Pin lithium bốc cháy, máy bay Trung Quốc phải hạ cánh khẩn cấp

Sự cố xảy ra trên chuyến bay CA139 của hãng hàng không Air China – đường bay thường nhật từ thành phố Hàng Châu (phía đông Trung Quốc) đến Sân bay quốc tế Incheon gần Seoul, Hàn Quốc. Theo thông báo của hãng đăng tải trên nền tảng mạng xã hội Weibo, viên pin đã bốc cháy trong hành lý đặt trên khoang chứa phía trên đầu ghế hành khách.

Trong thông báo, Air China cho biết: “Tổ bay đã xử lý tình huống ngay lập tức theo đúng quy trình, và không có ai bị thương".

Máy bay chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp tại Sân bay quốc tế Phố Đông (Thượng Hải) “để đảm bảo an toàn cho chuyến bay”.

Pin lithium trong hành lý xách tay của hành khách trên chuyến bay Air China bốc cháy. (Ảnh chụp màn hình từ X/aviationbrk)

Theo báo South China Morning Post, các hành khách trong đoạn clip được nghe thấy la hét “Nhanh lên!” bằng tiếng Hàn. Trang tin Shanghai Observer dẫn lời một hành khách cho biết một tiếng nổ lớn vang lên trước khi ngọn lửa bốc ra từ khoang chứa hành lý phía trên đầu.

Hình ảnh được một hành khách chụp lại và đăng tải bởi trang tin Jimu News cho thấy ngọn lửa bốc lên sáng rực từ khoang chứa hành lý, kèm theo khói đen lan khắp cabin. Một số hành khách được nhìn thấy đang cố gắng dập tắt đám cháy bằng bình chữa cháy cầm tay.

Pin lithium bất ngờ bốc cháy khiến nhiều hành khách hoảng loạn. (Ảnh chụp màn hình từ X/aviationbrk)

Theo dữ liệu của trang theo dõi chuyến bay Flightradar24, chuyến bay cất cánh từ Hàng Châu lúc 9 giờ 47 sáng (giờ địa phương). Sau khi bay đến khu vực giữa bờ biển phía đông Trung Quốc và đảo Kyushu của Nhật Bản, máy bay quay đầu hoàn toàn và hạ cánh an toàn tại Thượng Hải ngay sau 11 giờ trưa.

Hiện Air China và cơ quan hàng không dân dụng Trung Quốc đang điều tra nguyên nhân vụ việc, trong bối cảnh các quy định nghiêm ngặt về vận chuyển pin lithium trên máy bay đã được áp dụng trong nhiều năm do nguy cơ cháy nổ cao.

Sự cố này là vụ việc mới nhất ở châu Á liên quan đến pin lithium, một loại sản phẩm đang bị giám sát chặt chẽ do nguy cơ cháy nổ cao.

Hồi tháng 5, một chuyến bay của China Southern Airlines từ Hàng Châu đến Thâm Quyến đã phải quay đầu khẩn cấp sau 15 phút cất cánh khi tổ bay phát hiện khói bốc ra từ pin máy ảnh và sạc dự phòng của một hành khách.

Trước đó, vào tháng 1, Hàn Quốc cho biết một viên pin sạc dự phòng có thể là nguyên nhân gây ra vụ cháy làm bốc lửa toàn bộ khoang trên máy bay của Air Busan, chở 169 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn. Bảy người bị thương nhẹ trong sự cố này.

Trước hàng loạt vụ việc tương tự, Trung Quốc đã siết chặt quy định liên quan đến việc mang và sử dụng pin lithium và sạc dự phòng trên máy bay. Từ ngày 28/6, các sạc dự phòng không có dấu chứng nhận an toàn của Trung Quốc bị cấm mang lên các chuyến bay nội địa. Ngoài ra, các sản phẩm sạc dự phòng đã bị nhà sản xuất thu hồi cũng không được phép mang theo, và việc sử dụng sạc dự phòng để sạc thiết bị điện tử trong khi bay cũng bị nghiêm cấm.