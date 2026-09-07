‏Ngay từ quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D), các sản phẩm của Skylink không gói gọn trong biên giới quốc gia mà được định hướng trực diện cho thị trường quốc tế. Bằng cách kết hợp chặt chẽ giữa dữ liệu lớn, công nghệ tối ưu, tư duy thiết kế game (game design) đột phá và năng lực phân phối bài bản, startup này đang từng bước hiện thực hóa giấc mơ xây dựng những sản phẩm có tiềm năng tăng trưởng bền vững ở quy mô toàn cầu.‏

‏Danh mục hiện tại của studio đã ghi nhận chuỗi tăng trưởng ấn tượng với hàng loạt tựa game được cộng đồ‏ng quốc tế đón nhận. Kh‏ông dừng lại ở ‏thể loại ‏game chủ lực ‏Tile Match‏, Skylink đang tiếp tục mở rộng năng lực sáng tạo sang các thể loại khác như ‏Jigsawart‏ ‏(ghép hình nghệ thuật) và ‏Way Escape‏ ‏để thử nghiệm và khai phá những cơ hội tăng trưởng mới.‏

‏Định vị chiến lược của Skylink Studio ngay từ những ngày đầu thành lập là phát triển và phát hành các sản phẩm ‏Classic Games ‏(game cổ điển) trên nền tảng di động. Đây là những sản phẩm có gameplay đơn giản, trực quan, dễ tiếp cận nhưng lại sở hữu sức hấp dẫn lớn và khả năng giữ chân người dùng lâu dài theo thời gian.‏

‏Trong ngành công nghiệp mobile game toàn cầu hiện nay, tạo ra một sản phẩm tốt chỉ mới giải quyết được một nửa bài toán tăng trưởng. Để có thể tiếp cận và chinh phục hàng triệu người chơi trên khắp thế giới, các studio đồng thời cần phải sở hữu năng lực phân phối mạnh mẽ, chiến lược thu hút người dùng (User Acquisition - UA) có kỷ luật tài chính cao và khả năng liên tục tái đầu tư vào các sản phẩm thể hiện tiềm năng tốt.‏

‏Nhận thức rõ bài toán sống còn này, việc hợp tác chiến lược với PvX Partners được xem là bước đi mang tính bước ngoặt đối với Skylink Studio. Thông qua gói tài trợ tăng trưởng lên tới 12 triệu USD, Skylink sẽ có thêm nguồn lực tài chính vững chắc để mở rộng các chiến dịch UA cho các tựa game tiềm năng, nâng cao quy mô danh mục hiện tại và chủ động đầu tư vào thế hệ sản phẩm mới.‏

‏Điểm đặc biệt của thương vụ này nằm ở mô hình tài trợ dựa trên cohort (cohort-based funding) hàng đầu của PvX Partners dành cho lĩnh vực gaming và ứng dụng tiêu dùng. Giải pháp này cho phép Skylink tiếp cận nguồn vốn lớn dựa trên các chỉ số phân tích nhóm người dùng thực tế để tăng tốc phân phối, tối ưu hóa ROI mà không lo ngại áp lực bị pha loãng cổ phần hay mất quyền kiểm soát doanh nghiệp. Nguồn vốn dồi dào giúp công ty chủ động hơn trong việc theo đuổi các mục tiêu dài hạn với một tâm thế bền vững.‏

‏Hướng tới một công ty Classic Games toàn cầu từ Việt Nam‏

‏Mặc dù thị trường game mobile quốc tế ngày càng cạnh tranh khốc liệt và chịu sự thống trị của nhiều ông lớn đa quốc gia, ban lãnh đạo Skylink tin rằng vẫn còn rất nhiều dư địa cho những sản phẩm có gameplay đơn giản nhưng duy trì sức hút theo thời gian.‏

‏Chia sẻ về tầm nhìn dài hạn, ông Nguyễn‏ ‏Ngọc Tuấn Lợi, Founder & CEO Skylink Studio khẳng định: ‏ ‏"Tham vọng của chúng tôi không chỉ là tạo ra một vài game thành công. Skylink muốn xây dựng một công ty game toàn cầu từ Việt Nam, với năng lực liên tục tạo ra, phát triển và đưa những sản phẩm chất lượng đến người chơi trên khắp thế giới. Hợp tác với PvX là một bước tiến quan trọng giúp chúng tôi tăng tốc trên hành trình đó."‏

‏Bộ đôi lãnh đạo Skylink Studio: Founder & CEO Nguyễn Ngọc Tuấn Lợi (bên trái) và Giám đốc Sáng tạo Đặng Tuấn Vinh.‏ ‏ ‏

‏Để đạt được mục tiêu này, Skylink đang dốc lực xây dựng một nền tảng phát triển và phát hành game tối ưu dựa trên dữ liệu. Đây là mô hình kết hợp hoàn hảo giữa năng lực sản xuất tối ưu tại Việt Nam với quy trình UA và mạng lưới phân phối quốc tế bài bản. Về dài hạn, với bệ phóng tài chính và chiến lược từ PvX Partners, Skylink Studio hướng tới mục tiêu trở thành nhà phát triển và phát hành Classic Games hàng đầu trên mobile, đồng thời đưa thêm nhiều sản phẩm được xây dựng hoàn toàn tại Việt Nam chinh phục thị trường toàn cầu.‏