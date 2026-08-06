Người dùng lâu năm chưa chắc đã biết một nút bấm trên điện thoại Samsung sở hữu rất nhiều tính năng ẩn

Đã từ lâu, phím bấm vật lý nằm bên hông chiếc điện thoại Android không còn đơn thuần giữ nhiệm vụ tắt hay mở màn hình. Nhiều nhà sản xuất, điển hình như Samsung, thậm chí đã không còn gọi đây là "nút nguồn" mà đổi tên thành "phím hông" (side key). Năm tổ hợp phím sau đây rất đáng để ghi nhớ, vì rất có thể bạn sẽ cần ít nhất một trong số chúng khá thường xuyên.



Kích hoạt báo động khẩn cấp SOS

Trong các tình huống bất ngờ hoặc nguy hiểm, phím hông trên điện thoại Android chính là một "phao cứu sinh" đắt giá mà người dùng có thể kích hoạt ngay cả khi màn hình đang khóa. Bằng cách nhấn liên tục nút nguồn năm lần trong thời gian ngắn, tính năng Emergency SOS sẽ lập tức khởi chạy.

Hệ thống sẽ phát âm thanh báo động, gọi điện thoại cấp cứu và gửi thông điệp cảnh báo kèm vị trí địa lý thực tế tới danh bạ khẩn cấp đã được cài đặt trước. Điểm đáng chú ý là thiết bị sẽ tiếp tục cập nhật và chia sẻ vị trí thực tế của bạn mỗi 15 phút một lần trong suốt 24 giờ tiếp theo.

Để tránh các nhầm lẫn, Android cũng tích hợp sẵn tính năng đếm ngược hoặc yêu cầu vuốt màn hình trước khi kết nối cuộc gọi. Người dùng có thể dễ dàng thiết lập và thêm các thông tin y tế cá nhân như nhóm máu hay tiền sử dị ứng trong mục Cài đặt > An toàn và Khẩn cấp.

Ảnh: Samsung

Nhấn giữ để kích hoạt trợ lý AI thông minh

Khi cầm trên tay một chiếc điện thoại Android thế hệ mới, không ít người dùng cảm thấy lạ lẫm khi thao tác nhấn giữ nút nguồn theo thói quen cũ lại không hiện menu tắt máy. Thay vào đó, thiết bị sẽ lập tức gọi trợ lý trí tuệ nhân tạo Gemini của Google.

Việc thay đổi thiết lập mặc định này biến nút nguồn thành một cổng kết nối giọng nói tức thì, cho phép người dùng đặt câu hỏi, nhờ AI soạn thảo tin nhắn hay tìm kiếm tệp tin trong máy mà không cần thao tác thủ công.

Với những ai thường xuyên sử dụng Gemini, đây là lối tắt nhanh hơn nhiều so với việc tìm kiếm biểu tượng ứng dụng. Tuy nhiên, nếu vẫn ưu ái menu tắt máy truyền thống, bạn hoàn toàn có thể chủ động tùy biến lại hành vi của phím bấm này trong mục Cài đặt > Tính năng nâng cao > Phím phụ. Thao tác tắt nguồn máy khi đó sẽ được di chuyển lên bảng Cài đặt nhanh (Quick Settings).

Tổ hợp phím chụp ảnh màn hình nhanh

Bấm đồng thời phím nguồn và phím giảm âm lượng vẫn là cách thức chụp ảnh màn hình kinh điển, có độ phản hồi chính xác tuyệt đối trên hầu hết các dòng máy Android.

Nhiều giao diện như Samsung One UI có cung cấp tùy chọn chụp màn hình bằng cách vuốt tay. Tuy nhiên, thao tác cử chỉ này dễ dẫn đến tình trạng máy tự chụp ảnh màn hình ngoài ý muốn khi để trong túi quần hay túi xách. Chính vì vậy, việc sử dụng tổ hợp phím cơ học vẫn là giải pháp đơn giản, chuẩn xác nhất khi bạn cần lưu lại thông tin trên màn hình trong chớp mắt.

Bấm hai lần liên tiếp để khởi chạy nhanh mọi ứng dụng

Khả năng tùy biến linh hoạt là điểm mạnh lớn nhất của phím hông trên Android, đặc biệt là khi người dùng gán lệnh cho thao tác bấm hai lần liên tục. Thay vì chỉ giới hạn ở các chức năng hệ thống, bạn có thể thiết lập lối tắt này để kích hoạt bất kỳ ứng dụng nào cài đặt trên điện thoại.

Chỉ cần truy cập vào Cài đặt > Tính năng nâng cao > Phím phụ > Bấm hai lần, người dùng có thể gán phím hông để bật đèn pin, kính lúp, mở ứng dụng Ghi chú hay chuyển đổi các Chế độ và Lịch trình (Modes and Routines). Đi sâu vào phần cài đặt của từng ứng dụng như Samsung Notes, bạn thậm chí có thể quy định việc bấm hai lần sẽ mở thẳng giao diện vẽ, ghi âm giọng nói hay tạo ghi chú bằng bút S-Pen.

Ảnh: ShutterStock

Lối tắt mở máy ảnh tức thì

Một trong những ứng dụng thực tế nhất của thao tác bấm hai lần phím hông chính là tính năng khởi động máy ảnh nhanh (Quick Launch Camera). Tính năng này cho phép ứng dụng camera mở ra ngay lập tức ngay cả khi màn hình đang khóa hoặc khi bạn đang sử dụng một ứng dụng khác.

Việc cắt giảm vài giây thao tác mở khóa và tìm biểu tượng camera có ý nghĩa rất lớn giúp bạn không bỏ lỡ những khoảnh khắc đặc biệt.

Bên cạnh đó, bạn có thể thiết lập chi tiết để thao tác bấm hai lần mở thẳng chế độ quay video, chụp chân dung hay chụp ảnh tự sính (selfie). Kết hợp với việc cài đặt phím tăng giảm âm lượng làm nút bấm chụp trong phần cài đặt camera, bạn đã có một thiết lập phần cứng hoàn hảo để bấm máy nhanh chóng và dễ dàng.

Từ một nút bấm vật lý với chức năng đóng mở nguồn đơn thuần, phím hông trên các thiết bị Android ngày nay đã tiến hóa trở thành một công cụ đa năng đầy mạnh mẽ. Việc chủ động khám phá và cá nhân hóa năm thiết lập ẩn này không chỉ giúp bạn nâng cao hiệu suất sử dụng hàng ngày, mà còn biến chiếc điện thoại thông minh thành một thiết bị an toàn và đắc lực trong mọi tình huống.