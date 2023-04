PV Power vững vàng chinh phục mọi thử thách

Năm 2022 với nhiều biến động, ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả vận hành sản xuất của các nhà máy điện và hoạt động sản xuất kinh doanh của tổng công ty. Đại dịch Covid-19 khiến nhiều nhà máy điện ngừng sửa chữa định kỳ, biến động thị trường, lạm phát, xung đột trên thế giới dẫn tới việc thiếu hụt nguồn nhiên liệu than, khí… cho các nhà máy điện. Đại dịch còn làm ảnh hưởng đến giảm nhu cầu phụ tải và hoạt động sản xuất kinh doanh của các nhà máy điện, dẫn đến việc ảnh hưởng đến công tác mua sắm vật tư, trang thiết bị phục vụ vận hành và bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy bị đình trệ. Việc phát triển các dự án của PV Power cũng tiếp tục gặp nhiều khó khăn.



Bằng sự nỗ lực cùng các giải pháp cụ thể, PV Power tập trung thực hiện tốt và hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong năm 2022. Tiêu biểu như PV Power đã duy trì quản lý vận hành các nhà máy điện sản xuất an toàn, ổn định, liên tục theo điều độ của A0 và chào giá tham gia thị trường điện ngày càng hiệu quả. Với bối cảnh phụ tải tăng trưởng thấp, chi phí nhiên liệu tăng cao, Qc thấp nhưng sản lượng điện của PV Power năm 2022 thực hiện vẫn đạt 14,2 tỷ kWh, đạt 102% kế hoạch được giao.

PV Power triển khai công tác bảo dưỡng sửa chữa định kỳ đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn. Trong năm 2022, PV Power và các đơn vị đã tiến hành tiểu tu Nhà máy điện Hủa Na, Nhà máy điện Nhơn Trạch 2; đại tu tổ máy H1 Nhà máy điện Đakđrinh, Nhà máy điện Cà Mau 1; trùng tu các tổ máy GT11 và ST18 Nhà máy điện Nhơn Trạch 1. Đặc biệt, tổ chức đại tu kết hợp khắc phục sự cố Tổ máy số 1 Nhà máy điện Vũng Áng. Ngoài ra, PV Power tích cực tiết kiệm, chống lãng phí tại các đơn vị. Năm 2022, tổng chi phí tiết kiệm, tiết giảm được đạt 3.161 tỷ đồng. PV Power thực hiện cung cấp than ổn định, liên tục, dài hạn và triển khai tốt công tác tiêu thụ tro xỉ nhằm đảm bảo vận hành an toàn cho Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1.



Về công tác quản trị, PV Power đã thực hiện rà soát, sửa đổi/bổ sung và hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định nội bộ cho phù hợp với các văn bản của Nhà nước, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và tình hình thực hiện tại PV Power. Tính đến ngày 31/12/2022, PV Power đã xây dựng và ban hành hệ thống văn bản quản lý nội bộ là 107 văn bản, bao gồm: Điều lệ, 47 quy chế, 49 quy định và 10 quy trình. Đồng thời, PV Power tích cực làm việc với các bên liên quan xử lý tồn tại liên quan đến PPA/GSA của Nhà máy điện Cà Mau 1&2, Nhà máy điện Nhơn Trạch 1.

Đối với dự án đầu tư, PV Power tích cực triển khai dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4, hoàn thành ký kết hợp đồng EPC ngày 14/3/2022. Đồng thời ký 17/18 gói thầu dự án với tổng giá trị 22.167 tỷ đồng. PV Power kịp thời san lấp bàn giao từng phần mặt bằng cho nhà thầu EPC, hoàn thành thủ tục với các ngân hàng trong và ngoài nước về cấp tín dụng ECA/thương mại cho dự án. Năm 2022, liên doanh nhà đầu tư gồm PV Power, Công ty CP COLAVI, Marubeni Corporation và Công ty TNHH Tokyo Gas hoàn thành thủ tục góp vốn tham gia thành lập Công ty Cổ phần Điện khí LNG Quảng Ninh với vốn điều lệ ban đầu là 100 tỷ đồng, trong đó PV Power góp 30% vốn điều lệ để đầu tư dự án. PV Power tiếp tục nghiên cứu triển khai các dự án mới và dự án năng lượng tái tạo có hiệu quả.

PV Power tổng kết hoạt động SXKD năm 2022

Năm 2022 là dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập PV Power. Trong suốt 15 năm "Sinh năng lượng – Dưỡng tương lai" với tổng sản lượng điện hơn 250 tỷ kWh. Ghi nhận những đóng góp quan trọng của PV Power trong suốt những năm qua, Chủ tịch nước đã có quyết định tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhì cho tập thể lãnh đạo, cán bộ, kỹ sư, người lao động PV Power qua các thế hệ. Ngoài ra, PV Power đạt được nhiều giải thưởng khác như Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững tại Chương trình Lễ vinh danh các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2022 do VCCI, VBCSD và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức và Top 10 Báo cáo thường niên do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh bình chọn.



Kế thừa kết quả đã đạt được trong năm 2022 về hoạt động sản xuất kinh doanh, PV Power nhìn nhận, đánh giá khách quan nhất về những hạn chế, chưa thực hiện được. Từ đó đưa ra những mục tiêu, giải pháp thiết thực, sẵn sàng chinh phục, đón đầu mọi cơ hội của năm 2023, tiếp nối hành trình "Sinh năng lượng – Dưỡng tương lai".