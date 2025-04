Ông Nguyễn Đức Tài hé lộ thời điểm rời MWG

Chiều 26/4, Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (mã MWG) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 tại TP. Hồ Chí Minh.

MWG đặt kế hoạch kinh doanh doanh năm 2025 với doanh thu thuần mục tiêu đạt 150.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.850 tỷ đồng, lần lượt tăng 12% và 30% so với thực hiện trong năm trước. Sau quý 1, MWG ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 1.548 tỷ đồng, tăng hơn 71% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức lợi nhuận quý cao thứ 2 trong lịch sử hoạt động của Thế Giới Di Động, chỉ kém đôi chút so với đỉnh lập được vào quý 4/2021.

Tại Đại hội, cổ đông thắc về việc Chủ tịch MWG Nguyễn Đức Tài tham gia HĐQT doanh nghiệp với vai trò không điều hành và thời gian ông Tài ở lại với MWG. Trả lời cổ đông, ông Nguyễn Đức Tài cho biết thực sự ở thời điểm hiện tại ông không còn điều hành doanh nghiệp.

“Ba Thành viên ngồi cạnh tôi bây giờ (ông Đoàn Văn Hiểu Em, ông Vũ Đăng Linh và ông Phạm Văn Trọng - PV) mới là những người thực sự điều hành các trụ cột kinh doanh chính của MWG”, ông Tài chia sẻ.

Ông Tài cho biết bản thân sẽ đại diện tinh thần chiến đấu MWG, tư vấn và dẫn dắt để đưa đội ngũ trở nên giỏi hơn, tâm tốt hơn từ đó đưa tập đoàn hướng về tương lai. Ông không còn ở vị trí điều hành hàng ngày, thay vào đó dành thời gian để chia sẻ góc nhìn, niềm tin cho đội ngũ nhân sự.

“Hỏi tôi giờ máy lạnh nào tốt là tôi chịu”, Chủ tịch MWG chia sẻ.

Ông Tài cũng cho biết thêm ông sẽ vẫn ngồi tại MWG theo kiểu nâng đỡ tinh thần, làm chỗ dựa cho đội ngũ nhân sự. “Hô hào, điều binh khiển tướng” vẫn còn sức. Lộ trình chuyển giao chắc chắn sẽ diễn ra nhưng phải có thời gian và bài bản để MWG tiếp tục đi đến tương lai.

Về chọn thành viên HĐQT, tiêu chí để lựa chọn thành viên HĐQT sẽ cần 2 yếu tố. Thứ nhất là khả năng đóng góp công sức vào công ty. Thứ hai là bảo mật thông tin.

“Bất kỳ thành viên nào có đóng góp lớn và có niềm tin “nguyên đai nguyên kiện” thì tôi sẽ mời vào”, Chủ tịch MWG khẳng định.

Ngoài ra, ông Tài chia sẻ thêm MWG muốn tăng thành viên HĐQT độc lập nhưng tìm được người rất khó. Những người có khả năng đóng góp thì lại không rảnh. Những người có thời gian nhưng đa phần là chủ yếu là kiến thức sách vở, không nhiều kinh nghiệm thực chiến.