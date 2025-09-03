Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

03-09-2025 - 15:30 PM | Doanh nghiệp giới thiệu

Polytex Far Eastern (Việt Nam) – Khẳng định vị thế, hướng đến tương lai

Polytex Far Eastern (Việt Nam) - Khẳng định vị thế, hướng đến tương lai đổi mới với hai giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2025” và “Dẫn đầu công nghệ 2025”.

Năm 2025 tiếp tục đánh dấu cột mốc quan trọng đối với Công ty TNHH Polytex Far Eastern (Việt Nam) (FEPV) khi doanh nghiệp đồng thời được vinh danh tại hai giải thưởng uy tín do HR Asia tổ chức: "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2025" và "Dẫn đầu công nghệ 2025". Những giải thưởng này đã công nhận những nỗ lực của FEPV suốt thời gian qua trong việc xây dựng môi trường làm việc xuất sắc, phát triển nhân tài địa phương và ứng dụng công nghệ để nâng cao trải nghiệm nhân viên.

Polytex Far Eastern (Việt Nam) – Khẳng định vị thế, hướng đến tương lai- Ảnh 1.

Về Tập đoàn Far Eastern Group và Công ty Polytex Far Eastern Việt Nam

FEPV là thành viên của Far Eastern Group (FEG) – tập đoàn đa ngành hàng đầu Đài Loan (Trung Quốc) với hơn 70 năm hình thành và phát triển. Với quy mô toàn cầu, FEG hoạt động trên nhiều lĩnh vực trọng yếu như sản xuất hạt nhựa PET, sợi polyester, dệt nhuộm, hóa chất, năng lượng, xây dựng và thương mại.

Đặt nền móng tại Việt Nam từ những năm đầu hội nhập, FEPV đã không ngừng mở rộng quy mô đầu tư, phát triển hệ thống nhà máy hiện đại và thân thiện với môi trường, góp phần nâng cao vị thế ngành công nghiệp polyester trong nước. Hiện nay, công ty tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động, đồng thời duy trì tốc độ phát triển bền vững nhờ sự kết hợp hài hòa giữa công nghệ tiên tiến, quản lý chuyên nghiệp và triết lý phát triển con người.

Rực rỡ với hai giải thưởng danh giá

Với lực lượng lao động trẻ (tuổi trung bình 29,6), 93% nhân viên là người Việt, FEPV mong muốn đầu tư vào phát triển nhân tài địa phương thông qua triển khai các chương trình gắn liền thực tiễn kinh doanh như Chương trình Kế thừa Lãnh đạo kéo dài sáu tháng. Kết hợp với quy trình Đánh giá Nhân tài (Talent Review) nhằm kết nối những nhân viên tiềm năng với Kế hoạch Phát triển Cá nhân (IDPs), những sáng kiến này đã củng cố nguồn nhân lực tại địa phương và trao quyền để các nhà lãnh đạo tương lai phát triển. Hàng năm, các quản lý xuất sắc còn có cơ hội tham gia Hội nghị Lãnh đạo tại Đài Loan (Trung Quốc), nhằm nâng cao kỹ năng quản trị và thắt chặt tinh thần gắn kết trong tập đoàn.

Trong bối cảnh thị trường lao động cạnh tranh ngày càng gay gắt, giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2025" góp phần nâng cao uy tín của FEPV trên bản đồ tuyển dụng khu vực, trở thành điểm đến hấp dẫn đối với nhiều nhân tài trẻ.

FEPV càng vinh dự hơn khi nhận giải ở hạng mục "Dẫn đầu công nghệ 2025", giải thưởng tôn vinh những doanh nghiệp tiên phong ứng dụng công nghệ để nâng cao trải nghiệm nhân viên và tối ưu hóa vận hành. Không chỉ chú trọng đào tạo, FEPV còn tiên phong ứng dụng công nghệ trong quản trị nhân sự. Từ Cuộc thi Power BI lan tỏa văn hóa dữ liệu đến toàn công ty, đến việc số hóa hoàn toàn quy trình nhân sự trên nền tảng đám mây và xây dựng bảng điều khiển BI cập nhật theo thời gian thực, FEPV đã giúp nhân viên và nhà quản lý tiếp cận thông tin minh bạch, nhanh chóng, hiệu quả.

Polytex Far Eastern (Việt Nam) – Khẳng định vị thế, hướng đến tương lai- Ảnh 2.

Tầm nhìn và định hướng tương lai

Trong hành trình phát triển, FEPV không chỉ dừng lại ở những thành tựu hiện tại. Công ty đang đẩy mạnh kế hoạch mở rộng sản xuất, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ sợi tiên tiến. Một trong những trọng tâm chiến lược là xây dựng xưởng sản xuất sợi công nghiệp ứng dụng công nghệ HDI (High-Density Interconnect) nhằm cung ứng nguyên liệu cho sản phẩm túi khí ô tô (airbag) – một ngành công nghiệp đang phát triển mạnh mẽ, gắn liền với nhu cầu an toàn và chất lượng toàn cầu.

Bước đi này không chỉ giúp FEPV mở rộng lĩnh vực hoạt động mà còn thể hiện rõ cam kết tiên phong trong đổi mới, đáp ứng xu thế phát triển của ngành công nghiệp ô tô và các lĩnh vực liên quan. Việc đầu tư vào công nghệ sợi HDI là minh chứng cho năng lực nghiên cứu – phát triển, cũng như tầm nhìn dài hạn trong việc đồng hành cùng sự tiến bộ công nghệ thế giới.

Với định hướng chung của tập đoàn Far Eastern Group: "Dẫn đầu xu hướng, kiến tạo tương lai", FEPV khẳng định khát vọng trở thành doanh nghiệp tiên phong trong đổi mới công nghệ, phát triển sản phẩm giá trị cao và đóng góp thiết thực cho nền kinh tế. Công ty hướng đến mục tiêu không chỉ là nơi làm việc lý tưởng của nhân viên, mà còn là đối tác đáng tin cậy của các tập đoàn toàn cầu, góp phần nâng tầm vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng quốc tế.

Lời kết

Việc đồng thời giành được hai giải thưởng nhân sự uy tín cùng định hướng mở rộng sang lĩnh vực công nghệ sợi HDI đã minh chứng cho bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược của FEPV. Công ty không chỉ xây dựng môi trường làm việc gắn kết và hiện đại, mà còn đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong trong đổi mới và phát triển bền vững, cam kết tiếp tục tạo ra những giá trị vượt trội, mang đến lợi ích hài hòa cho nhân viên, khách hàng, cộng đồng và toàn xã hội.

Ánh Dương

