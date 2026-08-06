"Quái kiệt AI" người Việt vừa rời Google để khởi nghiệp, hàng loạt nhà đầu tư rót vốn

TS Lê Viết Quốc, nhà nghiên cứu AI chủ chốt của Google, là nhà đồng sáng lập của Discovery Loop. Ảnh: ScienceMag

Mới đây, trong thông báo ngày 5/8, Google cho biết, ông Jeff Dean, một trong những nhà khoa học có tầm ảnh hưởng lớn nhất tại Google, đồng thời được xem là người đặt nền móng cho nhiều đột phá công nghệ của Google trong lĩnh vực AI, rời công ty để thành lập startup riêng.

Đáng chú ý, theo TechCrunch , đồng hành cùng ông Jeff Dean với vai trò đồng sáng lập là nhiều nhà nghiên cứu hàng đầu của Google, bao gồm Sanjay Ghemawat, kỹ sư cấp cao và thành viên kỳ cựu của Google; TS Lê Viết Quốc, nhà nghiên cứu AI chủ chốt của Google và đồng thời là một trong những thành viên sáng lập Google Brain; Oriol Vinyals, nhà khoa học nghiên cứu cấp cao của Google DeepMind.

Nhà khoa học Jeff Dean cũng xác nhận trên mạng xã hội X rằng, startup mới tên là Discovery Loop. Đây là doanh nghiệp được tổ chức theo mô hình Public Benefit Corporation (PBC), hướng tới phát triển AI phục vụ nghiên cứu khoa học và kỹ thuật.

Đặc biệt, trên trang cá nhân ngày 5/8, TS Lê Viết Quốc viết: "Rất hào hứng khi cùng các cộng sự lâu năm là Jeff Dean, Sanjay Ghemawat và Oriol Vinyals đồng sáng lập Discovery Loop. Sứ mệnh của chúng tôi là tự động hóa ngành máy học, kỹ thuật và khoa học".

Startup Discovery Loop hướng tới xây dựng các giải pháp AI có khả năng tự động giải quyết các vấn đề quan trọng một số lĩnh vực khoa học, bằng cách đẩy nhanh tốc độ tiến hành các nghiên cứu kỹ thuật.

Startup mới của các chuyên gia hàng đầu Google nhận được nhiều hậu thuẫn

Các nhà sáng lập của Discovery Loop (từ trái qua phải) bao gồm: Oriol Vinyals, Sanjay Ghemawat, Jeff Dean, Lê Viết Quốc. Ảnh: Discovery Loop

Trên thực tế, ngay từ khi bắt đầu, Discovery Loop đã nhận được sự hậu thuẫn tài chính từ nhiều nhà đầu tư lớn, trong đó có Alphabet (công ty mẹ của Google). Ngoài ra, theo thông báo của công ty ngày 5/8, vòng gọi vốn hạt giống (seed funding) được đồng dẫn dắt bởi Radical Ventures và Khosla Ventures. Cùng với đó, các quỹ đầu tư Kleiner Perkins, Lightspeed và Doerr Capital cũng tham gia rót vốn.

Trong thông cáo của Discovery Loop, trong nhiều thế kỷ qua, khoa học và kỹ thuật đã tạo ra những bước tiến vượt bậc cho nhân loại. Nhưng quá trình nghiên cứu truyền thống vẫn chủ yếu dựa vào các vòng lặp thử nghiệm tuần tự do con người thực hiện, khiến tốc độ đổi mới bị giới hạn. Vì vậy, Discovery Loop đang phát triển các hệ thống AI tiên tiến có khả năng khai thác sức mạnh tính toán ở quy mô rất lớn để tự động hóa toàn bộ quy trình thử nghiệm, từ đó thay đổi căn bản tốc độ và hiệu quả của hoạt động đổi mới sáng tạo.

Trên thực tế, trong vài tháng qua, “gã khổng lồ” Google chứng kiến sự rời đi của nhiều nhà khoa học hàng đầu. Vào tháng 6/2026, hai nhà nghiên cứu nổi tiếng tại Google là Noam Shazeer và John Jumper cùng nghỉ việc trong một tuần để tham gia các công ty đối thủ như OpenAI, Anthropic.

Hiện nay, Google đang nỗ lực cạnh tranh với OpenAI và Anthropic trong việc phát triển các mô hình AI tiên tiến, cũng như tiếp tục đầu tư mạnh vào hạ tầng tính toán nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của cả nền tảng đám mây Google Cloud lẫn các hệ thống AI nội bộ.

TS Lê Viết Quốc là ai?

TS Lê Viết Quốc từng là một trong những chuyên gia AI hàng đầu của Google. Ảnh: ĐH Huế

TS Lê Viết Quốc sinh năm 1982 tại Hương Thủy, Thừa Thiên Huế, học phổ thông tại Trường Quốc học Huế. Ông có bằng Tiến sĩ Khoa học Máy tính tại ĐH Stanford và bằng Cử nhân Kỹ sư Phần mềm hạng Ưu tại ĐH Quốc gia Australia.

Đặc biệt, một trong những dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của TS Lê Viết Quốc là việc tham gia đồng sáng lập dự án Google Brain vào năm 2011, khi ông cùng với các nhà khoa học nổi tiếng như Andrew Ng, Jeff Dean và Greg Corrado. Google Brain là trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu của Google. Đây là nơi tập trung phát triển các công nghệ học máy quy mô lớn dựa trên dữ liệu khổng lồ của hệ sinh thái Google.

Đến năm 2014, TS Lê viết Quốc được Tạp chí Technology Review của MIT vinh danh là một trong những nhà phát minh dưới 35 tuổi xuất sắc nhất thế giới, với nhiều đóng góp cho lĩnh vực trí tuệ nhân tạo toàn cầu.

Đồng thời, các nghiên cứu của TS cũng nhận được hàng loạt giải thưởng tại các hội nghị quốc tế về AI và được giới thiệu trên New York Times.

TS Lê Viết Quốc từng nhiều lần trở về Việt Nam để chia sẻ về việc nghiên cứu, phát triển AI cũng như khoa học công nghệ nói chung.