Nợ bảo hiểm 7,8 tỷ đồng

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM vừa qua đã công bố danh sách 18.984 đơn vị trên địa bàn thành phố chậm đóng bảo hiểm từ 3 tháng trở lên, số liệu được tính đến hết ngày 31/8/2025, cập nhật UNC đến hết ngày 15/9/2025.



Trong danh sách này có Công ty CP Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC - MS, mã chứng khoán: PXS, sàn UPCoM) có 5 tháng chậm đóng bảo hiểm của 756 người lao động với số tiền gần 7,8 tỷ đồng.

PVC - MS tiền thân là Xí nghiệp Kết cấu Thép trực thuộc Xí nghiệp liên hợp Xây lắp Dầu khí được thành lập năm 1983. Năm 2009 doanh nghiệp chính thức chuyển đổi loại hình từ Công ty TNHH sang CTCP với số vốn điều lệ 200 tỷ đồng.

Trụ sở hiện tại ở số 2 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Rạch Dừa, TP.HCM. Công ty đăng ký ngành nghề buôn bán máy móc thiết bị phụ tùng, xây dựng công trình điện, cho thuê máy móc thiết bị...

Tháng 5/2010, 20 triệu cổ phiếu PXS chính thức niêm yết trên sàn HoSE. Sau 12 năm đến tháng 6/2022, 60 triệu cổ phiếu PXS bị hủy niêm yết bắt buộc trên sàn HoSE.

Tháng 7/2022, cổ phiếu PXS được chấp thuận và chính thức giao dịch trên hệ thống UPCoM.

Về hoạt động kinh doanh, theo báo cáo tài chính soát xét bán niên 2025, PVC - MS ghi nhận doanh thu hơn 426 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái và được đóng góp chính từ hoạt động xây lắp. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp tăng 30% ở mức 26 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các loại chi phí, PXS mang về lợi nhuận sau thuế 7,5 tỷ đồng, gấp 2,7 lần cùng kỳ. Theo giải trình của doanh nghiệp, trong 6 tháng đầu năm 2025, các dự án PVC-MS đang triển khai thi công bước vào giai đoạn cao điểm về tiến độ và sản lượng, bao gồm các gói thầu Cung cấp dịch vụ gia công chế tạo Topside thuộc Dự án Khí Lô B (04 Topside), Cung cấp dịch vụ gia công chế tạo Chân đế thuộc Dự án giàn Lạc đà vàng cho Tổng thầu PTSC M&C......

Ngoài ra, PVC - MS thực hiện một số hợp đồng gia công, chế tạo, lắp đặt kết cấu thép cho khách hàng PVC-TH tại Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, hoàn thiện phần thi công cũng như quyết toán cho hệ thống ống nước thải tại Nhà máy Lọc hóa dầu Long Sơn cho Công ty Môi trường Văn Lang &, Gia công cơ khí trên bãi Cảng và các dịch vụ khác, cho thuê Văn phòng thương mại, quản lý chung cư và kinh doanh chợ Phường 9... Cùng với việc tiết giảm chi phí, do đó, PVC-MS có lãi khoảng 7,5 tỷ đồng.



Kiểm toán từ chối cho ý kiến

Tại thời điểm 30/6/2025, tổng tài sản của PVC - MS ở mức 852 tỷ đồng, tăng 20 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong đó, tiền mặt và tiền gửi ngân hàng khoảng 84 tỷ đồng, tăng 30 tỷ đồng sau nửa đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn gần 155 tỷ đồng, giảm 19 tỷ đồng.

Hàng tồn kho tăng khoảng 28 tỷ đồng sau nửa đầu năm lên mức 125 tỷ đồng. Trong đó bao gồm chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại một số dự án như: Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Dự án Lô B - Ô Môn, Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1...

Đáng chú ý, báo cáo tài chính kỳ này của PVC - MS bị kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến liên quan đến một số dự án nói trên. Cụ thể, kiểm toán cho biết đã không thể thu thập được các tài liệu cần thiết có liên quan đến một số hạng mục thuộc Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 và Dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1.

Do đó, kiểm toán không thể đưa ra kết luận về sự phù hợp của doanh thu, giá vốn đã ghi nhận lũy kế đến ngày 30/06/2025 với tổng giá trị lần lượt là 893,96 tỷ đồng và 935,62 tỷ đồng (trong đó giá trị doanh thu, giá vốn đã được Công ty ghi nhận trong kỳ này lần lượt là 987 triệu đồng và 14,28 tỷ đồng).

Đồng thời, kiểm toán cũng chưa đánh giá được sự phù hợp và đầy đủ của chi phí sản xuất kinh doanh dở dang liên quan đến các hạng mục nêu trên tại ngày 30/06/2025 và 01/01/2025 với giá trị lần lượt là 145,9 tỷ đồng và 146,25 tỷ đồng, cũng như ảnh hưởng của các vấn đề này tới Báo cáo tài chính giữa niên độ đính kèm.

Ngoài việc từ chối đưa ra kết luận, kiểm toán còn nhấn mạnh 2 vấn đề tại báo cáo tài chính kỳ này của PVC - MS.

Thứ nhất, tại ngày 30/6/2025, công ty có nợ ngắn hạn 732 tỷ đồng, vượt quá tài sản ngắn hạn 358,1 tỷ đồng và gấp 6,3 lần vốn chủ sở hữu; khoản lỗ lũy kế 589 tỷ đồng và nợ phải trả quá hạn 438 tỷ đồng. Các yếu này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của công ty. Lưu ý là BCTC kỳ này vẫn được trình bày trên cơ sở giả định về khả năng hoạt động liên tục.

Thứ hai, kiểm toán nhấn mạnh việc PVC - MS chưa ghi nhận tiền thuê đất liên quan đến hợp đồng thuê mặt bằng cơ sở hạ tầng tại Khu căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khi Sao Mai Bến Đình do bên cho thuê đang thực hiện thủ tục xin miễn giảm tiền thuê đất theo quy định.

Tại thời điểm cuối quý II/2025, PVC - MS có 2 cổ đông lớn là Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PETROCONs, mã: PVX, sàn UPCoM) nắm 50,97% và Mepcon offshore and marine Pte.Ltd nắm 10%.