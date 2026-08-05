Mexico đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu sản phẩm phục vụ AI

Mặc dù việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Mexico vẫn còn hạn chế và người dân nước này vẫn có nhiều lo ngại về công nghệ mới, song Mexico đang trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu phục vụ phát triển các hệ thống AI.

Báo cáo Phát triển thế giới 2026 gần đây của Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết năm 2025, Mexico đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu các sản phẩm được sử dụng để xây dựng hệ thống AI, chỉ sau Trung Quốc. Malaysia, Việt Nam và Thái Lan cũng ngày càng giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng cơ sở hạ tầng phục vụ AI.

Báo cáo của WB cho biết khoảng một nửa lượng sản phẩm xuất khẩu trên toàn cầu phục vụ xây dựng các hệ thống AI có nguồn gốc từ các nước đang phát triển, trong đó Trung Quốc, Mexico, Malaysia, Việt Nam và Thái Lan lần lượt đứng đầu. Những quốc gia này được hưởng lợi từ dòng vốn đầu tư ngày càng tăng vào các lĩnh vực bán dẫn, điện tử và thiết bị phục vụ trung tâm dữ liệu. WB nhận định AI có thể giúp các nước đang phát triển đạt được trong một thập kỷ những tiến bộ mà nếu không có công nghệ này có thể phải mất cả thế kỷ. Tuy nhiên, để tận dụng cơ hội này, chính phủ các nước cần nhanh chóng thu hẹp khoảng cách về năng lực công nghệ, kết nối, kỹ năng và chất lượng thể chế.

Tác động của AI đối với việc làm tại các nước đang phát triển được dự báo cao gấp 3 lần so với các nước có thu nhập cao, trong khi tiềm năng cải thiện năng suất giữa hai nhóm không có sự chênh lệch lớn. Cụ thể, 14,2% số việc làm tại các nước thu nhập cao có nguy cơ bị tự động hóa bởi AI tạo sinh, trong khi tỷ lệ này tại các nước thu nhập thấp và trung bình là 4,5%.

Ở chiều ngược lại, WB ước tính AI có thể giúp cải thiện đáng kể năng suất của 16,2% số việc làm tại các nền kinh tế đang phát triển, gần tương đương mức 18,7% tại các nước thu nhập cao.

WB cho rằng tiềm năng lớn nhất của AI tại các nước đang phát triển không nằm ở việc thay thế người lao động mà ở khả năng nâng cao năng lực của họ.

Chuyên gia Kinh tế trưởng Nhóm WB ông Indermit Gill cho biết các nước đang phát triển không nhất thiết phải sở hữu những mô hình AI phức tạp hay các trung tâm dữ liệu quy mô lớn để hưởng lợi từ công nghệ này. Theo ông, các nước có thể bắt đầu bằng việc điều chỉnh những công cụ AI có chi phí thấp cho phù hợp với điều kiện địa phương, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục, tư pháp và hỗ trợ sản xuất nông nghiệp.

WB đánh giá Mexico hiện thuộc nhóm các nước xuất khẩu hàng đầu các sản phẩm đầu vào phục vụ phát triển AI, song mức độ ứng dụng công nghệ này trong nước vẫn còn hạn chế.

Một khảo sát được WB dẫn lại cho thấy 34,6% số người được hỏi tại Mexico lo ngại nhiều hơn là hào hứng trước việc ứng dụng AI, trong khi chỉ 12,6% bày tỏ sự hào hứng. Những người còn lại có quan điểm trung lập. WB cũng cho biết dòng vốn đầu tư vào AI đang tăng mạnh, đặc biệt từ các doanh nghiệp Mỹ. Riêng trong năm 2026, tổng mức đầu tư của các doanh nghiệp này dự kiến lên tới 775 tỷ USD, cao hơn GDP của nhiều nước đang phát triển.