Quách Ngọc Ngoan nói về số nợ 20 tỷ đồng: 'Tôi chưa xử lý xong'
Trong cuộc phỏng vấn của Tiền Phong, Quách Ngọc Ngoan nói anh chưa xử lý xong vụ nợ nần từ 4 năm trước. Nam diễn viên cho biết phải làm nhiều nghề kiếm sống nhưng từ chối chia sẻ cụ thể công việc. Diễn viên "Trái tim què quặt" chia sẻ thêm anh tạm gác mọi thứ qua một bên, tập trung trở lại điện ảnh, từ đây đến 2/9 năm sau đóng đến 4-5 bộ phim.
Tiền phong
Theo Tiền phong Copy link
Link bài gốc Lấy link! https://tienphong.vn/quach-ngoc-ngoan-noi-ve-so-no-20-ty-dong-toi-chua-xu-ly-xong-post1794213.tpo
Từ Khóa: