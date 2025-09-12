Quà biếu doanh nghiệp: Khi văn hoá giao tiếp trở thành chiến lược tăng trưởng

Món quà tinh tế từ Givral - Thay lời tri ân, xây đắp mối quan hệ bền vững

Từ yếu tố văn hóa đến kênh đầu tư chiến lược

Quà biếu vốn là một phần trong văn hóa xã hội Á Đông – thể hiện sự trân trọng, khéo léo trong các mối quan hệ. Tuy nhiên, trong môi trường kinh doanh hiện đại, hoạt động này đã vượt ra khỏi yếu tố nghi lễ để trở thành một kênh đầu tư chiến lược, góp phần nâng cao hình ảnh thương hiệu và tạo dựng sự khác biệt trong chăm sóc khách hàng.

Nhiều doanh nghiệp hiện nay không còn coi quà biếu là khoản chi phí, mà xem đây là một phần trong chiến lược CRM (quản trị quan hệ khách hàng) và Branding (xây dựng thương hiệu). Đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, một món quà được đầu tư kỹ lưỡng về thiết kế, thông điệp và hình thức trao gửi có thể trở thành "điểm chạm thương hiệu" quan trọng – vừa nuôi dưỡng lòng tin, vừa kích hoạt sự gắn bó dài hạn.

Ngành công nghiệp quà tặng toàn cầu tăng trưởng mạnh

Theo số liệu từ The Business Research Company, quy mô thị trường quà tặng doanh nghiệp toàn cầu năm 2024 đạt 822,56 tỷ USD và dự kiến tăng lên 886,56 tỷ USD vào năm 2025, tương đương tốc độ CAGR 7,8%. Báo cáo của Global Growth Insights cũng ghi nhận mức tăng trưởng tương tự.

Các con số này cho thấy một xu hướng rõ ràng: quà tặng doanh nghiệp không chỉ dừng ở vai trò hỗ trợ bán hàng hay chăm sóc khách hàng, mà đang trở thành một ngành công nghiệp với tốc độ tăng trưởng cao, được doanh nghiệp toàn cầu đầu tư bài bản như một công cụ marketing – truyền thông hiệu quả.

Tại Việt Nam, nhu cầu quà biếu tăng mạnh vào các mùa cao điểm như Tết Nguyên Đán, Trung Thu, Giáng Sinh. Trong đó, bánh Trung Thu nổi bật như một lựa chọn phổ biến nhờ tính biểu tượng văn hóa, giá trị thẩm mỹ cao và khả năng cá nhân hóa linh hoạt – đặc biệt phù hợp cho mục tiêu tặng biếu doanh nghiệp.

Món quà Trung Thu gói trọn điều lành - một lựa chọn hoàn hảo cho quà biếu doanh nghiệp

Xu hướng mới: cá nhân hóa và truyền tải giá trị cảm xúc

Không chỉ mở rộng về quy mô, thị trường quà biếu cũng đang chứng kiến sự thay đổi về chất lượng tiêu dùng. Thay vì chọn đại trà, doanh nghiệp ưu tiên những sản phẩm có tính cá nhân hóa cao: từ thiết kế bao bì, màu sắc, chất liệu, thông điệp chúc mừng cho đến cách thức trao tặng – tất cả đều được cân nhắc kỹ lưỡng để phù hợp với người nhận.

Giá trị của món quà không còn nằm ở giá thành, mà ở sự đồng điệu với thương hiệu và khả năng chạm đến cảm xúc người nhận. Đây chính là yếu tố giúp doanh nghiệp nổi bật, thể hiện được sự chỉn chu trong từng tương tác, từ đó xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp và tạo ra lợi thế cạnh tranh dài hạn.

Giải pháp in logo - Cá nhân hóa bao bì biến hộp bánh thành công cụ truyền thông thương hiệu mạnh mẽ

Givral – Ví dụ điển hình của thị trường quà biếu doanh nghiệp

Trong lĩnh vực quà tặng mùa vụ, Givral - 1 thương hiệu thuộc OCC là một trong những thương hiệu nội địa nổi bật, đặc biệt ở phân khúc trung - cao cấp. Với hơn 75 năm hình thành và phát triển, Givral đã định vị thành công hình ảnh thương hiệu gắn liền với các dịp lễ truyền thống – đặc biệt là Trung Thu.

Điểm đặc biệt ở Givral là khả năng đổi mới liên tục về thiết kế – mỗi năm một bộ sưu tập hộp bánh khác biệt, từ phong cách hoài niệm truyền thống đến hiện đại tinh tế. Cách làm này giúp thương hiệu duy trì sự quen thuộc với khách hàng cũ, đồng thời thu hút nhóm khách hàng doanh nghiệp trẻ đang tìm kiếm trải nghiệm quà biếu sang trọng, mang dấu ấn cá nhân.

Trung bình mỗi mùa Trung Thu, Givral cung cấp hàng trăm nghìn hộp bánh cho khối doanh nghiệp – trở thành đối tác chiến lược của nhiều tập đoàn lớn. Không chỉ nhờ chất lượng sản phẩm, thương hiệu này còn ghi điểm bởi hệ thống dịch vụ đồng bộ: tư vấn giải pháp quà biếu, in logo, cá nhân hóa bao bì, giao hàng tận nơi, chăm sóc sau bán… – một hệ sinh thái quà tặng hoàn chỉnh, tối ưu cho mọi nhu cầu doanh nghiệp.

Hiệu quả truyền thông vượt trội

Dữ liệu từ PPAI cho thấy, gần 90% người nhận nhớ thương hiệu in trên quà tặng, và đến 80% còn nhớ cả thông điệp đi kèm. Đây là một trong những tỷ lệ ghi nhớ cao nhất so với các kênh truyền thông truyền thống như quảng cáo TV hay banner online.

Điều này cho thấy sức mạnh truyền thông âm thầm nhưng bền vững của quà biếu – đặc biệt khi được cá nhân hóa và trao đi đúng lúc, đúng cách. Một món quà đẹp, tinh tế, chứa đựng thông điệp rõ ràng, có thể tác động trực tiếp đến nhận thức thương hiệu và mức độ yêu thích của người nhận trong dài hạn.

Quà biếu – Kênh đầu tư thương hiệu đáng cân nhắc trong mọi chiến lược marketing

Trong bối cảnh chi phí quảng cáo ngày càng tăng, sự cạnh tranh gay gắt trên các nền tảng số khiến tỷ lệ chuyển đổi thấp dần, quà biếu doanh nghiệp nổi lên như một lựa chọn vừa mang tính văn hóa, vừa mang tính đầu tư hiệu quả. Đặc biệt, trong các ngành cần duy trì quan hệ lâu dài với khách hàng như tài chính, bảo hiểm, B2B, dịch vụ cao cấp… đây là công cụ không thể thiếu.

Cửa hàng Givral khoác lên 'tấm áo' mới, sẵn sàng đón một mùa trăng tròn rực rỡ

Câu chuyện của Givral cho thấy: nếu thương hiệu biết tận dụng các mùa cao điểm và kết hợp giữa yếu tố văn hóa – thẩm mỹ – dịch vụ chuyên nghiệp, quà biếu hoàn toàn có thể trở thành "điểm tựa tăng trưởng doanh thu" và là nền tảng củng cố lòng trung thành từ khách hàng.

Trong tương lai, khi cá nhân hóa và cảm xúc chi phối hành vi tiêu dùng nhiều hơn, quà biếu không chỉ là món quà – mà sẽ là chiến lược.

