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Ấm siêu tốc bẩn đến mấy cũng sạch bong nhờ 2 nguyên liệu rẻ tiền ai cũng có

| | Sống

Chuyên gia dọn dẹp nổi tiếng vừa chia sẻ cách tẩy cặn vôi trong ấm siêu tốc chỉ với 2 nguyên liệu đơn giản.

Cặn vôi là tình trạng phổ biến trong nhiều gia đình, thường xuất hiện trên vòi nước, bồn cầu, vòi sen và đặc biệt là ấm siêu tốc. Do thường xuyên tiếp xúc với nước, các thiết bị này rất dễ tích tụ cặn vôi. Nếu sống ở khu vực có nguồn nước cứng – chứa nhiều khoáng chất hòa tan như canxi và magie – cặn vôi sẽ hình thành nhanh hơn.

Nếu không được xử lý kịp thời, cặn vôi có thể gây ra nhiều vấn đề như làm giảm lưu lượng nước, khiến vòi nước bị rò rỉ, làm hỏng bộ phận đun nóng của ấm siêu tốc và ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của máy rửa bát.

Trong khi nhiều người lựa chọn các chất tẩy rửa hóa học để làm sạch cặn vôi trên vòi nước hay thiết bị phòng tắm, bạn cũng có thể tự pha dung dịch làm sạch từ hai nguyên liệu có sẵn trong bếp với hiệu quả không hề thua kém.

Để chứng minh điều này, chuyên gia dọn dẹp kiêm tác giả Lynsey – người từng xuất hiện trên các chương trình This Morning của ITV và Good Morning Britain (Anh) – đã chia sẻ mẹo làm sạch cặn vôi trong ấm siêu tốc.

Có nhiều cách để làm sạch ấm siêu tốc nhưng bạn có thể thử cách đơn giản của chuyên gia vệ sinh Lynsey.

Trong đoạn video, Lynsey cho thấy chiếc ấm màu hồng của mình với rất nhiều mảng cặn vôi màu trắng bám kín bên trong. Dòng chữ trên video ghi: "Cách đơn giản nhất để tẩy cặn vôi trong ấm siêu tốc.”

Cách tẩy cặn vôi trong ấm siêu tốc

Đầu tiên, Lynsey đổ hỗn hợp giấm trắng và nước vào khoảng 1/4 dung tích ấm. Tỷ lệ được khuyến nghị là 1 phần giấm trắng và 3 phần nước.

Sau đó, để hỗn hợp ngâm trong khoảng 30 phút.

Nếu phần vòi rót của ấm bám nhiều cặn vôi, cô khuyên nên thấm giấm trắng vào một tờ khăn giấy nhà bếp rồi quấn quanh đầu vòi trong thời gian ngâm để tăng hiệu quả làm sạch.

Sau 30 phút, hãy đun sôi ấm nước, đổ bỏ toàn bộ dung dịch rồi rửa kỹ lại nhiều lần bằng nước sạch.

Lynsey viết trong phần chú thích: "Chiếc ấm của bạn sẽ sáng bóng như mới và sẵn sàng để pha một tách trà."

Ở phần cuối video, chiếc ấm sau khi vệ sinh gần như không còn dấu vết của những mảng cặn vôi màu trắng bám bên trong.

Vì sao giấm trắng có thể loại bỏ cặn vôi?

Giấm trắng là nguyên liệu rẻ tiền, tự nhiên nhưng có khả năng hòa tan cặn vôi rất hiệu quả. Cặn vôi vốn là lớp khoáng chất có tính kiềm, trong khi giấm trắng chứa axit axetic nhẹ. Khi tiếp xúc, axit sẽ phản ứng với cặn vôi và làm chúng dần tan ra.

Nhờ vậy, giấm trắng trở thành giải pháp làm sạch tự nhiên giúp loại bỏ cặn vôi trên vòi nước, đầu vòi sen, ấm siêu tốc hay bồn cầu mà không cần sử dụng các hóa chất mạnh.

Nếu lớp cặn vôi quá cứng đầu, bạn có thể làm ấm giấm trắng trước khi sử dụng để tăng hiệu quả làm sạch.

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Theo Trà My

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
ấm siêu tốc

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