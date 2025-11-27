Quá hạn thanh toán thẻ tín dụng 1 ngày có bị ghi nhận nợ xấu không?

Quá hạn thanh toán thẻ tín dụng 1 ngày, điều gì sẽ xảy ra?

Trong thực tế, khi bạn trễ thanh toán 1 ngày, ngân hàng sẽ ghi nhận tình trạng thanh toán chậm, nhưng chưa bị xếp vào nhóm nợ xấu trên CIC nếu bạn thực hiện thanh toán ngay sau đó. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là không phát sinh chi phí. Ngay từ ngày quá hạn đầu tiên, hệ thống ngân hàng thường sẽ bắt đầu áp dụng một số khoản phí và lãi liên quan, khiến chi phí sử dụng thẻ cao hơn dự kiến.

Điều đáng lưu ý là nếu tình trạng trễ hạn kéo dài quá 10 ngày, khoản nợ có thể bị phân loại vào nhóm nợ cần chú ý. Từ mốc 30 ngày trở lên, người dùng có nguy cơ bị ghi nhận nợ xấu, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vay vốn, mở thẻ mới hoặc mua trả góp trong tương lai.

Khi quá hạn thanh toán, người dùng thường phải đối mặt với phí trễ hạn – khoản phí cố định hoặc tính theo tỷ lệ trên dư nợ, tùy chính sách từng ngân hàng. Ngoài ra, lãi suất thẻ tín dụng sẽ được áp dụng ngay trên toàn bộ số tiền chưa thanh toán, với mức phổ biến khoảng 25–35%/năm.

Đáng chú ý, khi đã bị ghi nhận là quá hạn, nhiều ngân hàng sẽ áp dụng lãi suất ngược thời gian (interest from transaction date). Điều này có nghĩa là lãi không chỉ tính từ ngày đến hạn, mà được tính từ ngày phát sinh giao dịch. Như vậy, chỉ cần chậm thanh toán một thời gian ngắn, tổng tiền lãi có thể đã lớn hơn nhiều so với dự tính ban đầu.

Ngoài vấn đề chi phí, người dùng còn có thể gặp tình huống bị tạm khóa chức năng chi tiêu, không được hưởng các chương trình ưu đãi, hoàn tiền hoặc tích điểm. Với những khách hàng thường xuyên sử dụng thẻ để chi tiêu hàng ngày, việc gián đoạn này có thể gây bất tiện rõ rệt trong sinh hoạt và công việc.

Ở một số ngân hàng, hệ thống còn có thể đưa tài khoản vào trạng thái "theo dõi rủi ro", dẫn tới việc hạn mức bị giảm trong kỳ sao kê tiếp theo hoặc khó được xét duyệt tăng hạn mức.

Nên làm gì ngay khi phát hiện trễ hạn?

Điều quan trọng nhất là thanh toán càng sớm càng tốt, ngay khi phát hiện mình chậm hạn. Việc này giúp giảm tiền lãi phát sinh và hạn chế nguy cơ bị đưa vào danh sách theo dõi tín dụng.

Người dùng nên ưu tiên các kênh thanh toán nhanh như Internet Banking, Mobile Banking, ví điện tử liên kết hoặc đến quầy giao dịch nếu cần xác nhận trực tiếp. Trường hợp chưa đủ khả năng thanh toán toàn bộ dư nợ, hãy đảm bảo trả số tiền tối thiểu ghi trên sao kê để tránh bị tính phí phạt nặng hơn và giảm mức độ rủi ro tín dụng.

Ngoài ra, người sử dụng cũng có thể chủ động trao đổi với ngân hàng để được tư vấn phương án chuyển dư nợ sang trả góp, giúp kéo giãn áp lực tài chính trong ngắn hạn.

Để tránh lặp lại tình trạng trễ hạn, cách hiệu quả nhất là đăng ký dịch vụ trích nợ tự động từ tài khoản thanh toán. Điều này giúp đảm bảo hóa đơn thẻ tín dụng được thanh toán đúng hạn mà không phụ thuộc vào trí nhớ của người dùng.

Bên cạnh đó, việc cài nhắc lịch trên điện thoại, kiểm tra sao kê định kỳ và theo dõi hạn mức sử dụng sẽ giúp người dùng kiểm soát chi tiêu tốt hơn, hạn chế việc "vỡ kế hoạch" vì những khoản phí không mong muốn.

Dù chỉ trễ 1 ngày, nhưng thẻ tín dụng không giống như các khoản chi tiêu thông thường. Mỗi ngày quá hạn là một ngày lãi và phí tiếp tục "chạy". Trong nhiều trường hợp, chính sự chủ quan với những lần trễ hạn nhỏ đã tạo ra rào cản tài chính lớn khi người dùng cần vay vốn, mua nhà, mua xe hoặc mở thêm hạn mức tín dụng.

Thẻ tín dụng là công cụ tài chính tiện lợi, nhưng chỉ thực sự mang lại lợi ích khi người dùng quản lý kỷ luật và chủ động trong nghĩa vụ thanh toán. Trễ hạn 1 ngày có thể chưa phải là "thảm họa", nhưng chính là dấu hiệu cảnh báo để mỗi người sớm điều chỉnh thói quen tài chính của mình.