Bê bối rúng động giới Pickleball: Cụ ông U70 mang danh ‘đại sứ’ lừa tiền 500 nạn nhân nhờ mức lãi suất lớn, có người mất 3 tỷ đồng

Suốt nhiều năm, Teri Siewert và chồng đã cố gắng thu hồi hàng nghìn USD bị ‘cướp trắng’. Đây chỉ là 2 trong số rất nhiều nạn nhân của Rodney “Rocket” Grubbs, 68 tuổi, người đàn ông được Pickleball News mệnh danh là đại sứ môn thể thao mới nổi.



Rodney “Rocket” Grubbs nổi tiếng và được yêu mến ở Brookville – thị trấn nhỏ với 2.600 dân nằm giữa những ngọn đồi thoai thoải – nơi ông huấn luyện và mở một cửa hàng bán đồ chơi bóng. Hàng chục giải đấu mỗi năm đều có sự tham gia của người đàn ông này.

Được biết, Grubbs phát hành các hối phiếu nhận nợ (Promissory note - cam kết trả tiền vô điều kiện của người lập phiếu với người thụ hưởng) trị giá 25.000 USD với lãi suất 12% trong 18 tháng cho người dân trên khắp đất nước. Trong hồ sơ tòa án, ông khai mình nợ tổng cộng 47,5 triệu USD, bao gồm cả tiền lãi. Số tiền phần lớn đã biến mất.

Bob Zitnick, một kỹ sư 64 tuổi đến từ Brookville, cho biết ông và vợ đã cho Grubbs vay khoảng 300.000 USD để thực hiện các giao dịch bất động sản bắt đầu từ năm 2007. Ban đầu cặp đôi có thể lấy lại được một phần, song khoản thanh toán đã dừng lại.

“Bạn sẽ không bao giờ nghĩ rằng ông ta sẽ làm điều này,” Zitnick nói.

Các chủ nợ của Grubbs than thở rằng họ dễ bị thao túng bởi người đàn ông lừa đảo rất nổi tiếng trong giới Pickleball. Vụ việc có liên quan đến đương kim vô địch môn bóng ném quốc gia cấp cao, hàng loạt những người đã về hưu và một linh mục. Theo hồ sơ tòa án, Grubbs nợ tiền của hơn 500 chủ nợ, trải dài trên 30 tiểu bang và một số quốc gia khác.

Grubbs chưa bị buộc tội chính thức dù đã nhận lệnh ngừng phát hành hối phiếu nhận nợ. Ông bị cáo buộc vi phạm luật chứng khoán của bang, hiện đã phải đóng cửa gian hàng Pickleball Rocks và ngừng tham gia giải đấu.

Được biết, Grubbs đã quyết định nghỉ hưu sau khi cống hiến 20 năm. Thu nhập lúc đó đến từ việc bán hàng cho Amway và mua bất động sản cho thuê.

Vào năm 2008, Grubbs được vận động viên quần vợt Marilyn Hedrick, đại diện khách hàng của một công ty bảo hiểm đã nghỉ hưu, giới thiệu vào giới bóng ném. Bà cùng đối tác của mình, Larry Sheets cùng một cặp vợ chồng khác, Charlie và Betty Allen, đã phát hiện ra bộ môn này một vài năm trước, dựng sân tại vùng Trung Tây Brookville và đang muốn thu nạp nhiều người chơi hơn.

Kể từ đó, Grubbs đi khắp đất nước để tham dự giải đấu. Ông còn xây dựng thương hiệu Pickleball Rocks của bản thân với chiếc áo phông in chữ “Pickleball Rocks - Ask Me How”, nhét áo phông và vợt pickleball vào cốp xe và chở đi bán khắp nước Mỹ. Grubbs cũng nhận tư vấn cho những người có nhu cầu chơi.

Tero Siewert và chồng Scott gặp Grubbs tại một giải đấu vào năm 2017. Bà nói, khoảng một năm sau, Grubbs bắt đầu tấn công họ bằng chiêu trò : Một trong sáu nhà đầu tư ủng hộ Pickleball Rocks vừa rút tiền và ông ta cần lấp đầy chỗ trống.

Siewert cho biết cặp đôi đã đồng ý đầu tư 25.000 USD vào năm 2019. Mười tám tháng sau, họ yêu cầu hoàn lại tiền nhưng Grubbs cho biết đại dịch đã khiến ông không thể tham gia các giải đấu. Thời hạn được rời đến tháng 9 năm 2022, song Grubbs vẫn nói mình không thể.

“Đó là lúc chúng tôi bắt đầu lo lắng”, Siewert nói.

Tại một giải đấu pickleball vào tháng 12/2023, Siewert bắt đầu nghi ngờ Grubbs làm giàu bằng cách kêu gọi đầu tư thay vì bán vợt như mọi người vẫn nghĩ. Bà thử liên hệ với một số vận động viên thân thiết với Grubbs. Họ cho biết Grubbs cũng mượn tiền và không trả.

Bà Siewert bắt đầu hành trình tố cáo kẻ lừa đảo. Bà liên hệ với các nạn nhân khác và thành lập một cộng đồng mang tên “From Pickleball Rock to Prison Rocks”. Matt Foster là luật sư phụ trách một vụ kiện khác của Grubbs với tội danh lừa đảo trong lĩnh vực bất động sản. Theo Foster, đã có hơn 300 người gửi đơn khiếu nại Grubbs vì hành vi lừa tiền từ những năm 2000.

Theo WSJ, bà Hedrick là một trong những nạn nhân bị Grubbs lừa khoản tiền nghỉ hưu trị giá 115.000 USD (khoảng 3 tỷ đồng). Đây cũng là một trong những nạn nhân mới nhất của kẻ lừa đảo 68 tuổi bởi bà bị lừa vào tháng 11/2022 - thời điểm mọi người chắc chắn Grubbs không còn khả năng trả nợ.

“Tôi vẫn ám ảnh khi bị Grubbs thúc giục chuyển tiền nghỉ hưu. Ông ta biết mình không có khả năng trả nợ nhưng vẫn hỏi. Tại sao ông ta có thể làm vậy với một người đã 87 tuổi như tôi?”, bà buồn rầu kể.

