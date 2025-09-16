Pickleball 'nuốt chửng' 8.000 sân tennis ở Mỹ: 26.000 sân chơi mới tạo nên ngành công nghiệp tỷ USD sau 7 năm

‘Cơn sốt’ pickleball đang khiến ngày càng nhiều sân chơi tennis tại Mỹ bị kẻ ô, sơn sửa, chuyển đổi thành chỗ chơi cho bộ môn mới. Phóng sự bằng ảnh từ The New York Times cho thấy, chỉ trong 7 năm, 8.000 sân tennis đã được sửa sang, cơi nới để phục vụ môn thể thao đang được coi là “hiện tượng quốc gia” mang tên pickleball. Hơn 26.000 sân pickleball ngoài trời đã được xây dựng.

7 năm 26.000 sân chơi ﻿

Tại Santa Monica, California, câu chuyện của Jon Neeter là minh chứng điển hình. Ông từng quản lý một trung tâm tennis hoạt động cầm chừng, doanh thu èo uột, song từ khi quyết định chuyển đổi một sân tennis thành 4 sân pickleball, tình hình thay đổi hoàn toàn: chỉ trong một năm, doanh thu tăng gấp bảy lần.

Cũng như Neeter, nhiều chủ cơ sở thể thao và công viên công cộng trên khắp nước Mỹ đang tận dụng “hình học” của môn thể thao này: một sân tennis đủ chỗ để chia thành ba, thậm chí bốn sân pickleball, nghĩa là cùng diện tích nhưng khai thác hiệu quả hơn, thu hút đông đảo người chơi hơn.

Cincinnati, Ohio, từng có công viên Sawyer Point với 8 sân tennis xuống cấp. Giờ đây, khuôn viên này đã trở thành “thủ phủ” pickleball với 24 sân mới tinh, mỗi ngày đón hàng trăm người chơi. Ở Nam Carolina, Cayce Pickleball Complex cũng được mở rộng từ bốn sân tennis thành 16 sân pickleball, nhanh chóng trở thành điểm đến của nhiều giải đấu địa phương và khu vực, kéo theo cả sự sôi động cho ngành dịch vụ, khách sạn và du lịch xung quanh.

Sự bùng nổ càng trở nên rõ nét sau đại dịch COVID-19. Khi nhu cầu hoạt động ngoài trời tăng vọt, pickleball trở thành lựa chọn lý tưởng: dễ chơi, chi phí thấp, mang tính xã hội cao. Số liệu từ các hiệp hội thể thao Mỹ cho thấy, chỉ trong vài năm, số người chơi pickleball đã vọt lên gần 20 triệu, trong đó nhóm tuổi 20–35 đang tăng nhanh nhất. Mỗi ngày, nước Mỹ có thêm khoảng 14 sân pickleball mới, con số khiến ngay cả những môn thể thao lâu đời như tennis cũng phải dè chừng.

Tuy nhiên, thành công nào cũng đi kèm tranh cãi. Cộng đồng tennis, vốn gắn bó hàng chục năm với những sân xanh rộng lớn, nay lo ngại “lãnh địa” của mình bị thu hẹp. Nhiều người phàn nàn rằng sân tennis bị chia vạch, bị vẽ chồng, làm mất đi bản sắc.

Hiệp hội Tennis Mỹ đã nhiều lần lên tiếng tại các cuộc họp công viên và hội đồng thành phố để bảo vệ không gian cho môn thể thao của mình. Song, ngay cả những người đam mê tennis cũng phải thừa nhận: pickleball đã mở ra một cách khai thác không gian hiệu quả hơn, với lượng người tham gia đông đảo và đa dạng hơn nhiều.

Tại Jacksonville, Florida, Jodi Beavers Brogdon, 56 tuổi, đã nghỉ hưu, cho biết pickleball đã trở thành “cơn nghiện” của bà. Khi thức dậy, điều đầu tiên bà làm là kiểm tra ứng dụng để xem hôm đó có nơi nào chơi pickleball không.

“Khi tôi đi du lịch, đoán xem tôi làm gì?” — Brogdon nói — “Tôi mở điện thoại, tìm xem chỗ tôi ở có sân pickleball gần không. Chính con trai đã cổ vũ tôi bắt đầu chơi từ khoảng hai năm trước”.

Tại Arizona, Janet Wolf, 43 tuổi, bà mẹ ba con, bắt đầu chơi pickleball trong khu dân cư khi đại dịch bùng phát. Ban đầu chỉ là cách để vận động ngoài trời, sau đó cô kết nối với hàng chục phụ huynh khác. Janet chia sẻ: “Chúng tôi từng chỉ gặp nhau khi đưa đón con ở trường, giờ thì chúng tôi có cả một cộng đồng, gặp nhau 3-4 lần/tuần. Pickleball đã biến hàng xóm thành bạn bè”.

Còn với Michael Chen, một kỹ sư gốc Á, anh thừa nhận bản thân đã bị “nghiện” sau khi tham gia vài buổi chơi thử do đồng nghiệp rủ rê. Anh kể: “Tôi vốn nghĩ mình không có năng khiếu thể thao. Nhưng pickleball dễ tiếp cận đến mức chỉ sau vài trận tôi đã thấy tự tin. Giờ thì tôi dậy từ 6h sáng để kịp ra sân trước khi đi làm”.

Sự phát triển khủng khiếp của pickleball không chỉ là câu chuyện thể thao, mà còn phản ánh sự thay đổi trong cách con người tìm kiếm niềm vui, kết nối cộng đồng và tận dụng hạ tầng. Một sân tennis bị bỏ hoang nhiều năm, nhưng khi chuyển thành sân pickleball, đã nhanh chóng trở lại sôi động, thu hút cả người già lẫn thanh niên, tạo nên những cộng đồng mới ngay trong lòng thành phố.

Ngành công nghiệp tỷ USD﻿

Đằng sau những tiếng bóng “póc póc” tưởng chừng đơn giản là cả một ngành công nghiệp mới: từ sản xuất vợt, bóng, giày chuyên dụng đến việc tổ chức giải đấu, tour du lịch kết hợp thể thao. Pickleball giờ không còn là thú vui ngẫu hứng, mà đang định hình như một phần của đời sống xã hội Mỹ.

Chỉ vài năm trước, vợt pickleball hầu như chỉ bán trong các cửa hàng thể thao địa phương. Giờ đây, những thương hiệu lớn như Wilson, Franklin, Selkirk hay CRBN cũng đã tung ra hàng loạt mẫu vợt từ vài chục đến vài trăm đô la, kèm các công nghệ carbon fiber, honeycomb core… để đáp ứng từ người mới chơi đến chuyên nghiệp. Thị trường bóng, giày, phụ kiện cũng tăng trưởng theo cấp số nhân. Một báo cáo gần đây ước tính thị trường thiết bị pickleball toàn cầu có thể chạm mốc hơn 2 tỷ USD vào cuối thập kỷ này, so với con số chỉ vài trăm triệu USD ở đầu những năm 2020.

Mô hình kinh doanh sân chơi cũng bùng nổ. Tại Mỹ, hàng loạt chuỗi trung tâm như Chicken N Pickle, CityPickle hay Pickleball Kingdom mọc lên ở nhiều bang. Những tổ hợp này kết hợp sân chơi trong nhà, ngoài trời với dịch vụ ăn uống, sự kiện và bán lẻ, biến pickleball thành trải nghiệm giải trí toàn diện. Một số chuỗi thậm chí gọi vốn thành công hàng chục triệu USD, cho thấy sức hút của mô hình “sports + lifestyle”.

Giải đấu chuyên nghiệp và bản quyền truyền hình cũng là mảnh đất màu mỡ. Các giải Major League Pickleball (MLP) hay APP Tour thu hút đầu tư từ những tên tuổi thể thao và giải trí lớn, bao gồm LeBron James, Tom Brady, Kim Clijsters… Họ bỏ tiền sở hữu đội, tài trợ giải và đưa pickleball lên sóng truyền hình quốc gia. Điều này biến pickleball từ một thú vui cộng đồng thành một môn thể thao chuyên nghiệp được thương mại hóa, mở ra doanh thu từ vé, bản quyền và quảng cáo.

Ngành du lịch – dịch vụ cũng hưởng lợi. Nhiều khách sạn, resort cao cấp tại Florida, Arizona, California xây sân pickleball để thu hút khách hàng, thậm chí tổ chức trọn gói “pickleball vacation”. Tại một số thành phố, các giải đấu lớn đã mang về hàng triệu USD cho kinh tế địa phương nhờ lượng khách du lịch, lưu trú và chi tiêu kèm theo.

Quan trọng hơn, pickleball tạo ra một “công nghiệp xã hội” – nơi các cộng đồng gắn bó và trở thành thị trường khách hàng trung thành. Người chơi không chỉ mua vợt hay đóng phí sân, họ còn tiêu dùng theo phong cách sống: áo quần thể thao, ứng dụng theo dõi thành tích, câu lạc bộ riêng, thậm chí cả thương hiệu bia hay cà phê gắn tên pickleball.

Theo: The NY Times, Midland Daily News