CEO DeepMind từ chức, 'công thần' lâu năm rời tập đoàn thành lập startup riêng: Cuộc đại tháo chạy nhân tài tại Google

Demis Hassabis vừa chính thức rời ghế Tổng Giám đốc Điều hành (CEO) của Google DeepMind - một trong những phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo (AI) có ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Động thái đánh dấu bước ngoặt trong đợt tái cơ cấu quy mô lớn tại đây.

Alphabet (công ty mẹ của Google) vừa thông báo: Ông Hassabis sẽ chuyển sang giữ chức Chủ tịch DeepMind, đơn vị do chính ông sáng lập, đồng thời đảm nhận vai trò Giám đốc Khoa học (Chief Scientist) của tập đoàn Alphabet. Động thái này cho thấy DeepMind đang từng bước được sáp nhập sâu hơn vào bộ máy kinh doanh cốt lõi của Google.

Chiếc ghế lãnh đạo DeepMind, phòng lab có trụ sở tại London từng mang về giải Nobel Hóa học, sẽ được trao lại cho ông Koray Kavukcuoglu, "cánh tay phải" lâu năm của Hassabis, dưới cương vị Phó Chủ tịch Cấp cao của Google DeepMind. Trong khi đó, Giám đốc Khoa học hiện tại kiêm "công thần" lâu năm của Google là ông Jeff Dean sẽ rời tập đoàn để thành lập startup riêng, với sự chống lưng về vốn từ chính Google.

Ngay sau thông báo trên, cổ phiếu của Google đã giảm 5%. Gã khổng lồ tìm kiếm từng thâu tóm DeepMind vào năm 2014 với giá 400 triệu bảng Anh như một khoản đặt cược chiến lược vào tương lai của AI. Suốt 16 năm qua, phòng thí nghiệm này luôn đóng vai trò tiên phong trong việc phát triển công nghệ AI hiện đại. Những cột mốc chói lọi của họ bao gồm AlphaGo - hệ thống AI đầu tiên đánh bại các kỳ thủ cờ vây sừng sỏ nhất thế giới, và AlphaFold - dự án từng đoạt giải Nobel.

Demis Hassabis (Nguồn: Financial Times)

Cuộc đua AGI và sự tháo chạy của các nhân tài

Dù sở hữu tiềm lực khổng lồ để thống trị cuộc đua xây dựng các hệ thống AI siêu cấp, Google lại đang hụt hơi trước những đối thủ trẻ hơn nhưng tinh gọn hơn như OpenAI hay Anthropic, đặc biệt là trong mảng phát triển các công cụ hỗ trợ lập trình (AI coding agents).

Những tháng gần đây, Google đã cải tổ toàn bộ chiến lược nghiên cứu. Tập đoàn giải tán nhóm nghiên cứu từng đoạt giải Nobel để phân bổ nhân tài sang các bộ phận tập trung phát triển Gemini - mô hình ngôn ngữ lớn chủ lực của công ty.

Google cũng thành lập một đội ngũ nội bộ có tên "Code Strike" nhằm nâng cao năng lực lập trình của AI, quyết tâm đuổi kịp Anthropic và OpenAI. Tuy nhiên, trong quá trình chuyển giao này, Google DeepMind đã để mất hàng loạt nhà nghiên cứu tên tuổi hàng đầu, trong đó có David Silver và John Jumper.

Chia sẻ với nhân viên, ông Hassabis cho biết ông rút khỏi công việc quản lý vận hành hằng ngày để tập trung định hình hướng cho Trí tuệ Nhân tạo Tổng hợp (AGI) - công nghệ đang ngày càng trở nên mạnh mẽ.

"Chúng ta đã tới thời điểm bước ngoặt trong lịch sử nhân loại. Tôi đã dành cả đời mình để theo đuổi AGI và giờ đây, giống như nhiều người trong số các bạn, tôi cảm thấy nó đã ở ngay trong tầm tay," ông phát biểu. "Điều cốt yếu là chúng ta phải cùng nhau đi đúng các bước tiếp theo để đảm bảo mọi thứ diễn ra tốt đẹp cho nhân loại, mở ra một kỷ nguyên mới tuyệt vời của những phát kiến và điều kỳ diệu."

Theo một nguồn tin am hiểu vấn đề, quyết định rời ghế CEO của Hassabis không phải là bộc phát. Ông muốn giải quyết các bài toán lớn hơn xung quanh tác động của AGI, bao gồm việc dẫn dắt các nỗ lực xây dựng khung pháp lý cho AI trong tương lai. Việc đảm nhận vị trí Chủ tịch sẽ cho ông nhiều khoảng trống suy nghĩ hơn thay vì bị cuốn vào các hoạt động vận hành thường nhật.

Nguồn tin này nói thêm rằng dù Google DeepMind không biến thành một đơn vị thuần thương mại. Tổ chức này đang hòa nhập sâu hơn vào bộ máy kinh doanh của Google.

Dự án DeepMind của Google (Nguồn: CNBC)

Vốn là một thần đồng cờ vua, Hassabis ngày càng trăn trở về tác động của AI nâng cao đối với xã hội. Tháng trước, ông đã phác thảo đề xuất thành lập một cơ quan thiết lập tiêu chuẩn AI do chính ngành công nghiệp này dẫn dắt, mô phỏng theo Cơ quan Regulatory Ngành Tài chính (FINRA), nhằm giảm thiểu các rủi ro từ những mô hình AI tiên phong.

CEO Sundar Pichai của Alphabet hôm thứ Tư chia sẻ rằng ông và Hassabis đã thảo luận từ lâu về "một vai trò cho phép Demis dồn toàn bộ sự tập trung vào việc chủ động định hình tương lai của AGI".

Suốt 3 năm qua, Hassabis đóng vai trò hạt nhân trong nỗ lực giúp Google nghênh chiến với OpenAI và Anthropic. Dù các nghiên cứu từ Google đặt nền móng cho bùng nổ AI hiện tại, các đối thủ cạnh tranh lại nhanh chân hơn trong việc thương mại hóa công nghệ này.

Ông Sebastian Mallaby, tác giả cuốn sách The Infinity Machine viết về tiểu sử của Hassabis, nhận định: "Demis đã đóng vai trò như một 'nhà ngoại giao AI' trong một thời gian dài, còn Koray thực tế đã điều hành mảng nghiên cứu của Google DeepMind từ trước".