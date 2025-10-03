PV Power sẽ phát hành gần 726 triệu cổ phiếu để tăng vốn vượt 30.000 tỷ đồng

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, mã: POW, sàn HoSE) vừa công bố triển khai đồng thời cả 3 phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành/chào bán tổng cộng gần 726 triệu cổ phiếu.



Thứ nhất, PV Power sẽ chào bán 281 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 12%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được mua 12 cổ phiếu mới.

Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng 01 lần. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2025, quý I/2026.

Với 2.810 tỷ đồng dự kiến thu về từ đợt chào bán, PV Power sẽ dùng để tài trợ vốn chủ sở hữu cho dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4; thanh toán các hợp đồng đã ký kết với nhà thầu, thời gian giải ngân từ quý IV/2025 đến quý I/2026.

Thứ hai, PV Power lên kế hoạch phát hành 351,2 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng). Tỷ lệ thực hiện quyền 15%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn thực hiện từ Quỹ đầu tư phát triển trên Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2024 của PV Power.

Thứ ba là phương án phát hành 93,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức. Tỷ lệ thực hiện 4%, tức 400 đồng/cổ phiếu. Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC kiểm toán năm 2024 của PV Power.

Nếu hoàn tất cả 03 phương án phát hành trên, PV Power sẽ tăng vốn điều lệ từ 23.418,7 tỷ đồng lên mức 30.678,5 tỷ đồng.

Các phương án này đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường diễn ra ngày 25/9/2025. Kể từ khi cổ phần hóa năm 2018 đến nay, vốn điều lệ PV Power vẫn giữ nguyên ở mức 23.418,7 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Công nghiệp năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) vẫn nắm gần 80% vốn.

Ngoài kế hoạch tăng vốn, cổ đông POW cũng thông qua sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh và cập nhật địa chỉ trụ sở chính.

Ban lãnh đạo PV Power cho biết, để có thể phát hành cổ phiếu cần xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa. Tuy nhiên, một số ngành nghề đăng ký hiện nay có giới hạn sở hữu ngoại dưới 50%. Do đó, PV Power cần điều chỉnh để loại bỏ các hoạt động nằm trong danh mục hạn chế tiếp cận với nhà đầu tư nước ngoài.

Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2025, PV Power ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất gần 17.970 tỷ đồng, và lãi sau thuế 1.234 đồng, lần lượt tăng 13% và 87,5% so với cùng kỳ năm trước.

Do đó, POW đã vượt tới 180% kế hoạch lợi nhuận năm, dù mới thực hiện chưa đến một nửa mục tiêu doanh thu.