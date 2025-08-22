"Quái xế" khóc và khai về việc đi vào đường cấm, tông chiến sĩ cảnh sát cơ động

Nằm điều trị tại bệnh viện, Nguyễn Văn Quân - một trong 2 đối tượng lao xe vào chiến sĩ Cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ bảo vệ buổi hợp luyện A80, đã khóc và tỏ thái độ ân hận khi khai nhận về hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng của mình.

"Quái xế" Nguyễn Văn Quân đang điều trị tại bệnh viện (Ảnh: VTC News).

Quân khai và thừa nhận biết việc thông chốt bảo vệ là sai, gây nguy hiểm cho đội hình diễu binh, diễu hành và quần chúng nhân dân.

Ban đầu, 2 đối tượng di chuyển qua một số vị trí chốt bảo vệ, tuy nhiên, do đang vi phạm luật giao thông, lo sợ bị lực lượng chức năng bắt giữ nên 2 đối tượng này tiếp tục tăng ga, phóng xe máy với tốc độ cao trên đường Nghi Tàm hướng về Âu Cơ để lao qua các chốt nhằm bỏ chạy.

Khi đến khu vực chốt bảo vệ trước số nhà 336A Nghi Tàm, dù lực lượng chức năng đã ra hiệu lệnh dừng xe, ngăn chặn, tuy nhiên, 2 đối tượng không chấp hành mà tiếp tục lao xe đâm thẳng vào Đại uý Lê Đình Công, đài truyền hình Hà Nội thuật lại lời khai của đối tượng Quân.

Hình ảnh 2 nam thanh niên phóng xe máy vào đường cấm, tông cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ.

Trước đó, Công an TP Hà Nội thông tin, khoảng 20h10' ngày 21/8, Nguyễn Bá Hoàng Nam (sinh năm 2007, trú tại xã Phúc Thịnh, Hà Nội) điều khiển xe máy, chở theo Nguyễn Văn Quân (sinh cùng năm, trú tạixã Tiến Thắng, Hà Nội) di chuyển với tốc độ cao trên đường Nghi Tàm hướng về Âu Cơ. ‎

Thời điểm này, các lực lượng Công an Thành phố đang làm nhiệm vụ cấm đường phục vụ buổi hợp luyện Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9.

Phát hiện các đối tượng có hành vi gây nguy hiểm cho đội hình diễu binh, diễu hành và quần chúng nhân dân; tổ công tác của Công an TPđang làm nhiệm vụ tại chốt bảo vệ khu vực trước số nhà 336A Nghi Tàm đã ra hiệu lệnh dừng xe, ngăn chặn các đối tượng.

Tuy nhiên 2 đối tượng không chấp hành mà tiếp tục lao xe đâm thẳng vào Đại uý Lê Đình Công (cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động CATP) làm Đại úy Công và 2 đối tượng ngã ra đường.

Ngay sau đó, tổ công tác đã bắt giữ 2 đối tượng và đưa Đại úy Công cùng 2 đối tượng vào Bệnh viện cấp cứu.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 22/8, Cơ quan CSĐT Công an TP đã ra Quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự Nguyễn Bá Hoàng Nam và Nguyễn Văn Quân để điều tra về hành vi giết người.