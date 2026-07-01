Profile "nhìn mà mê" của thủ khoa khối A00 duy nhất đạt điểm tuyệt đối 30/30

Sáng 1/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Trong số hơn 1,22 triệu thí sinh dự thi, Nguyễn Khắc Công, học sinh lớp A1-K63, Trường THPT Tân Yên số 1 (Bắc Ninh), trở thành thủ khoa khối A00 duy nhất trên cả nước với tổng điểm tuyệt đối 30/30 (Toán 10, Vật lý 10, Hóa học 10).

Ngay sau khi kết quả được công bố, Trường THPT Tân Yên số 1 đã gửi lời chúc mừng tới nam sinh trên fanpage chính thức, gọi đây là niềm tự hào của nhà trường, thầy cô và học sinh.

Đoàn trường Trường THPT Tân Yên số 1 (Bắc Ninh) vinh danh thủ khoa Nguyễn Khắc Công

Ít ai biết rằng, thành tích 30/30 của Nguyễn Khắc Công không phải là "cú bứt tốc" trong một kỳ thi mà là kết quả của cả quá trình học tập bền bỉ suốt nhiều năm.

Theo thông tin từ nhà trường, Công duy trì danh hiệu học sinh giỏi suốt 12 năm học.

Đặc biệt, ở môn Vật lý - môn học thế mạnh của mình, nam sinh liên tục gặt hái thành tích nổi bật:

- Năm lớp 9: Giải Ba học sinh giỏi môn Vật lý cấp tỉnh Bắc Ninh.

- Năm lớp 10: Giải Nhất học sinh giỏi môn Vật lý cấp huyện Tân Yên (cũ).

- Năm lớp 11: Giải Nhì học sinh giỏi môn Vật lý cấp huyện Tân Yên (cũ).

- Năm lớp 12: Giải Nhì học sinh giỏi môn Vật lý cấp tỉnh Bắc Ninh.

Việc liên tục đạt giải ở các kỳ thi học sinh giỏi cho thấy Công đã duy trì phong độ ổn định trong nhiều năm, đặc biệt ở lĩnh vực khoa học tự nhiên.

Khắc Công (đứng giữa hàng 2) là thủ khoa duy nhất khối A00

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có 5 thí sinh đạt tổng điểm tuyệt đối 30/30 ở các tổ hợp xét tuyển truyền thống. Trong đó, Nguyễn Khắc Công là thí sinh duy nhất đạt 30/30 ở khối A00 (Toán, Vật lý, Hóa học). Bốn thí sinh còn lại cùng đạt điểm tuyệt đối ở tổ hợp B00 (Toán, Hóa học, Sinh học), trong đó ba em đến từ TP.HCM và một em đến từ Đắk Lắk.

Thành tích của nam sinh Trường THPT Tân Yên số 1 vì thế càng trở nên đặc biệt khi em là người duy nhất chinh phục trọn vẹn ba môn thi của khối A00 trong kỳ thi năm nay. Đằng sau con số 30/30 là cả một hành trình tích lũy kiến thức và giữ vững phong độ trong nhiều năm học. Với bảng thành tích dày đặc từ cấp THCS đến THPT, Nguyễn Khắc Công không chỉ trở thành thủ khoa A00 duy nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 mà còn là niềm tự hào của thầy cô, bạn bè và quê hương Bắc Ninh.