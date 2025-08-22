Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Quái xế" khóc và khai về việc đi vào đường cấm, tông chiến sĩ cảnh sát cơ động

22-08-2025 - 21:23 PM | Xã hội

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP đã ra Quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự Nguyễn Bá Hoàng Nam và Nguyễn Văn Quân để điều tra về hành vi giết người.

Nằm điều trị tại bệnh viện, Nguyễn Văn Quân - một trong 2 đối tượng lao xe vào chiến sĩ Cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ bảo vệ buổi hợp luyện A80, đã khóc và tỏ thái độ ân hận khi khai nhận về hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng của mình.

"Quái xế" khóc và khai về việc đi vào đường cấm, tông chiến sĩ cảnh sát cơ động- Ảnh 1.

"Quái xế" Nguyễn Văn Quân đang điều trị tại bệnh viện (Ảnh: VTC News).

Quân khai và thừa nhận biết việc thông chốt bảo vệ là sai, gây nguy hiểm cho đội hình diễu binh, diễu hành và quần chúng nhân dân. 

Ban đầu, 2 đối tượng di chuyển qua một số vị trí chốt bảo vệ, tuy nhiên, do đang vi phạm luật giao thông, lo sợ bị lực lượng chức năng bắt giữ nên 2 đối tượng này tiếp tục tăng ga, phóng xe máy với tốc độ cao trên đường Nghi Tàm hướng về Âu Cơ để lao qua các chốt nhằm bỏ chạy.

Khi đến khu vực chốt bảo vệ trước số nhà 336A Nghi Tàm, dù lực lượng chức năng đã ra hiệu lệnh dừng xe, ngăn chặn, tuy nhiên, 2 đối tượng không chấp hành mà tiếp tục lao xe đâm thẳng vào Đại uý Lê Đình Công, đài truyền hình Hà Nội thuật lại lời khai của đối tượng Quân.

"Quái xế" khóc và khai về việc đi vào đường cấm, tông chiến sĩ cảnh sát cơ động- Ảnh 2.

Hình ảnh 2 nam thanh niên phóng xe máy vào đường cấm, tông cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ.

Trước đó, Công an TP Hà Nội thông tin, khoảng 20h10' ngày 21/8, Nguyễn Bá Hoàng Nam (sinh năm 2007, trú tại xã Phúc Thịnh, Hà Nội) điều khiển xe máy, chở theo Nguyễn Văn Quân (sinh cùng năm, trú tạixã Tiến Thắng, Hà Nội) di chuyển với tốc độ cao trên đường Nghi Tàm hướng về Âu Cơ. ‎

Thời điểm này, các lực lượng Công an Thành phố đang làm nhiệm vụ cấm đường phục vụ buổi hợp luyện Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9.

Phát hiện các đối tượng có hành vi gây nguy hiểm cho đội hình diễu binh, diễu hành và quần chúng nhân dân; tổ công tác của Công an TPđang làm nhiệm vụ tại chốt bảo vệ khu vực trước số nhà 336A Nghi Tàm đã ra hiệu lệnh dừng xe, ngăn chặn các đối tượng. 

Tuy nhiên 2 đối tượng không chấp hành mà tiếp tục lao xe đâm thẳng vào Đại uý Lê Đình Công (cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động CATP) làm Đại úy Công và 2 đối tượng ngã ra đường. 

Ngay sau đó, tổ công tác đã bắt giữ 2 đối tượng và đưa Đại úy Công cùng 2 đối tượng vào Bệnh viện cấp cứu.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 22/8, Cơ quan CSĐT Công an TP đã ra Quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự Nguyễn Bá Hoàng Nam và Nguyễn Văn Quân để điều tra về hành vi giết người.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
3 nhân viên ngân hàng cấu kết với tội phạm trong đường dây rửa tiền 30 nghìn tỷ như thế nào?

3 nhân viên ngân hàng cấu kết với tội phạm trong đường dây rửa tiền 30 nghìn tỷ như thế nào? Nổi bật

Bắt khẩn cấp Giám đốc ngân hàng Trần Hữu Cường

Bắt khẩn cấp Giám đốc ngân hàng Trần Hữu Cường Nổi bật

Ban Bí thư kỷ luật khai trừ đảng 4 cựu cán bộ

Ban Bí thư kỷ luật khai trừ đảng 4 cựu cán bộ

19:28 , 22/08/2025
Cảnh tượng khủng khiếp tại khu đất khiến Giám đốc Nguyễn Hoàng Hoài Nguyên bị bắt

Cảnh tượng khủng khiếp tại khu đất khiến Giám đốc Nguyễn Hoàng Hoài Nguyên bị bắt

18:59 , 22/08/2025
Truy nã đặc biệt Trần Thiện Tâm sinh năm 1993

Truy nã đặc biệt Trần Thiện Tâm sinh năm 1993

18:57 , 22/08/2025
Danh tính 4 nhân viên ngân hàng vừa bị bắt tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú

Danh tính 4 nhân viên ngân hàng vừa bị bắt tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú

18:41 , 22/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên