piaggio Việt Nam được chứng nhận 'Great Place To Work 2025'

Piaggio Việt Nam vừa được chứng nhận là “Great Place To Work” tại Việt Nam, đồng thời góp mặt trong danh sách “Nơi làm việc tốt nhất năm 2025”.

“Great Place To Work” là tổ chức uy tín toàn cầu chuyên đánh giá và công nhận các doanh nghiệp có văn hóa làm việc tích cực. Hệ thống đánh giá của tổ chức dựa trên phản hồi của hàng chục triệu nhân viên tại hơn 170 quốc gia, được xem là tiêu chuẩn quốc tế cho các công ty mong muốn kiến tạo môi trường làm việc hạnh phúc, gắn bó và hiệu quả.

Trước đó, Piaggio Việt Nam nhiều năm liền được HR Asia vinh danh là “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á” và nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam”. Những ghi nhận này thể hiện định hướng xuyên suốt của Piaggio trong việc xây dựng đội ngũ nhân sự gắn kết, đồng thời khẳng định giá trị của yếu tố con người trong chiến lược phát triển bền vững.

Nhà máy Piaggio tại Phú Thọ – trung tâm sản xuất và xuất khẩu của Tập đoàn tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương từ năm 2009 – hiện là một trong những cơ sở quy mô nhất của Piaggio toàn cầu. Sau 18 năm hoạt động tại Việt Nam, doanh nghiệp này không chỉ mang đến các sản phẩm gắn liền với tinh hoa thiết kế Italy mà còn được ghi nhận về nỗ lực kiến tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo và truyền cảm hứng.

Ông Gianluca Fiume, Tổng Giám đốc Piaggio Việt Nam kiêm Chủ tịch Piaggio Châu Á – Thái Bình Dương, cho biết: “Chứng nhận Great Place To Work là niềm tự hào của toàn thể nhân viên, đồng thời khẳng định chiến lược phát triển dựa trên con người mà Piaggio kiên định theo đuổi trong suốt 18 năm qua.”

Tiêu Dao