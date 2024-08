Platinum Victory muốn chi hơn 300 tỷ đồng mua hàng triệu cổ phiếu REE, giá cao hơn giá thị trường gần 20%

Mới đây, Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (mã: REE) thông báo nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung đăng ký chào mua cổ phiếu REE của cổ đông Platinum Victory Pte. Ltd.

Theo đó, Platinum Victory Pte. Ltd đăng ký chào mua công khai 4 triệu cổ phiếu REE, chiếm 0,85% vốn với giá chào mua dự kiến là 80.000 đồng/cổ phiếu, tương đương số tiền dự chi là hơn 320 tỷ đồng.

Hiện, cổ phiếu REE đang giao dịch ở mức 68.000 đồng/cp. Như vậy, mức giá mà quỹ ngoại này đưa ra đang cao hơn gần 18% so với giá thị trường.

Theo tài liệu sửa đổi, Platinum Victory sẽ hủy bỏ đợt chào mua công khai tại bất kỳ thời điểm nào nếu việc chào mua công khai dẫn đến việc vi phạm quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại REE. Chứng khoán TPHCM (HSC) sẽ là đơn vị làm đại lý thực hiện chào mua công khai này.

Hiện, Platinum Victory là cổ đông lớn nhất của REE, nắm giữ hơn 164 triệu cổ phiếu, chiếm 34,85% cổ phần. Nếu chào mua thành công 4 triệu cổ phiếu REE, Platinum Victory sẽ nâng số lượng nắm giữ lên hơn 168 triệu cổ phiếu, chiếm 35,7% vốn điều lệ.

Trước đó, Platinum Victory Pte. Ltd nhiều lần đăng ký mua cổ phiếu REE, gần nhất vào đầu tháng 6/2024, tổ chức ngoại đăng ký mua gần 300 nghìn cổ phiếu REE từ ngày 12/6 đến ngày 3/7. Tuy nhiên kết thúc thời gian giao dịch quỹ ngoại này không mua được cổ phiếu nào do điều kiện thị trường không thuận lợi.

Được biết, quỹ Platinum Victory liên tục đăng ký gia tăng sở hữu tại REE trong nhiều năm qua nhưng hầu hết đều không thực hiện được do “điều kiện thị trường không thuận lợi”. Tuy vậy, khả năng cao là vì REE đã “kín room” ngoại ở mức 49%. Để có thể mua vào thành công cổ phiếu REE, Platinum Victory sẽ phải mua lại từ các tổ chức hoặc quỹ đầu tư nước ngoài khác.

Về tình hình kinh doanh quý 2/2024, REE ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt hơn 2.181 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ. Chi phí giá vốn lại tăng tới 16% khiến lợi nhuận gộp sụt giảm 23% ghi nhận gần 680 tỷ đồng. Khấu trừ các khoản chi phí khác, REE báo lãi sau thuế đạt gần 404 tỷ đồng, giảm tới 35% so với cùng kỳ năm trước, thấp nhất trong vòng 11 quý kể từ quý 3/2021.

REE cho biết, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông công ty mẹ quý 2/2024 giảm 27% so với cùng kỳ là do mảng điện giảm đến 134 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trong đó, ảnh hưởng chính từ lợi nhuận các công ty thành viên cũng như liên kết thuộc nhóm thủy điện giảm mạnh so với cùng kỳ: CTCP Thủy Điện Vĩnh Sơn Sông Hinh, CTCP Thủy Điện Thác Mơ, CTCP Thủy Điện Thác Bà, CTCP Thủy Điện Miền Trung.

Tính chung 6 tháng đầu năm, REE ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.019 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 952 tỷ đồng, lần lượt giảm 12% và 43% so với thực hiện cùng kỳ năm trước. Năm 2024, HĐQT Cơ điện lạnh lên kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 10.588 tỷ và 2.409 tỷ đồng. Với kết quả thực hiện nửa đầu năm, REE mới hoàn thành 38% mục tiêu doanh thu và 40% mục tiêu lợi nhuận.