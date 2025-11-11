PVT Logistics sắp phát hành hơn 13 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2024

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

PVT Logistics lên kế hoạch phát hành hơn 13,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ thực hiện 100:20, vốn điều lệ dự kiến tăng lên mức gần 793,2 tỷ đồng.

CTCP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics, MCK: PDV) vừa công bố Nghị quyết về thông qua việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.

Theo đó, PVT Logistics dự kiến phát hành hơn 13,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện 100:20, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 20 cổ phiếu mới. Cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá là gần 132,2 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. Thời gian dự kiến thực hiện trong quý IV/2025.

Nếu đợt phát hành thành công, tổng số lượng cổ phiếu của PVT Logistics dự kiến tăng từ gần 66,1 triệu cổ phiếu lên hơn 79,3 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng từ gần 661 tỷ đồng lên gần 793,2 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, mới đây Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có quyết định hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu PDV của PVT Logistics trên sàn UPCoM kể từ ngày 6/11/2025, ngày giao dịch cuối cùng là 5/11/2025.

Lý do hủy đăng ký giao dịch là PVT Logistics được chấp thuận niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), thuộc trường hợp hủy đăng ký giao dịch theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 137 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chỉ tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Trước đó, HoSE đã có quyết định về việc chấp thuận niêm yết gần 66,1 triệu cổ phiếu PDV của PVT Logistics, tổng giá trị tính theo mệnh giá gần 661 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, CTCP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics) tiền thân là CTCP Vận tải sản phẩm Dầu mỏ Phương Đông được thành lập từ tháng 4/2007.

Hiện doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực vận tải biển, vận tải hàng hóa bằng ô tô, vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa, dịch vụ môi giới hàng hải, dịch vụ cung ứng tàu biển, đại lý hàng hải,...

Tính đến ngày 30/9/2025, công ty con của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) là Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans, MCK: PVT, sàn HoSE) đang sở hữu 51,87% vốn điều lệ của PVT Logistics.

