Quái vật dài 20 m "trỗi dậy" giữa công trình đường sắt
Một loài quái vật chưa từng được biết đến trước đây đã lộ diện từ hệ tầng Itapecuru ở Đông Bắc Brazil.
Theo Sci-News, loài quái vật mới của lục địa Nam Mỹ được các nhà khoa học đặt tên là Dasosaurus tocantinensis, là một thành viên của gia tộc Sauropod (khủng long chân thằn lằn) vĩ đại sống vào khoảng 120 triệu năm trước, tức đầu kỷ Phấn Trắng.
Một phần bộ xương hóa thạch của Dasosaurus tocantinensis đã được tìm thấy ở hệ tầng Itapecuru, trong quá trình xây dựng đường sắt tại thị trấn Davinópolis, bang Maranhão, Đông Bắc Brazil.
Các đốt sống đuôi của con quái vật có một bộ 3 gờ và rãnh dài độc đáo, trong khi xương đùi cho thấy một chỗ phình ra rõ rệt ở bên cạnh. Đó là những đặc điểm giải phẫu chưa từng thấy cùng nhau ở bất kỳ loài nào đã được mô tả trước đây.
Viết trên tạp chí khoa học Journal of Systematic Palaeontology, nhóm tác giả dẫn đầu bởi nhà nghiên cứu Max C. Langer từ Đại học São Paulo (Brazil) cho biết con quái vật này có thể dài đến 20 m.
Cũng như các Sauropod khác, nó sở hữu thân hình đồ sộ, cổ và đuôi rất dài, 4 chân vững chãi như cột đình.
Loài mới này thuộc nhóm khủng long "titanosauriform", tức giống thằn lằn hộ pháp Titanosaurus nhưng không thuộc về nhánh này.
Kết quả đối chiếu cho thấy nó có thể là họ hàng gần nhất được biết đến của Garumbatitan morellensis, một loài Sauropod từng sinh sống ở vùng đất nay là Tây Ban Nha khoảng 122 triệu năm trước.
Ngoài việc đặt tên cho một loài mới, phát hiện này còn củng cố bằng chứng cho thấy Nam Mỹ thời kỳ đầu kỷ Phấn Trắng không phải là một vùng tiến hóa biệt lập.
Thay vào đó, khu vực này là một phần của mạng lưới kết nối đất liền năng động cho phép khủng long di chuyển giữa các lục địa từ rất lâu trước khi Đại Tây Dương hoàn toàn hình thành.
Người Lao động