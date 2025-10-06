Porsche 356A Speedster hơn 70 tuổi gia nhập bộ sưu tập của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, tra giá mới biết ngang ngửa siêu xe đời mới

Doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ vốn nổi tiếng là người đam mê thương hiệu Porsche bậc nhất Việt Nam. Bộ sưu tập xe mang logo “ngựa chiến” của ông trải dài từ siêu phẩm hiện đại đến những mẫu cổ điển hiếm hoi, có thể kể đến 918 Spyder, 911 Sport Classic, 911 Turbo S, Cayenne Turbo GT, 911 GT3, 911 GT2, 930 Turbo cùng nhiều mẫu Porsche cổ được phục dựng công phu.

Chiếc Porsche 356A Speedster mang đậm dấu ấn cá nhân của ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Ảnh: Liêm Nguyễn

Mới đây, một đơn vị kinh doanh xe thân thiết với ông Vũ đã chia sẻ hình ảnh về chiếc Porsche 356A Speedster – dòng xe được sản xuất trong giai đoạn 1955 đến 1959, vừa được bổ sung vào bộ sưu tập. Sự xuất hiện của mẫu xe này thu hút sự chú ý lớn, bởi ngay cả trên thị trường quốc tế, Porsche 356A Speedster cũng là món sưu tầm cực kỳ khan hiếm.

Trên thị trường châu Âu, Porsche 356A Speedster có giá dao động từ 350.000 đến 600.000 USD, tương đương 9,2 – 15,8 tỷ đồng. Những chiếc đạt độ nguyên bản cao hoặc được phục chế chuẩn mực có thể lên tới hơn 20 tỷ đồng nếu tính thêm chi phí nhập khẩu và phục hồi. Sau hơn 70 năm tồn tại, việc tìm được một chiếc xe nguyên bản, vận hành tốt gần như không hề dễ dàng.

Giá bán của Porsche 356A Speedster ngang ngửa những mẫu siêu xe đời mới. Ảnh: Liêm Nguyễn

Chiếc Porsche 356A Speedster trong bộ sưu tập của ông Đặng Lê Nguyên Vũ gây chú ý với vẻ ngoài cổ điển và hiếm gặp. Xe khoác lớp sơn trắng bạc ánh kim, phần đầu bo tròn mềm mại, đèn pha tròn cổ điển cùng logo Porsche nguyên bản. Dáng mui cứng kiểu fastback tạo điểm khác biệt hiếm thấy trên dòng Speedster, trong khi chi tiết chữ “UN” bên hông và bộ mâm chrome sáng bóng giúp xe trở nên nổi bật giữa phố Việt.

Ngoại thất xe được chăm sóc kỹ lưỡng. Ảnh: Liêm Nguyễn

Khoang nội thất giữ trọn phong cách hoài cổ với tông kem sáng, ghế da cổ điển, vô-lăng ba chấu lớn và cụm đồng hồ cơ học. Từng chi tiết nhỏ như thảm sàn, cần số hay tay nắm cửa đều được phục hồi tinh xảo, thể hiện sự tỉ mỉ trong quá trình bảo tồn. Không công nghệ, không màn hình, chiếc 356A Speedster vẫn giữ nguyên tinh thần “thuần cơ khí” và nét quyến rũ của một biểu tượng thể thao Đức hơn 70 năm tuổi. Bên trong xe được lắp thêm khay để cà phê, chi tiết thường thấy trên những mẫu xe của ông Đặng Lê Nguyên Vũ.

Nội thất xe đã xuống cấp, thấy rõ ở phần da ghế. Ảnh: Liêm Nguyễn

Dù thông tin động cơ chưa được công bố, dòng 356A nguyên bản sử dụng động cơ 4 xi-lanh nằm ngang tương tự trên Volkswagen Beetle, dung tích 1.290 – 1.588 cc, cho công suất từ 50 - 130 mã lực. Đây chính là nền tảng kỹ thuật đặt nền móng cho sự ra đời của dòng Porsche 911, được ví như biểu tượng thể thao của hãng xe Đức sau này.

Việc chiếc Porsche 356A Speedster xuất hiện trong bộ sưu tập của ông Đặng Lê Nguyên Vũ không chỉ khẳng định niềm đam mê với thương hiệu Porsche, mà còn thể hiện tâm huyết sưu tầm và lưu giữ những giá trị lịch sử của ngành xe thể thao cổ điển tại Việt Nam.



