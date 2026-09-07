Khai trừ Đảng chủ tịch Tổng công ty Xây dựng Hà Nội

Tại kỳ họp thứ 12, ngày 7/9, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định kỷ luật ông Đậu Văn Diện, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Hà Nội (Hancorp – mã HAN) và Phó tổng giám đốc Nguyễn Đức Toàn.

Cơ quan kiểm tra Trung ương kết luận ông Đậu Văn Diện và ông Nguyễn Đức Toàn đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, những vi phạm này gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị công tác và đến mức phải thi hành kỷ luật.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Đậu Văn Diện và ông Nguyễn Đức Toàn.

Trước đó, vào cuối tháng 6, ông Đậu Văn Diện bị Hancorp tạm đình chỉ chức vụ Chủ tịch HĐQT, nhưng không nêu lý do. Ông Diện là thạc sỹ Quản trị kinh doanh, gia nhập Hancorp từ 2014 và trở thành Chủ tịch HĐQT vào tháng 3/2021.

Hancorp là doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng được thành lập năm 1982. Doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, thi công xây lắp, đầu tư, dịch vụ và sản xuất công nghiệp.

Năm 2014, Hancorp chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần với vốn điều lệ hơn 1.410 tỷ đồng trước khi đăng ký giao dịch trên UPCoM vào năm 2016.

Đáng chú ý, Hancorp là một trong 10 thành viên của liên danh Vietur tham gia gói thầu 35.000 tỷ đồng để thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách tại cảng hàng không quốc tế Long Thành.