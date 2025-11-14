Quả này "ruột toàn sợi", giá lên đến 150.000 đồng/kg: Người dân mua rào rào, khen ngon tới tấp

Ngoài chợ có vô vàn loại rau củ quả, từ những món quen thuộc đến những loại "lạ hoắc", nhưng một trong những cái tên đang thu hút sự chú ý là bí sợi mì - loại bí có ruột tách ra thành từng sợi dài y như mì spaghetti.

Được biết đến với tên gọi khác là bí spaghetti, mỗi quả bí sợi mì thường nặng từ 2-3kg và có giá dao động 85.000-150.000 đồng/kg. Nhờ hương vị thơm ngon, dễ chế biến cùng hình dáng đặc biệt, bí sợi mì nhanh chóng trở thành lựa chọn yêu thích của những tín đồ ẩm thực muốn đổi món hoặc bổ sung rau củ lành mạnh vào thực đơn hàng ngày.

Bí sợi mì còn được gọi là bí spaghetti

Bí sợi mì có nguồn gốc từ châu Á, thuộc họ Bầu bí, là cây thân thảo sống một năm, dễ trồng và cho thu hoạch sớm. Cây có những chiếc lá lớn hình tim, mọc xen kẽ trên thân leo dài đi kèm các tua cuốn đặc trưng. Hoa của cây có màu vàng cam rực rỡ, hình phễu, vừa đẹp mắt vừa là dấu hiệu quả sắp hình thành. Từ khoảng tháng 8 trở đi, hoa sẽ phát triển thành quả hình trụ thuôn dài, khi chín thường có màu vàng tươi hoặc vàng nhạt pha chút xanh tùy giống, rất bắt mắt.

Điểm đặc biệt nhất của bí sợi mì chính là phần thịt bên trong. Khi chín, ruột bí tách thành những sợi dài, mềm y như mì spaghetti, chính nhờ đặc điểm này mà nó được gọi là bí spaghetti. Với loại quả này, bạn có thể chế biến đa dạng từ nướng, luộc, hấp, chiên bằng nồi chiên không dầu, hoặc đơn giản là hâm nóng bằng lò vi sóng, vẫn giữ nguyên độ thơm ngon và kết cấu sợi đặc trưng.

Bí sợi mì cực giàu dinh dưỡng, có thể chế biến đa dạng món ăn đẹp mắt và lạ miệng

Mẹo chọn bí sợi mì ngon

Để chọn được quả bí tươi ngon, bạn nên lưu ý những điểm sau:

- Chọn quả có màu vàng đều, cuống nhỏ và xanh tươi, cầm chắc tay. Tránh những quả nứt vỏ, dập hoặc quá mềm.

- Tránh mua bí có vỏ bóng bẩy như quả non, vì có thể đã bị xử lý bằng thuốc kích thích tăng trưởng.

- Ưu tiên mua tại các cửa hàng uy tín, có nhãn mác rõ ràng hoặc nguồn gốc xuất xứ minh bạch.

Cách bảo quản bí sợi mì

Bí sợi mì khá dễ bảo quản. Bạn chỉ cần đặt quả với cuống hướng lên trên, để nơi khô ráo, tránh ánh sáng trực tiếp từ mặt trời để hạn chế héo và giữ được vị ngọt tự nhiên. Với cách bảo quản đúng, quả bí có thể giữ được độ tươi ngon trong nhiều tuần.

Tổng hợp