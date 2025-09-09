Quá khứ boy phố của Lê Văn Tú: Chàng lính tuổi 20 đẹp trai gấp 10 lần nhờ "ăn cơm nhà nước"

Nếu như ở nhiệm vụ A50 có Thượng úy Lê Hoàng Hiệp là nam thần quân nhân gây sốt toàn cõi mạng thì đến lễ diễu binh A80 tại Hà Nội, cái tên có khả năng kế nhiệm đồng chí Hoàng Hiệp đang là Lê Văn Tú (2005) - chiến sĩ công tác trong khối Kiểm soát quân sự gây "bão mạng" khi làm nhiệm vụ ở tuyến đường Văn Cao.

Không ít ý kiến nhận xét rằng Lê Văn Tú chính là "truyền nhân" của Lê Hoàng Hiệp.

Nếu như Lê Hoàng Hiệp đại diện cho hình ảnh người lính nghiêm nghị, trưởng thành và nam tính thì anh quân nhân trẻ tuổi Lê Văn Tú lại được yêu thích khi sở hữu gương mặt điển trai, hiền lành cùng nụ cười toả nắng như một hotboy học đường.

Nụ cười toả nắng, đôi mắt trong sáng của chàng lính 20 tuổi.

Không ít bạn nữ phấn khích, liên tục gọi tên và dành lời khen ngợi cho Lê Văn Tú khi anh chàng đang làm nhiệm vụ. Trước sự cổ vũ nhiệt tình ấy, Lê Văn Tú nhiều lần tỏ ra ngượng ngùng, nụ cười lúng túng khiến dân tình càng thêm thích thú. Trên TikTok lẫn Facebook, loạt clip ghi lại hình ảnh chiến sĩ Lê Văn Tú trong lúc làm nhiệm vụ đang được chia sẻ rần rần. Nhiều video đạt đến hàng triệu lượt xem, thu hút hàng trăm nghìn lượt thả tim chỉ trong thời gian ngắn.

Một trong số rất nhiều video viral của Lê Văn Tú trong thời gian thực hiện nhiệm vụ A80 (Nguồn @choosarang222).

Được biết, đồng chí Lê Văn Tú năm nay vừa tròn 20 tuổi, mới nhập ngũ từ năm 2024 và dự kiến sẽ hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào năm 2026.

Khi cái tên Lê Văn Tú bất ngờ "nổi như cồn" trên mạng xã hội, cư dân mạng đã nhanh chóng truy tìm lại loạt hình ảnh thời chưa nhập ngũ của anh chàng. Khác với vẻ chững chạc, rắn rỏi trong bộ quân phục hiện tại, hình ảnh trước đây của Lê Văn Tú khiến nhiều người bất ngờ: mái tóc nhuộm đỏ nổi bật, vóc dáng gầy hơn và phong cách năng động, trẻ trung chuẩn một cậu học sinh, sinh viên.

Phong cách thời tuổi teen của đồng chí Lê Văn Tú (Ảnh FBNV).

Sự đối lập rõ rệt giữa hình ảnh "boy phố" ngày nào và phong thái điển trai, nam tính của "nam thần quân nhân" hiện tại đã khiến cộng đồng mạng bàn tán rôm rả. Netizen còn hài hước cho rằng Lê Văn Tú chính là minh chứng sống cho câu nói "cơm nhà nước không bao giờ làm bạn thất vọng", bởi nhờ môi trường quân ngũ, anh chàng ngày càng trưởng thành, nam tính và cuốn hút hơn.

Ảnh before - after của hot boy quân nhân sau 1 năm ăn cơm quân đội đã có sự thay đổi đáng kể.



