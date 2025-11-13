PVT Logistics chính thức 'chào sàn' HoSE vào ngày 19/11/2025

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa có văn bản thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên mã chứng khoán PDV của CTCP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics).

Theo đó, hơn 66 triệu cổ phiếu PDV sẽ giao dịch phiên đầu tiên trên sàn HoSE vào ngày 19/11/2025. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 12.450 đồng/cổ phiếu, biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên là ± 20% so với giá tham chiếu.

Trên thị trường chứng khoán, PDV giao dịch phiên cuối cùng trên UPCoM vào ngày 5/11/2025 với thị giá bình quân 12.600 đồng/cổ phiếu. Như vậy mức giá chào sàn trên HoSE thấp hơn gần 1,2% so với giá bình quân phiên giao dịch cuối cùng trên sàn UPCoM.

Ảnh minh họa

Liên quan đến cổ phiếu PDV, mới đây PVT Logistics đã công bố Nghị quyết về thông qua việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.

Theo đó, PVT Logistics dự kiến phát hành hơn 13,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện 100:20, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 20 cổ phiếu mới. Cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá là gần 132,2 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. Thời gian dự kiến thực hiện trong quý IV/2025.

Nếu đợt phát hành thành công, tổng số lượng cổ phiếu của PVT Logistics dự kiến tăng từ gần 66,1 triệu cổ phiếu lên hơn 79,3 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng từ gần 661 tỷ đồng lên gần 793,2 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, CTCP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics) tiền thân là CTCP Vận tải sản phẩm Dầu mỏ Phương Đông được thành lập từ tháng 4/2007.

Hiện doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực vận tải biển, vận tải hàng hóa bằng ô tô, vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa, dịch vụ môi giới hàng hải, dịch vụ cung ứng tàu biển, đại lý hàng hải,...

Tính đến ngày 30/9/2025, công ty con của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) là Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans, MCK: PVT, sàn HoSE) đang sở hữu 51,87% vốn điều lệ của PVT Logistics.