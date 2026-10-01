PNJ nêu lý do khiến cổ phiếu giảm sàn 5 phiên liên tiếp

CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (mã: PNJ, sàn HoSE) vừa có báo cáo giải trình về việc cổ phiếu giảm sàn 05 phiên liên tiếp.



Theo PNJ, thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian gần đây nhìn chung có xu hướng điều chỉnh và tâm lý nhà đầu tư còn thận trọng. Ngoài ra, công ty ghi nhận một số công ty chứng khoán đã điều chỉnh tỷ lệ cho vay ký quỹ đối với cổ phiếu PNJ.

PNJ cho rằng, việc điều chỉnh tỷ lệ cho vay ký quỹ có thể làm gia tăng áp lực bán đối với cổ phiếu và ảnh hưởng đến thanh khoản cũng như diễn biến giá cổ phiếu PNJ.

Trong giai đoạn từ ngày 04/09/2026 đến ngày 30/09/2026, công ty đã thực hiện công bố thông tin đối với nhiều sự kiện phát sinh liên quan đến hoạt động tài chính, quản trị công ty, giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty, người có liên quan của NNB và các nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty (ĐHĐCĐ) xem xét.

PNJ cho biết, tần suất và số lượng thông tin được công bố trong thời gian ngắn có thể ảnh hưởng đến tâm lý của nhà đầu tư.

Đặc biệt, vào ngày 25/09/2026, PNJ công bố kế hoạch kinh doanh hợp nhất điều chỉnh năm 2026 với biến động lớn so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

PNJ cho rằng việc điều chỉnh này có nhiều lý do khách quan và chính yếu. Trong đó, bối cảnh kinh doanh thay đổi do sự cố liên quan đến hoạt động kinh doanh kim cương trong năm 2026 phát sinh ngoài dự kiến đã tác động trực tiếp đến tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh đã trình cũng như phát sinh áp lực tài chính liên quan tới hoạt động mua lại hàng hóa đã bán của Công ty.

Cùng với đó, công ty dự kiến triển khai một số hoạt động thay đổi phương thức thu đổi, dẫn đến khả năng tỷ lệ khách hàng thực hiện bán lại sản phẩm đã mua tăng lên đáng kể. Khi tỷ lệ bán lại sản phẩm đã mua tăng lên đáng kể sẽ làm cho tỷ lệ tổn thất ước tính tổng thể được dự báo sẽ cao hơn so với mức đang được tham chiếu tại Báo cáo tài chính bán niên năm 2026 đã được xét soát.

Trên cơ sở đó, PNJ dự kiến thực hiện trích lập dự phòng tổn thất phát sinh từ chính sách thu đổi hàng hóa đã bán với giá trị trích lập dự phòng ước tính là 7.071,1 tỷ đồng như đã công bố.

Khoản dự phòng nêu trên là giá trị ước tính được xác định trên cơ sở các thông tin và giả định hiện có, trong đó có giả định về khả năng khách hàng thực hiện thu đổi sản phẩm, và không phải là khoản chi tiền mặt thực tế phát sinh ngay tại thời điểm trích lập. Giá trị dự phòng chính thức sẽ được xác định trên cơ sở dữ liệu thực tế và các quy định, chuẩn mực kế toán áp dụng tại thời điểm lập báo cáo tài chính.

Từ các lý do nêu trên, PNJ nhận thấy diễn biến giá cổ phiếu trong giai đoạn vừa qua chịu ảnh hưởng đồng thời bởi diễn biến chung của thị trường và các sự kiện đã được công ty công bố thông tin trong tháng 09/2026, đặc biệt là các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Công ty luôn thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định; đồng thời bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch. Công ty cam kết sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cổ đông.

Trên thị trường, từ ngày 28/9/2026 đến ngày 2/10/2026, cổ phiếu PNJ đã giảm sàn 5 phiên liên tiếp, từ 33.000 đồng về 23.050 đồng/cổ phiếu, tương đương giảm 30,2%.

Ảnh: AEON Mall Hà Đông

PNJ sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 21/10/2026 nhằm thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Cụ thể, PNJ trình cổ đông điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu 39.057 tỷ đồng, tăng 10% so với năm trước. Theo nguyên tắc thận trọng trong kế toán, công ty dự kiến trích lập 7.071 tỷ đồng dự phòng cho chính sách thu đổi.

Khoản dự phòng trên được ước tính cho những tổn thất có thể phát sinh, khiến PNJ dự kiến lỗ sau thuế 6.271 tỷ đồng trong năm 2026. Tuy nhiên, PNJ cho biết nếu loại trừ khoản dự phòng tổn thất liên quan đến chính sách thu đổi hàng hóa đã bán, công ty ước đạt lợi nhuận sau thuế khoảng 800 tỷ đồng.

Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên 2026 hồi tháng 4 đã thông qua kế hoạch doanh thu hơn 48.660 tỷ đồng và lãi sau thuế gần 3.409 tỷ đồng.

Đồng thời PNJ đề xuất giảm tỷ lệ chia cổ tức năm 2025 từ 20% xuống còn 10%, tương đương dự chi hơn 341 tỷ đồng. Hồi tháng 1/2026, PNJ đã thực hiện tạm ứng cổ tức 2025 bằng tiền với tỷ lệ 10%. Điều này đồng nghĩa PNJ đã hoàn thành việc chi trả cổ tức với mức điều chỉnh nêu trên.

Bên cạnh đó, PNJ trình phương án phát hành tối đa 550 triệu cổ phiếu riêng lẻ, dự kiến thực hiện từ quý IV/2026 đến quý III/2027.

Số tiền huy động được PNJ sẽ thực hiện kế hoạch kinh doanh trong tương lai trên cơ sở điều chỉnh chính sách thu đổi hàng hoá đã bán và dự kiến mua lại; bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và các nhu cầu tài chính khác; và phần còn lại (nếu có) bổ sung vốn lưu động và/hoặc thanh toán các khoản vay ngắn - dài hạn của Công ty.

Bên cạnh đó, PNJ lên kế hoạch hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tối đa 4.602,8 tỷ đồng, thời gian từ quý IV/2026 đến hết năm 2027. Việc hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển là điều chỉnh giữa các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu và không làm thay đổi tổng vốn chủ sở hữu của công ty tại thời điểm thực hiện.