Cảnh báo tình trạng mua phần mềm Adobe giá rẻ khiến doanh nghiệp 'mất trắng' dữ liệu

Những tháng đầu năm, các diễn đàn quản trị mạng và cộng đồng sáng tạo nội dung liên tục mổ xẻ câu chuyện tài khoản Adobe bị chấm dứt dịch vụ (Terminate) và không được hoàn tiền (No refund). Một số ý kiến cho rằng người dùng dùng thẻ thanh toán bình thường nhưng vẫn bị khóa sau vài ngày, gây ra tâm lý hoang mang về hệ thống kiểm soát của hãng.

Tuy nhiên, đi sâu vào bài toán kỹ thuật và chính sách bản quyền, nguyên nhân cốt lõi khiến các tài khoản này rơi vào danh sách đen hoàn toàn không phải do lỗi hệ thống. Theo xác nhận từ hãng Adobe, mọi lệnh vô hiệu hóa đều trải qua quá trình rà soát (audit) chặt chẽ. Hệ thống phát hiện tài khoản có liên quan đến các hành vi gian lận thanh toán từ bên thứ ba hoặc vi phạm chính sách cấp phép.

Nổi cộm nhất trong thời gian qua là tình trạng mua phần mềm Adobe với giá rẻ bất thường. Lợi dụng kẽ hở, nhiều bên trung gian đã sử dụng email cá nhân (như Gmail) để đăng ký các gói bản quyền ưu đãi dành riêng cho khối Giáo dục (Education) hoặc Cá nhân, sau đó bán lại cho các Doanh nghiệp sử dụng cho mục đích thương mại (Commercial). Khi hãng Adobe tiến hành rà soát định kỳ và phát hiện việc sử dụng sai mục đích cấp phép, tài khoản lập tức bị vô hiệu hóa.

Bên cạnh đó, đại diện Tech Data – Nhà phân phối chính thức của Adobe tại Việt Nam, cũng lên tiếng đính chính về các phương thức thanh toán. Theo thông tin xác nhận từ hãng, cổng bán hàng online toàn cầu của Adobe hiện không hỗ trợ thanh toán qua ví MoMo hay các kênh thanh toán trung gian thứ 3 tại Việt Nam. Do đó, mọi giao dịch chuyển khoản qua ví điện tử cho các gian hàng mạng để nhận lại một tài khoản "giá rẻ" thực chất là giao dịch mua bán không hợp pháp. Các bên này thường sử dụng thẻ tín dụng lậu để kích hoạt, dẫn đến việc tài khoản bị "bay màu" chỉ sau vài ngày sử dụng.

Đối với các nhà quản trị IT, một nguyên tắc bất di bất dịch cần ghi nhớ: Sản phẩm công nghệ từ trí tuệ không bao giờ có mức giá rẻ bất ngờ. Khi đứng trước các báo giá bản quyền chỉ bằng 1/10 hoặc 1/20 so với các đại lý uy tín, doanh nghiệp cần nhận thức rõ đó là phần mềm không hợp lệ.

Thiệt hại từ việc sử dụng bản quyền trôi nổi không chỉ là chi phí mua ban đầu. Nghiêm trọng hơn, khi tài khoản bị khóa, toàn bộ tài nguyên lưu trữ trên nền tảng đám mây, các dự án đang triển khai của doanh nghiệp sẽ bị xóa sạch, gây đình trệ hoạt động kinh doanh. (Lưu ý: Hóa đơn VAT từ các gian hàng bán phần mềm lậu hoàn toàn không có giá trị để khiếu nại với hãng trong trường hợp này).

Để loại trừ triệt để rủi ro, doanh nghiệp cần thiết lập quy trình mua sắm bản quyền thông qua hệ thống các Đại lý ủy quyền chính thức của hãng và Tech Data – Nhà phân phối ủy quyền tại Việt Nam. Khi hợp tác với các Đại lý chính hãng, doanh nghiệp sẽ được tư vấn đúng gói sản phẩm thương mại, cung cấp đầy đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp, và đặc biệt là nhận được dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp, đảm bảo hệ thống vận hành an toàn, ổn định.