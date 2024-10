Primmy Trương lần đầu khoe diện mạo quý tử, được nhận xét là “phiên bản mini” của Phan Thành

Cuộc sống hôn nhân của Primmy Trương và thiếu gia Phan Thành luôn nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng bởi cả hai đều có xuất thân “trâm anh thế phiệt”. Do đó dù không hoạt động nghệ thuật nhưng mỗi khi xuất hiện trên MXH đều khiến dân tình chú ý, dành nhiều lời khen ngợi. Tuy nhiên, cặp đôi này lại có phần kín tiếng, cực hiếm khi chia sẻ hình ảnh đời tư trên mạng.



Tuy nhiên mới đây nhất, Primmy Trương cũng đã chịu công khai diện mạo quý tử. Được biết bé Kyle đã tròn 3 tuổi, có vóc dáng cao lớn, ngoại hình điển trai. Đây cũng là lần đầu tiên nàng dâu hào môn đăng ảnh cùng con trai trên trang cá nhân của mình. Không chỉ xả ảnh trong chuyến đi Nhật Bản cùng con trai, Primmy Trương còn đăng kèm chia sẻ: “Me and the mini version of my hubby, making memories at the happiest place on Earth!” (tạm dịch: Tôi và phiên bản mini của ông xã, cùng nhau tạo nên những kỉ niệm đẹp tại nơi hạnh phúc nhất trái đất).

Primmy Trương lần đầu công khai diện mạo con trai

Nhiều người cho rằng, nàng dâu hào môn cực kỳ khéo léo, tinh tế khi không đăng ảnh cùng chồng nhưng vẫn nhắc đến cực kì đáng yêu, gọi con trai là “phiên bản mini” của ông xã. Bên cạnh đó, bé Kyle là con trai đầu lòng nên vợ chồng Primmy Trương dành nhiều sự cưng chiều, yêu thương, tạo điều kiện tốt nhất để con phát triển.

Trước đó, cặp đôi rất hiếm khi đăng ảnh em bé lên mạng. Song từ khi Kyle đi học và có thêm em bé thứ 2, gia đình Primmy Trương có phần thoải mái hơn khi chia sẻ những khoảnh khắc của các con. Trên story của mình, bà xã Phan Thành dành riêng một nơi để lưu lại những kỉ niệm, hành trình lớn lên của con trai và con gái. Đặc biệt là bé Kyle, được nhận xét có tính cách hiền lành, ngoan ngoãn và cực kỳ lễ phép. Ngoài ra quý tử nhà họ Phan cũng có diện mạo cuốn hút, dù chỉ nhìn ở góc nghiêng nhưng cũng đã xứng danh rich kid từ nhỏ.

Trước đó cặp đôi vẫn giữ kín diện mạo quý tử

Bé Kyle sở hữu gu ăn mặc đúng chuẩn rich kid, được đánh giá là hot kid vì visual điển trai

Bên cạnh đó, phu nhân TGĐ Phan Thành cũng nhận nhiều lời khen vì đã là mẹ 2 con nhưng sắc vóc vẫn cực kỳ trẻ trung. Thậm chí, người hâm mộ còn cho rằng Primmy Trương ngày càng thăng hạng nhan sắc, đạt đến đỉnh cao visual hơn cả thời con gái. Từ sau khi kết hôn, Primmy Trương cũng chủ yếu tập trung thời gian để chăm sóc gia đình, thỉnh thoảng xuất hiện ở một số sự kiện làm đẹp. Primmy Trương và ông xã cũng thường xuyên có những chuyến du lịch đây đó, cuộc sống hôn nhân viên mãn đáng ngưỡng mộ.

Primmy Trương (Trương Minh Xuân Thảo) được biết đến là beauty blogger, influencer có tiếng tại TP.HCM. Cô cũng là con gái của Hiệu trưởng trường John Robert Powers Việt Nam (JRP) - ngôi trường được mệnh danh chỉ dành cho hội con nhà giàu. Mẹ của Primmy Trương còn từng đảm nhận vị trí giám khảo của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Cô tốt nghiệp ngành Thương mại tại trường ĐH Quốc tế RMIT Việt Nam và hiện đang làm việc tại công ty của gia đình. Cũng chính bởi profile "khủng" mà Primmy Trương được nhiều người lấy làm hình mẫu xinh - giỏi - giàu.

Phan Thành và Primmy Trương bị soi hint hẹn hò từ tháng 10/2017. Sau đó, cặp đôi công khai yêu đương và thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào trên MXH. Cả hai chính thức về chung nhà vào nhà vào năm 2021, hiện tại có 2 nhóc tỳ đủ nếp, đủ tẻ. Nhiều người nhận xét, Phan Thành - thiếu gia nhà ông trùm bất động sản Sài Gòn nên duyên cùng Primmy Trương - ái nữ con nhà danh giá chính là minh chứng rõ nhất cho câu nói: "Mây tầng nào gặp mây tầng đấy"!