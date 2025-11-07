Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quách Ngọc Ngoan nói về số nợ 20 tỷ đồng: 'Tôi chưa xử lý xong'

07-11-2025 - 15:33 PM | Lifestyle

Trong cuộc phỏng vấn của Tiền Phong, Quách Ngọc Ngoan nói anh chưa xử lý xong vụ nợ nần từ 4 năm trước. Nam diễn viên cho biết phải làm nhiều nghề kiếm sống nhưng từ chối chia sẻ cụ thể công việc. Diễn viên "Trái tim què quặt" chia sẻ thêm anh tạm gác mọi thứ qua một bên, tập trung trở lại điện ảnh, từ đây đến 2/9 năm sau đóng đến 4-5 bộ phim.

Theo Nhóm PV

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải Đà Lạt, đây mới là nơi được báo Hàn khen hết lời, ví như “Thụy Sĩ của Việt Nam”: Tổng thu du lịch 22.000 tỷ đồng, khách Tây mê tít

Không phải Đà Lạt, đây mới là nơi được báo Hàn khen hết lời, ví như “Thụy Sĩ của Việt Nam”: Tổng thu du lịch 22.000 tỷ đồng, khách Tây mê tít Nổi bật

Không ngờ TGĐ Tập đoàn Sơn Hải và Đỗ Hà lại xuất hiện ở nơi này sau đám cưới

Không ngờ TGĐ Tập đoàn Sơn Hải và Đỗ Hà lại xuất hiện ở nơi này sau đám cưới Nổi bật

Cựu thí sinh Olympia 'đổi đời' từ một email gửi tới VTV

Cựu thí sinh Olympia 'đổi đời' từ một email gửi tới VTV

15:20 , 07/11/2025
Hòa Minzy than khổ, muốn khóc khi tối ngày bị nhắc chuyện “cưới Văn Toàn”

Hòa Minzy than khổ, muốn khóc khi tối ngày bị nhắc chuyện “cưới Văn Toàn”

15:06 , 07/11/2025
Tài sản trị giá "2.000 cây vàng" của ca sĩ Đoan Trường

Tài sản trị giá "2.000 cây vàng" của ca sĩ Đoan Trường

15:05 , 07/11/2025
Chế Linh về Việt Nam, thăm nhà thờ Tổ của Hoài Linh và nói 1 điều

Chế Linh về Việt Nam, thăm nhà thờ Tổ của Hoài Linh và nói 1 điều

14:50 , 07/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên