Siêu máy tính dự đoán tỷ lệ thắng thua trận Mỹ vs Bosnia & Herzegovina

Theo lịch thi đấu World Cup 2026 , trận Mỹ vs Bosnia & Herzegovina diễn ra lúc 7h ngày 2/7 trên sân Levi‘s, Santa Clara, California. Đây là lần đầu hai đội gặp nhau tại World Cup và cũng là thử thách lớn với Bosnia trước đội chủ nhà đang có phong độ cao.

Sau khi đứng đầu bảng D, đội tuyển Mỹ tiếp tục được xem là một trong những ứng viên đáng chú ý ở nhánh đấu của mình. Trong khi đó, Bosnia & Herzegovina lần đầu tiên giành quyền vào vòng knock-out World Cup sau khi vượt qua vòng bảng với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Siêu máy tính dự đoán Bosnia & Herzegovina ra sao?

Thuật toán mô phỏng của Opta đánh giá Mỹ chiếm ưu thế rõ rệt. Sau 25.000 lần mô phỏng, đội chủ nhà có 67,5% khả năng giành chiến thắng trong 90 phút. Trong khi đó, Bosnia & Herzegovina đạt 14,3%, còn khả năng hai đội phải bước vào hiệp phụ là 18,3%. Xác suất để Mỹ giành quyền vào vòng 1/8 lên tới 76,6%.

Theo mô hình dữ liệu của Sports Mole, Mỹ cũng là đội được đánh giá cao hơn với 52,75% khả năng thắng. Bosnia & Herzegovina đạt 23,51%, trong khi tỷ lệ hòa là 23,51%.

Mỹ được đánh giá là ứng viên sáng giá để giành vé vào vòng 1/8. (Ảnh: Reuters)

Các chỉ báo bàn thắng nghiêng về một trận đấu có nhịp độ tương đối cởi mở. Mốc trên 2,5 bàn có xác suất 57,75%, nhỉnh hơn mức dưới 2,5 bàn. Khả năng hai đội cùng ghi bàn đạt 58,22%. Trong nhóm kết quả nổi bật, tỷ số 2-1 cho Mỹ có xác suất cao nhất, tiếp theo là 1-0.

Mỹ tận dụng lợi thế sân nhà

Đội bóng của HLV Mauricio Pochettino vượt qua vòng bảng một cách thuyết phục. Họ thắng Paraguay 4-1 rồi đánh bại Australia 2-0 để sớm giành ngôi đầu bảng ngay trước lượt trận cuối. Đây cũng là lần đầu tiên Mỹ thắng hai trận liên tiếp tại World Cup kể từ giải đấu năm 1930.

Tin vui với Mỹ là Christian Pulisic đã trở lại sau chấn thương bắp chân và ra sân ở trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, người gây ấn tượng mạnh nhất từ đầu giải lại là trung phong Folarin Balogun.

Mỹ đã thua 7 trong 8 trận knock-out World Cup, nhận tới 22 bàn thua. Chiến thắng duy nhất diễn ra ở vòng 1/16 World Cup 2002, khi họ đánh bại Mexico 2-0 nhờ các pha lập công của Brian McBride và Landon Donovan.

Đội chủ nhà cũng có thành tích rất kém trước các đại diện châu Âu ở World Cup. Họ chỉ thắng 1 trong 21 lần đối đầu các đội thuộc UEFA tại vòng chung kết World Cup (hòa 7, thua 13), đồng thời không thắng suốt 13 trận liên tiếp kể từ sau chiến thắng 3-2 trước Bồ Đào Nha tại World Cup 2002.

Đây là lần đầu tiên Bosnia & Herzegovina góp mặt ở vòng knock-out World Cup. (Ảnh: AP)

Bosnia & Herzegovina chờ cơ hội từ bóng chết

Đây là lần đầu tiên Bosnia & Herzegovina góp mặt ở vòng knock-out World Cup. Hành trình vượt qua vòng bảng của họ cũng chưa thực sự thuyết phục. Đội bóng vùng Balkan giành vé với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sau chiến thắng 3-1 trước Qatar.

Nếu muốn tạo bất ngờ trước Mỹ, Bosnia sẽ phải cải thiện đáng kể khả năng phòng ngự. Họ chưa từng giữ sạch lưới trong 6 trận tại World Cup. Chưa có đội tuyển nào trong lịch sử thi đấu nhiều trận ở vòng chung kết hơn mà vẫn không có nổi một trận sạch lưới.

Dù vậy, Bosnia vẫn sở hữu một vũ khí đáng gờm là thể hình vượt trội. Đây là đội có chiều cao trung bình lớn nhất tại World Cup 2026, khoảng 1,85 m, và họ tận dụng rất tốt ưu thế này với 3 bàn thắng từ các tình huống phạt góc. Lần gần nhất có một đội ghi nhiều bàn từ phạt góc hơn trong cùng một kỳ World Cup là tuyển Anh năm 2018 với 4 bàn.

Đội bóng của HLV Sergej Barbarez đã để thủng lưới trong cả bốn trận gần nhất, nhưng cũng ghi bàn ở 9 trong 10 trận gần đây. Vì thế, Bosnia & Herzegovina nhiều khả năng sẽ chọn lối chơi chủ động tấn công thay vì phòng ngự số đông.

Dự đoán Bosnia & Herzegovina

Dự đoán Mỹ - Bosnia & Herzegovina: Đội nào thắng?

Với lợi thế sân nhà và sự cổ vũ của khán giả, Mỹ được đánh giá là ứng viên sáng giá để giành vé vào vòng 1/8. Đội bóng của HLV Mauricio Pochettino chỉ giữ sạch lưới 2 trong 10 trận gần nhất, trong khi Bosnia & Herzegovina cũng chỉ có 1 trận không để thủng lưới. Điều đó cho thấy khả năng hai đội cùng ghi bàn là khá cao.

Mỹ có thể sẽ chủ động kiểm soát thế trận và duy trì cường độ gây sức ép ngay từ đầu nhằm hạn chế những pha bóng cố định của Bosnia. Nếu tạo được lợi thế sớm, đội chủ nhà sẽ có điều kiện triển khai lối chơi chuyển trạng thái sở trường và khai thác khoảng trống khi đối phương buộc phải dâng cao.

Nếu Mỹ chơi đúng sức và tận dụng tốt lợi thế sân nhà, họ được kỳ vọng sẽ vượt qua Bosnia & Herzegovina, nhưng nhiều khả năng đây sẽ không phải là một chiến thắng dễ dàng. Trận đấu được kỳ vọng sẽ xuất hiện nhiều cơ hội nguy hiểm, nhưng ưu thế về nhịp độ, chiều sâu đội hình và khả năng tận dụng thời cơ nhiều khả năng sẽ giúp đội chủ nhà tạo nên khác biệt.

Dự đoán tỷ số: Mỹ 2-1 Bosnia & Herzegovina.