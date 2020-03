PMI toàn châu Á sụt giảm vì coronavirus, chỉ có một quốc gia ngoại lệ với lý giải khó tin từ Bộ trưởng Y tế nước này

PMI châu Á đã suy giảm mạnh trong tháng 2 dưới sức nặng của dịch coronavirus. Nghiêm trọng nhất là sự đình trệ hoạt động tại Trung Quốc - dẫn đến làm giảm sản lượng trên toàn khu vực.

Chỉ số Quản lý Thu mua (PMI) Caixin Media và IHS Markit của Trung Quốc giảm xuống 40,3, mức thấp nhất kể từ năm 2004, theo số liệu công bố hôm 2/3. PMI của Hàn Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tháng là 48,7 (từ 49,8 trong tháng 1), trong khi chỉ số Jibun Bank Nhật Bản giảm xuống 47,8, mức thấp nhất kể từ tháng 5/2016.

PMI của Đài Loan giảm xuống dưới 50. PMI của Việt Nam đã giảm xuống 49. Dữ liệu này cho thấy virus đang phá vỡ chuỗi cung ứng và làm giảm cầu toàn châu Á. Nhiều quốc gia đã yêu cầu hạn chế đi lại. Các trường học, doanh nghiệp trong khu vực phải đóng cửa và các chính phủ đang vật lộn kích cầu để cứu nền kinh tế của họ.

PMI chính thức của Trung Quốc đã giảm trong tháng 2 xuống mức thấp kỷ lục 35,7 từ 50 vào đầu năm, theo dữ liệu công bố hôm thứ 29/2. Các nhà kinh tế của Nomura Holdings Inc., do Lu Ting dẫn đầu cho rằng: Sự suy giảm lớn báo hiệu thiệt hại trong quý đầu tiên sẽ tồi tệ hơn dự kiến, nền kinh tế đã giảm 2,5% trong 3 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước.

Thị trường toàn cầu đã bị cuốn theo nỗi sợ virus, cổ phiếu và lãi suất trái phiếu trượt mạnh vào thứ 2, sau đó hồi phục nhờ những dấu hiệu hỗ trợ từ các ngân hàng trung ương. Trong khi đó, Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Haruhiko Kuroda đưa ra một tuyên bố khẩn cấp vào ngày 2/3 để trấn an thị trường.

Indonesia là một điểm sáng le lói trong dữ liệu khu vực, ​​chỉ số PMI của họ tăng lên 51,9. Nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á không có trường hợp nhiễm coronavirus chính thức nào, cho dù có nhiều ngại rằng khâu xét nghiệm của họ chưa đủ chính xác.

Chang Shu, nhà kinh tế trưởng Bloomberg châu Á nói: "Chúng tôi dự báo PMI của Trung Quốc sẽ cải thiện trong những tháng tới. Tuy nhiên, những gián đoạn liên tục trong chuỗi cung ứng và sự yếu kém của nền kinh tế Trung Quốc có thể gây áp lực cho các nền kinh tế trong khu vực trong một khoảng thời gian nhất định. Trung Quốc và phần còn lại của châu Á đều được kỳ vọng sẽ nhận được hỗ trợ về mặt chính sách".

Sự gián đoạn trong sản xuất đã xảy ra trên toàn khu vực khi các công ty thực hiện các bước phòng bị để ngăn chặn virus lây lan.

Một nhà máy của Hyundai Motor Co. tại Hàn Quốc tuần trước đã tạm dừng hoạt động sau khi một công nhân được xác nhận đã bị nhiễm virus. Samsung Electronics Co. cũng tạm ngừng sản xuất tại một nhà máy của mình vào tháng trước khi một nhân viên cho kết quả dương tính với căn bệnh này.



Nền kinh tế Trung Quốc đang hoạt động trở lại ở mức 60% đến 70% công suất vào tuần trước, theo báo cáo của Bloomberg Economics, tăng từ mức khoảng 50% của 2 tuần trước. Hàn Quốc đã rơi vào hoàn đặc biệt khó khăn trong 2 tuần qua khi các trường hợp nhiễm virus đã tăng hơn 3.500. Ngân hàng Hàn Quốc đã cố gắng không cắt giảm lãi suất, thay vào đó, họ chọn cách gia hạn các khoản vay lãi suất thấp cho các doanh nghiệp nhỏ.

Joe Hayes, một nhà kinh tế tại IHS Markit cho biết, các nhà sản xuất và xuất khẩu của Hàn Quốc có thể sẽ vẫn chịu áp lực lớn: "Ngay cả khi thị trường phục hồi, hoạt động sản xuất hàng ngày vẫn có thể bị ảnh hưởng khi các công ty tìm kiếm nhà cung cấp thay thế hoặc hoạt động dưới công suất cho đến khi các chuỗi cung ứng được khôi phục bình thường".