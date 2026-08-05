Công an đưa ra cảnh báo quan trọng về SIM điện thoại, người dân cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu sau

Mới đây, Công an xã Đan Thượng (tỉnh Phú Thọ) khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo chiếm quyền sử dụng SIM điện thoại (SIM Swap). Đây là phương thức phạm tội công nghệ cao nhằm chiếm quyền truy cập vào tài khoản ngân hàng, ví điện tử, thư điện tử và nhiều tài khoản trực tuyến khác để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, các đối tượng tìm cách thu thập thông tin cá nhân của nạn nhân như họ tên, số điện thoại, thông tin căn cước công dân, tài khoản ngân hàng và các dữ liệu liên quan thông qua mạng xã hội, cuộc gọi giả danh, đường dẫn lừa đảo hoặc ứng dụng độc hại. Sau khi có đủ thông tin, chúng giả mạo chủ thuê bao để thực hiện thủ tục cấp lại hoặc chuyển đổi SIM sang SIM hoặc eSIM do đối tượng kiểm soát.

Khi SIM mới được kích hoạt, SIM của nạn nhân sẽ mất tín hiệu, không thể thực hiện hoặc nhận cuộc gọi, tin nhắn. Lúc này, các mã xác thực OTP và thông báo bảo mật sẽ được chuyển đến SIM do đối tượng quản lý. Từ đó, chúng có thể đặt lại mật khẩu, chiếm quyền truy cập vào tài khoản ngân hàng, ví điện tử, thư điện tử, mạng xã hội hoặc các tài khoản giao dịch trực tuyến khác nhằm chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng không cần chiếm được điện thoại của nạn nhân mà chỉ cần kiểm soát số thuê bao là có thể lợi dụng cơ chế xác thực bằng tin nhắn SMS để tiếp cận nhiều tài khoản quan trọng. Đối với người thường xuyên giao dịch trực tuyến hoặc sử dụng tài sản số, nguy cơ thiệt hại có thể rất lớn nếu các tài khoản bảo mật bị xâm nhập.

Theo khuyến cáo của cơ quan Công an, người dân cần lưu ý một số dấu hiệu bất thường như: điện thoại đột ngột mất sóng trong thời gian dài mặc dù khu vực xung quanh vẫn có tín hiệu; không thể gọi điện hoặc nhận tin nhắn; SIM đang hoạt động bình thường nhưng xuất hiện thông báo không có dịch vụ; nhận được thông báo về việc đăng nhập, đổi mật khẩu, cấp lại SIM hoặc phát sinh giao dịch tài chính mà bản thân không thực hiện.

Công an xã Đan Thượng lưu ý, việc mất sóng không phải lúc nào cũng do bị chiếm quyền sử dụng SIM, bởi có thể xuất phát từ sự cố kỹ thuật của nhà mạng. Tuy nhiên, nếu hiện tượng này xảy ra đồng thời với các thông báo bất thường liên quan đến tài khoản trực tuyến hoặc giao dịch tài chính thì người dân cần nhanh chóng kiểm tra, xử lý, không chủ quan, chờ đợi.

Để chủ động phòng ngừa, cơ quan Công an khuyến cáo người dân:

Tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu, mã PIN hoặc các thông tin bảo mật cho bất kỳ ai qua điện thoại, tin nhắn hay mạng xã hội, kể cả người tự xưng là cán bộ Công an, nhân viên ngân hàng, nhà mạng hoặc cơ quan nhà nước.

Không truy cập các đường dẫn lạ, không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc và không cấp quyền truy cập bất thường cho các ứng dụng trên điện thoại.

Hạn chế công khai thông tin cá nhân, số điện thoại, thông tin tài khoản ngân hàng và các dữ liệu quan trọng trên mạng xã hội.

Thường xuyên kiểm tra tài khoản ngân hàng, ví điện tử, thư điện tử và các tài khoản trực tuyến để kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường.

Khi điện thoại đột ngột mất sóng trong thời gian dài, cần liên hệ ngay với nhà mạng qua các kênh chính thức để kiểm tra tình trạng thuê bao.

Nếu nghi ngờ tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử bị xâm nhập, cần thông báo ngay cho ngân hàng hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ để khóa, bảo vệ tài khoản và kiểm tra các giao dịch phát sinh.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc bị chiếm đoạt tài sản, cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, hướng dẫn và xử lý theo quy định.

Cơ quan Công an đề nghị người dân nâng cao ý thức bảo vệ thông tin cá nhân, chủ động thực hiện các biện pháp bảo mật đối với số điện thoại và các tài khoản trực tuyến, góp phần phòng ngừa tội phạm công nghệ cao, bảo vệ an toàn tài sản và giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.