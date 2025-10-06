Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Porsche 356A Speedster hơn 70 tuổi gia nhập bộ sưu tập của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, tra giá mới biết ngang ngửa siêu xe đời mới

06-10-2025 - 20:35 PM | Thị trường

Đây được cho là lần đầu tiên chiếc Porsche 356A Speedster của ông Đặng Lê Nguyên Vũ lộ diện.

Doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ vốn nổi tiếng là người đam mê thương hiệu Porsche bậc nhất Việt Nam. Bộ sưu tập xe mang logo “ngựa chiến” của ông trải dài từ siêu phẩm hiện đại đến những mẫu cổ điển hiếm hoi, có thể kể đến 918 Spyder, 911 Sport Classic, 911 Turbo S, Cayenne Turbo GT, 911 GT3, 911 GT2, 930 Turbo cùng nhiều mẫu Porsche cổ được phục dựng công phu.

Porsche 356A Speedster hơn 70 tuổi gia nhập bộ sưu tập của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, tra giá mới biết ngang ngửa siêu xe đời mới- Ảnh 1.

Porsche 356A Speedster hơn 70 tuổi gia nhập bộ sưu tập của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, tra giá mới biết ngang ngửa siêu xe đời mới- Ảnh 2.

Chiếc Porsche 356A Speedster mang đậm dấu ấn cá nhân của ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Ảnh: Liêm Nguyễn

Mới đây, một đơn vị kinh doanh xe thân thiết với ông Vũ đã chia sẻ hình ảnh về chiếc Porsche 356A Speedster – dòng xe được sản xuất trong giai đoạn 1955 đến 1959, vừa được bổ sung vào bộ sưu tập. Sự xuất hiện của mẫu xe này thu hút sự chú ý lớn, bởi ngay cả trên thị trường quốc tế, Porsche 356A Speedster cũng là món sưu tầm cực kỳ khan hiếm.

Trên thị trường châu Âu, Porsche 356A Speedster có giá dao động từ 350.000 đến 600.000 USD, tương đương 9,2 – 15,8 tỷ đồng. Những chiếc đạt độ nguyên bản cao hoặc được phục chế chuẩn mực có thể lên tới hơn 20 tỷ đồng nếu tính thêm chi phí nhập khẩu và phục hồi. Sau hơn 70 năm tồn tại, việc tìm được một chiếc xe nguyên bản, vận hành tốt gần như không hề dễ dàng.

Porsche 356A Speedster hơn 70 tuổi gia nhập bộ sưu tập của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, tra giá mới biết ngang ngửa siêu xe đời mới- Ảnh 3.

Giá bán của Porsche 356A Speedster ngang ngửa những mẫu siêu xe đời mới. Ảnh: Liêm Nguyễn

Chiếc Porsche 356A Speedster trong bộ sưu tập của ông Đặng Lê Nguyên Vũ gây chú ý với vẻ ngoài cổ điển và hiếm gặp. Xe khoác lớp sơn trắng bạc ánh kim, phần đầu bo tròn mềm mại, đèn pha tròn cổ điển cùng logo Porsche nguyên bản. Dáng mui cứng kiểu fastback tạo điểm khác biệt hiếm thấy trên dòng Speedster, trong khi chi tiết chữ “UN” bên hông và bộ mâm chrome sáng bóng giúp xe trở nên nổi bật giữa phố Việt.

Porsche 356A Speedster hơn 70 tuổi gia nhập bộ sưu tập của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, tra giá mới biết ngang ngửa siêu xe đời mới- Ảnh 4.

Ngoại thất xe được chăm sóc kỹ lưỡng. Ảnh: Liêm Nguyễn

Khoang nội thất giữ trọn phong cách hoài cổ với tông kem sáng, ghế da cổ điển, vô-lăng ba chấu lớn và cụm đồng hồ cơ học. Từng chi tiết nhỏ như thảm sàn, cần số hay tay nắm cửa đều được phục hồi tinh xảo, thể hiện sự tỉ mỉ trong quá trình bảo tồn. Không công nghệ, không màn hình, chiếc 356A Speedster vẫn giữ nguyên tinh thần “thuần cơ khí” và nét quyến rũ của một biểu tượng thể thao Đức hơn 70 năm tuổi. Bên trong xe được lắp thêm khay để cà phê, chi tiết thường thấy trên những mẫu xe của ông Đặng Lê Nguyên Vũ. 

Porsche 356A Speedster hơn 70 tuổi gia nhập bộ sưu tập của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, tra giá mới biết ngang ngửa siêu xe đời mới- Ảnh 5.

Porsche 356A Speedster hơn 70 tuổi gia nhập bộ sưu tập của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, tra giá mới biết ngang ngửa siêu xe đời mới- Ảnh 6.

Porsche 356A Speedster hơn 70 tuổi gia nhập bộ sưu tập của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, tra giá mới biết ngang ngửa siêu xe đời mới- Ảnh 7.

Nội thất xe đã xuống cấp, thấy rõ ở phần da ghế. Ảnh: Liêm Nguyễn

Dù thông tin động cơ chưa được công bố, dòng 356A nguyên bản sử dụng động cơ 4 xi-lanh nằm ngang tương tự trên Volkswagen Beetle, dung tích 1.290 – 1.588 cc, cho công suất từ 50 - 130 mã lực. Đây chính là nền tảng kỹ thuật đặt nền móng cho sự ra đời của dòng Porsche 911, được ví như biểu tượng thể thao của hãng xe Đức sau này.

Việc chiếc Porsche 356A Speedster xuất hiện trong bộ sưu tập của ông Đặng Lê Nguyên Vũ không chỉ khẳng định niềm đam mê với thương hiệu Porsche, mà còn thể hiện tâm huyết sưu tầm và lưu giữ những giá trị lịch sử của ngành xe thể thao cổ điển tại Việt Nam.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ lại có thêm 'hàng độc': SUV địa hình Jeep Cherokee gần 25 năm tuổi chỉ mới đi hơn 1.600km


Theo Bảo Lâm

Đời sống Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Buồn của quốc gia sản xuất gạo lớn thứ 3 thế giới: Giá tăng vọt dù sản lượng và nhập khẩu cao kỷ lục, mua từ Việt Nam tăng gần 26.000%

Buồn của quốc gia sản xuất gạo lớn thứ 3 thế giới: Giá tăng vọt dù sản lượng và nhập khẩu cao kỷ lục, mua từ Việt Nam tăng gần 26.000% Nổi bật

Trung Quốc ngừng mua đậu tương Mỹ, một ông trùm nông sản lập tức giảm thuế để ‘chào hàng’, đặt mục tiêu xuất khẩu 7 tỷ USD

Trung Quốc ngừng mua đậu tương Mỹ, một ông trùm nông sản lập tức giảm thuế để ‘chào hàng’, đặt mục tiêu xuất khẩu 7 tỷ USD Nổi bật

Bất ngờ sắp xảy ra với iPhone 17 Pro Max

Bất ngờ sắp xảy ra với iPhone 17 Pro Max

20:00 , 06/10/2025
Xe tay ga Honda nhiều người mê vừa về màu mới cực đẹp, đi gần 45km hết 1 lít xăng, phanh ABS trước-sau

Xe tay ga Honda nhiều người mê vừa về màu mới cực đẹp, đi gần 45km hết 1 lít xăng, phanh ABS trước-sau

19:48 , 06/10/2025
Đột kích 3 kho hàng, công an triệt phá đường dây sản xuất bơ giả từ hóa chất, tịch thu gần 10 tấn sản phẩm kém chất lượng

Đột kích 3 kho hàng, công an triệt phá đường dây sản xuất bơ giả từ hóa chất, tịch thu gần 10 tấn sản phẩm kém chất lượng

19:10 , 06/10/2025
Wuling ra mắt xe điện mini mới ngang cỡ Mini EV: Một lần sạc đi 220 km, trang bị hiện đại tham vọng chinh phục giới trẻ

Wuling ra mắt xe điện mini mới ngang cỡ Mini EV: Một lần sạc đi 220 km, trang bị hiện đại tham vọng chinh phục giới trẻ

18:35 , 06/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên