Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quả này "ruột toàn sợi", giá lên đến 150.000 đồng/kg: Người dân mua rào rào, khen ngon tới tấp

14-11-2025 - 11:10 AM | Sống

Loại quả này từng hot trend trên mạng xã hội.

Ngoài chợ có vô vàn loại rau củ quả, từ những món quen thuộc đến những loại "lạ hoắc", nhưng một trong những cái tên đang thu hút sự chú ý là bí sợi mì - loại bí có ruột tách ra thành từng sợi dài y như mì spaghetti.

Được biết đến với tên gọi khác là bí spaghetti, mỗi quả bí sợi mì thường nặng từ 2-3kg và có giá dao động 85.000-150.000 đồng/kg. Nhờ hương vị thơm ngon, dễ chế biến cùng hình dáng đặc biệt, bí sợi mì nhanh chóng trở thành lựa chọn yêu thích của những tín đồ ẩm thực muốn đổi món hoặc bổ sung rau củ lành mạnh vào thực đơn hàng ngày.

Quả này

Bí sợi mì còn được gọi là bí spaghetti

Bí sợi mì có nguồn gốc từ châu Á, thuộc họ Bầu bí, là cây thân thảo sống một năm, dễ trồng và cho thu hoạch sớm. Cây có những chiếc lá lớn hình tim, mọc xen kẽ trên thân leo dài đi kèm các tua cuốn đặc trưng. Hoa của cây có màu vàng cam rực rỡ, hình phễu, vừa đẹp mắt vừa là dấu hiệu quả sắp hình thành. Từ khoảng tháng 8 trở đi, hoa sẽ phát triển thành quả hình trụ thuôn dài, khi chín thường có màu vàng tươi hoặc vàng nhạt pha chút xanh tùy giống, rất bắt mắt.

Điểm đặc biệt nhất của bí sợi mì chính là phần thịt bên trong. Khi chín, ruột bí tách thành những sợi dài, mềm y như mì spaghetti, chính nhờ đặc điểm này mà nó được gọi là bí spaghetti. Với loại quả này, bạn có thể chế biến đa dạng từ nướng, luộc, hấp, chiên bằng nồi chiên không dầu, hoặc đơn giản là hâm nóng bằng lò vi sóng, vẫn giữ nguyên độ thơm ngon và kết cấu sợi đặc trưng.

Quả này
Quả này

Bí sợi mì cực giàu dinh dưỡng, có thể chế biến đa dạng món ăn đẹp mắt và lạ miệng

Mẹo chọn bí sợi mì ngon

Để chọn được quả bí tươi ngon, bạn nên lưu ý những điểm sau:

- Chọn quả có màu vàng đều, cuống nhỏ và xanh tươi, cầm chắc tay. Tránh những quả nứt vỏ, dập hoặc quá mềm.

- Tránh mua bí có vỏ bóng bẩy như quả non, vì có thể đã bị xử lý bằng thuốc kích thích tăng trưởng.

- Ưu tiên mua tại các cửa hàng uy tín, có nhãn mác rõ ràng hoặc nguồn gốc xuất xứ minh bạch.

Cách bảo quản bí sợi mì

Bí sợi mì khá dễ bảo quản. Bạn chỉ cần đặt quả với cuống hướng lên trên, để nơi khô ráo, tránh ánh sáng trực tiếp từ mặt trời để hạn chế héo và giữ được vị ngọt tự nhiên. Với cách bảo quản đúng, quả bí có thể giữ được độ tươi ngon trong nhiều tuần.

Tổng hợp

Khách Tây liều thử loại quả Việt bị các khách sạn "cấm cửa", dân mạng lập tức đồng cảm

Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ cậu nhóc quậy phá đến quán quân học bổng 700 triệu của ĐH Quốc tế: Khi “trái tim sư tử” thức giấc

Từ cậu nhóc quậy phá đến quán quân học bổng 700 triệu của ĐH Quốc tế: Khi “trái tim sư tử” thức giấc Nổi bật

Nghiên cứu mới: Tin vui cho người uống cà phê thường xuyên

Nghiên cứu mới: Tin vui cho người uống cà phê thường xuyên Nổi bật

Bộ y tế thu hồi 45 loại mỹ phẩm, kem đánh răng nhiều người Việt hay dùng

Bộ y tế thu hồi 45 loại mỹ phẩm, kem đánh răng nhiều người Việt hay dùng

10:46 , 14/11/2025
12 ứng dụng đang âm thầm ghi âm cuộc gọi mà người dùng cần xóa gấp

12 ứng dụng đang âm thầm ghi âm cuộc gọi mà người dùng cần xóa gấp

10:37 , 14/11/2025
Bị chê cười vì ném 1,58 triệu tấn đá xuống biển trong 5 năm liên tiếp, người đàn ông kiếm được 185 tỷ đồng/năm nhờ “ngân hàng” dưới đại dương

Bị chê cười vì ném 1,58 triệu tấn đá xuống biển trong 5 năm liên tiếp, người đàn ông kiếm được 185 tỷ đồng/năm nhờ “ngân hàng” dưới đại dương

10:12 , 14/11/2025
Mẹ chồng chê con dâu tiêu hoang: Bảng chi tiêu 30 ngày lại "tố" ngược lại

Mẹ chồng chê con dâu tiêu hoang: Bảng chi tiêu 30 ngày lại "tố" ngược lại

09:53 , 14/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên