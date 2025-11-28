Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Quả bơ là một loại trái cây phổ biến, và thật khó chịu khi chúng không chín kịp để ăn. May mắn thay, có một vài cách đơn giản để đẩy nhanh quá trình này.

Quả bơ rất ngon và đã trở nên cực kỳ phổ biến trong những năm gần đây. Chúng có thể được ăn kèm bữa sáng với bánh mì hoặc trong các món salad. Tuy nhiên, khi mua về, độ chín của bơ khá khó đoán: có quả mềm nhũn chỉ sau vài ngày, trong khi có quả lại cứng như đá mãi không chịu chín.

Bơ không chín trên cây; chúng cần được hái xuống mới bắt đầu chín. Theo các chuyên gia, không có mẹo thần kỳ nào giúp bơ chín ngay lập tức, nhưng có vài cách để “tăng tốc” quá trình này.

Các chuyên gia tại chuyên trang ẩm thực Good Food cho biết: “Bơ được kích thích chín nhờ hormone ethylene, được tạo ra tự nhiên bởi chính quả bơ và cả các loại quả khác.”

Quả bơ chín nhanh không tưởng khi được “ủ” theo cách bất ngờ này- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

“Bơ (cũng như táo, chuối và nhiều loại quả khác) tiếp tục chín sau khi được hái.”

“Cách tốt nhất để tận dụng phương pháp tự nhiên của quá trình chín là đặt quả bơ vào một túi giấy hoặc vải cùng với một quả chuối, vốn thải ra lượng ethylene rất cao.”

“Hãy để vậy trong một ngày; những quả quá cứng có thể cần thêm thời gian.”

Nếu bạn để riêng quả bơ trong túi, nó vẫn sẽ chín theo cách tương tự nhưng có thể mất thêm vài ngày.

Khi bơ đã chín, nó có thể để được khoảng hai ngày trên bàn bếp, hoặc bốn đến năm ngày trong tủ lạnh.

Nếu bạn không có chuối, bạn có thể dùng táo, nhưng hiệu quả không bằng.

Nếu bạn cắt quả bơ ra và nhận ra nó vẫn còn quá cứng, vẫn có vài cách để “cứu vãn”.

Các chuyên gia khuyên: “Đây không phải là cách nhanh nhất, nhưng có lẽ đơn giản nhất. Hãy đặt hai nửa quả bơ sát lại với nhau càng gọn càng tốt, kèm theo cả hạt, rồi để chúng tiếp tục chín. Đừng lo nếu phần thịt bơ hơi sẫm màu ở chỗ bị cắt — đó chỉ là hiện tượng oxy hóa.”

Những cách khác để tận dụng một quả bơ chưa chín bao gồm xay nhuyễn hoặc nướng nhẹ để làm mềm phần thịt quả.

